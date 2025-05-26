五邑鄒振猷學校戲劇教學法取代死記硬背　中文課變身趣味學習體驗

撰文：金敏琍
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羅馬非一日建成，師生關係亦需經年累月的用心經營。五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長放學時站在門口揮手，學生爭相擁抱說再見，有的塞給她糖果，有的興奮分享當天趣事。這樣溫暖的場景，是她 28 年來在五邑鄒振猷學校的收獲。她坦言，比起成績分數，更在乎學生是否「學得開心、學得好」。為了這個目標，她曾推翻自己花了6年時間費煞苦心編寫的校本中文課程，只為烹調出一道適合五邑鄒振猷學校學生的「住家飯」。

學生看見五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長即上前擁抱，如此依依不捨，全因要待復活節假期後才能「團聚」。（鄭子峰攝）

鄭校長在學校猶如一個「吉祥物」，無論去到那裡，都會有學生開心地喊她「Tammy校長」，她說學生的笑容是教學滿足感的一部份。

「如果你的滿足感只建立在出糧那裡，其實一個月只有一天是滿足的，不應該這樣想，見到他們笑我已經很滿足，深層次一些是要他們學得好，對將來長大成人會有影響。」鄭校長為了讓學生「學得好」，甚至自行設計校本中文課程。

不想學生食「常餐」　耗盡6年心血編寫「住家飯」式校本中文課程

她將坊間中文教科書比喻為「ABC 常餐」，雖能飽腹卻未必適合每一間學校，而校本課程就像「住家飯」，能貼合五邑鄒振猷學校學生的需求。

鄭校長觀察到傳統教材偏重知識灌輸，學生淪為「死記爛背機器」，為了「從知識導向轉為能力導向」，2003年她得到當時校長同意後，展開為期6年的校本中文課程編寫。

鄭校長憶述，當年時間永遠不夠用，因為她由小一起每學年邊教邊編寫課程，週末與假期全程投入修改教材，甚至農曆大年初一拜完年就立即趕回家工作，「連生病都不敢倒下」。

從標榜成績到興趣覺醒

努力沒有白費，鄭校長指學生在新校本課程下，不單在全港性系統評估（TSA）成績亮麗，在校外中文寫作比賽中亦成績彪炳，鄭校長在2009年更獲得「行政長官卓越教學獎（中國語文學習領域）」。

五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長，於2009年獲行政長官卓越教學獎（中國語文學習領域）。(五邑鄒振猷學校提供圖片）

然而有一天她與學生聊天過程中，得知學生因「新課程深奧因此怕做中文功課」。鄭校長坦言「猶如冚了一巴掌」，經過廣泛向不同學生了解後，皆得出類似結論，其他老師亦反映教學較以往吃力。

6年心血推倒重來　再花2年重編趣味中文校本課程

經過約兩年的沉澱、調整與再學習，鄭校長將6年心血推倒重來，重新編寫新校本中文課程。

她感恩當時校長特意向教育局申請優質教育基金，招聘額外人手作教學工作，讓鄭騰空兩年教學時間專心重新編寫一至六年級「趣味中文語文校本課程」。

鄭校長稱，新課程加入了戲劇教學法元素。她解釋，所謂戲劇教學法並非單教學生演戲，而是將戲劇元素融合語文教學。讓學生透過角色扮演、情境模擬等互動方式，將語文學習從被動接收轉化為主動探索。這種方法不僅提升學生的語言表達能力，更關鍵的是培養他們的批判性思維和深度分析能力，有助更透徹理解文章深層訊息。

