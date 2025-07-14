《香港01》辦中學VR/AR體驗　學生代入輪椅人士視角　培養同理心

《香港01》早前聯同本地教育科技初創公司Re:learn，為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦結合虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）技術的體驗活動。學生透過沉浸式互動，學習運用創新科技改善弱勢社群生活，同時培養同理心及設計思維。



《香港01》為基督教香港信義會元朗信義中學舉辦VR及AR體驗活動，學生1戴上VR眼鏡代入輪椅人士角度，進行13種不同運動的VR體驗。（黃寶瑩攝）

活動涵蓋多個VR與AR體驗項目，包括VR輪椅運動模擬、校園尋寶活動，以及「設計思維」工作坊。學生最後須綜合所學，分組設計出一項能改善香港醫療系統或幫助弱勢社群（如身障者、少數族裔）的科技方案，並進行匯報。

學生分組設計一項能改善香港醫療系統或幫助弱勢社群的科技方案，並進行匯報。（黃寶瑩攝）

VR輪椅運動體驗 代入身障者角度

學生在體驗輪椅運動時，需戴上VR眼鏡模擬坐在輪椅上，從輪椅人士角度進行13種不同的體育活動，包括棒球、射箭、高爾夫、網球及壁球等，更支援即時連線對戰，增添互動樂趣。透過代入輪椅使用者的視角，學生深刻體會到身障人士在日常生活中面對的挑戰，亦了解VR技術如何協助他們突破身體限制，解決日常生活的困難。

+ 2

輪椅導師工作坊 體現設計思維與同理心

在輪椅導師設計思維工作坊的環節中，同學透過輪椅導師的互動分享，了解如何在照顧行業發揮設計思維，以改善病人福祉。學生在過程中可輪流坐在輪椅上，體驗產品以人為本的設計精神，同時培養易地而處的同理心。

+ 1

AR校內尋寶 從遊戲中學習

另外，體驗活動亦包括校園尋寶遊戲，學生會分成小隊在校園內的不同關卡尋寶，每組根據線索尋找指定二維碼，掃描並回答一系列醫護及醫療科技的相應問題，然後觸發互動式AR動畫至現實場境後打卡拍照，最先集齊合照組別會獲贈科技產品，讓學生在遊戲中學習。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747