張振興伉儷書院推VARK動感課堂　中四學生大讚「學習係好玩嘅嘢」

天主教喇沙會張振興伉儷書院早前參與了賽馬會校本多元學習模式推動計劃，獲教育大學專家團隊支援，自本學年（2024/25學年）起於全校推行「動感課堂」教學計劃。推行計劃前，全校學生均會填寫有助了解其「V.A.R.K.」（「視覺（Visual）」、「聽覺（Aural）」、「閱讀/書寫（Read/Write）」及「動覺（Kinesthetic）」）學習風格的問卷，老師會根據結果制定課堂活動及教材，從而提升學生學習動機，以至是學習成效。



「動感課堂」推行至今，校方觀察到學生明顯更主動投入學習，整體學業成績有所進步，其中較突出的成果包括有初中班別的中文科平均分從 56.8 提升至 62.3，合格率從 66.7% 上升至 76.2%，亦有高中班別的英文科合格率大升三倍至近40%。另外，學生在教育局「情意及社交表現評估套件」問卷中，於「主動學習」與「自我監控」兩項評分均達116分的全港最高水平，顯示學生認同自己在學習上更自覺和積極地參與課堂互動，並能為自己適時評估及調整學習策略。



天主教喇沙會張振興伉儷書院自本學年（2024/25學年）起於全校推行「動感課堂」教學計劃，圖為高中旅遊與款待科的學生在課堂上進行學習活動，由老師叫出問題之後，學生再因應答案站起來，需要運用到學生的「V.A.R.K.」四覺。（盧勁揚攝）

學習風格入手提升學習動機 望家長認識及了解

天主教喇沙會張振興伉儷書院校長黃世堯表示，考慮到學生的學習模式與過去已大不相同，傳統上課模式無法照顧不同學生的需要，因此推出「動感課堂」。正式推出「動感課堂」之前，學校有為教師提供專業訓練，以及設定共同備課時間，讓老師們可以集思廣益。

黃校長提到，學校有相當比例的學生屬於「動覺型」學習者，因此課堂會有較多動覺元素，例如運用遊戲和活動等較生動的方式教學，以滿足該些學生的學習需要。他強調學校亦不會忽視其他學習風格，課堂均會同時兼備其他學習風格的元素，確保所有學生都能找到適合自己的學習方式，亦有助不同學習風格的學生互相學習，因為不同學習風格可以有不同學習成果。

他希望這種以學生為本的學習模式能讓更多家長認識和了解，「原來你個仔唔一定要用某種方式去教」。他亦提到「動感課堂」對有特殊教育需要（SEN）的學生有明顯成效，因為新的學習方式比傳統教學更能吸引學生注意，提升其課堂專注力。

天主教喇沙會張振興伉儷書院自本學年（2024/25學年）起於全校推行「動感課堂」教學計劃，圖為高中旅遊與款待科的學生在課堂上進行學習活動，由一組學生讀出題目之後，再由另一組學生在數秒內回答，同樣需要運用到學生的「V.A.R.K.」四覺。（盧勁揚攝）

課堂設計四感兼備 知識及技能可轉化應考

「動感課堂」統籌主任李珍莉老師指出，教師會先掌握學生的學習風格，再針對學生的特性設計課堂內容，即使是一堂以動覺學習為主的課堂，也會兼顧其他三感，實現真正的「四感融合」。她舉例，在旅遊與款待科中，老師把課室設計為一個棋盤，學生在課堂中仿如進行一場實境任務，走訪不同檢查點接受挑戰，體驗旅遊目的地生命週期的發展，讓學習的過程變得視覺化，因此學生能高度投入課堂之中。

「動感課堂」亦有助學生應考中學文憑試（DSE）。李老師說，學生在初中時透過參加課堂上的學習活動建立對學習的興趣，其間逐漸發展出自主學習能力，有助於升讀高中後，將課堂中的學習策略轉化為應試技巧。她又提到，曾有教育專家於出席一節高中公開課後表示，學校的教學沒有因為實施「動感課堂」而與公開考試脫節，當中老師曾運用一條DSE題目作「動感課堂」的主要內容，課堂後學生能夠把在「動感課堂」上學習到的技能和知識作答該條DSE題目，並獲得滿分。

天主教喇沙會張振興伉儷書院推行「動感課堂」教學計劃近一個學年，觀察到學生有更為主動學習，整體成績亦有所上升。圖左起為中二學生陳依晴、「動感課堂」統籌主任李珍莉老師、黃世堯校長、中四學生羅朝旭、中三學生梁啟宗。（盧勁揚攝）

不再死記硬背 學生直言對學習感興趣

中四學生羅朝旭表示，「動感課堂」讓他發現學習不再只是背誦、書寫和默書，「學習唔係坐監」，而是可以像玩遊戲般開心，「學習係好玩嘅嘢」，從而令他在學習上變得更主動和積極。 他又指自學校推行「動感課堂」後，課堂活動有助他集中精神上課，因為需要與隊友共同構思答案，亦不會再於堂上打瞌睡。

就讀中二的陳依晴就分享了她在英文學習上的轉變。她指自己對英文科感興趣，但過去難以掌握英文文法，亦沒有信心回答英文問題。學校推行「動感課堂」後，老師於堂上以角色扮演教授英文文法，例如被動式（Passive Voice）句子，有助她理解英文文法餘，亦開始有信心回答英文問題，進一步提升對英文科的興趣。

梁啟宗今年就讀中三，他指「動感課堂」的學習活動印象深刻，有助他在考試時回想起知識點，提升作答的準確度，亦會促使他在課後主動與其他同學討論課堂內容。