校園鬼故事作教學內容　貼近生活引發學習興趣

課程亦選用貼近學生日常的題材。例如以校園鬼故事《有鬼說校園鬧鬼》作為教學內容，引發學生共鳴；又會結合時事等社會議題，讓學生從生活觀察中學習語文知識。

體驗式學習貫穿課室內外

五邑鄒振猷學校2025年主題為「魔法」，並會配合一系列活動，讓學生發掘自己長處，欣賞自己及他們長處。(五邑鄒振猷學校提供圖片）

另外，鄭校長亦十分着重體驗式學習，例如低年級觀察校園生態，透過餵飼小動物、記錄植物生長，寫「觀察日記」；五年級「關心香港貧窮長者」單元，學生先計算長者基本生活開支，再參與「求職廣場」體驗活動，透過扮演長者求職、收集紙皮換錢，親身感受勞動的艱辛，最後結合寫作分享反思，讓語文學習與價值觀培養自然融合。

此外課程亦會緊扣學校年度主題進行沉浸式學習。學校每年都會設定年度主題，課程內容與校園活動綁定，例如去年主題為「探險」，會搭配實際活動如「校園黑夜探險解謎」，讓學生在「玩中學」。

學校設「星空雜貨店」，學生可透過完成不同任務獲星空金幣，並在雜貨店內換取文具。而雜貨店則由每學年四年級同學負責「經營」，要提交營運計劃書。（鄭子峰攝）

親自設計暑期作業　連結語文學習與生活體驗

在作業設計上，課程亦強調多元創作，要求一至六年級學生創作自己繪本，六年累積6本個人繪本作品集，取代機械式抄寫作業。

就連學生暑期作業，也是校長自己設計，名為「暑期升級任務」。鄭校長指內容非傳統中、英、數練習題，而是鼓勵學生與家長到訪一個從未去過的地方，拍照回校介紹；又或者推介一套電影，將語文學習與真實生活體驗相連結。

如今，她的校本課程仍在動態調整，例如配合 STEAM 加入科普說明文、根據香港時事更新閱讀素材。鄭校長認為中文不該是『死亡科目』，而該是學生認識世界、表達自我的窗口。

五邑鄒振猷學校鄭麗娟校長深信每個學生都有亮點，學校致力提供不同舞台去展現及發掘學生潛能。（鄭子峰攝）

以「三個 E」築全人教育　讓每個學生都成為主角

鄭校長指，曾有家長詢問五邑鄒振猷學校是否走開心校園（Happy School）路線，她說學校是一間「全人學校」，同時亦是她的教學理念，活用「3E 策略」和「3 感目標」建構教育藍圖。

鄭校長強調參與（Engage）重要性，課堂與活動設計必須讓成績優異與較弱的學生都能獲得平等機會。例如，課堂鼓勵每位學生發言，讓成績較弱的學生也能在活動中貢獻，讓學生感受到自己是學校的一份子，而非邊緣人。

此外，她亦深信體驗（Experience）是最有效的學習，因此積極設計實踐型活動。例如，常識課安排角色扮演，學生分別扮演地產商、居民、小業主及「維園阿伯」，從不同角度辯論議題，培養多元思維，這些活動取代單向知識灌輸，讓學生在動手、互動中親身感受知識的應用，記憶更深刻，學習動力也因感受真切而提升。

鄭校長亦反對「死讀書」，她致力設計不同的探索（Explore）活動激發學生對世界的好奇，培養終身探究精神。不同年級學生會走進真實場景：如包船出海到西貢觀察海岸地形、到長洲探索在地文化，學生需親身觀察、記錄數據並思考現象背後的原因。

校長認為這些經歷培養的「探究精神」，將成為學生終生主動學習的動力，無論興趣何在，都能憑藉好奇心主動發掘知識。

鄭麗娟校長今年2月獲行政長官社區服務獎狀，以表揚她積極推動中國語文教育，並致力促進本地教師的持續專業發展。（鄭子峰攝）

鄭憶述曾有一名讀寫障礙學生，在校內學習二胡後表現一枝獨秀，學校亦安排不同機會讓學生表演，結果有一次表演時，被國際二胡大師黃安源賞識並收為徒弟，該學生後來不單入讀演藝學院，更在北京音樂學院繼續進修碩士學位。

鄭校長深信每個學生都有亮點，學校致力打造不同的舞台，讓學生去發掘及展現所長。

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