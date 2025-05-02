校園天地｜童聲樂誦展潛能　兩文三語早啟航

為推動幼兒語文發展，強化「兩文三語」的基礎能力，伍時暢紀念學校剛舉辦「幼兒樂誦才藝表演大賽」，吸引屯門區多間幼稚園參與隊制及個人兩大類別賽事，當中個人賽更有超過100位來自幼稚園的小朋友報名參加，活動規模盛大，反應熱烈。（內容由僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校提供）



（僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校提供圖片）

活動分為「隊制賽」及「個人賽」兩部分。隊制賽設有中文組（粵語或普通話）及英文組，誦材由參賽學校自選。不少隊伍配合朗誦內容設計動作、配樂及道具，整體演出活潑有趣，充分展現團體合作的默契與創意。活動不僅考驗學生的語文基本功，更著重表現出流暢度與感染力，現場觀眾反應熱烈，掌聲不絕。「個人賽」同樣精彩，比賽過程中，小朋友全程背誦誦材，需在限時內完成朗誦。不少參賽者落落大方、自信十足，充分發揮語文潛能，亦展現出家校合作訓練下的成果。

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伍時暢紀念學校一向重視學生全人發展，致力培育學生才藝發展。是次活動，學校亦安排了多項由本校學生帶來的助興表演，包括三人Hip Hop舞蹈、跆拳道及無伴奏合唱，展現學生在藝術、體育及音樂方面的才華，更安排學生擔任小司儀，從容主持、落落大方，令人眼前一亮。這些環節不但令現場氣氛更見熱鬧，可見學校持續為學生提供舞台，讓他們學以致用、建立自信。

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活動當日，大會特別邀請三位來自屯門區的中學校長擔任評判，從專業角度為賽事把關，提升比賽質素與認受性；多位幼稚園校長及師長亦親臨頒獎禮，場面溫馨熱鬧，洋溢學界齊心推動語文教育的氛圍。

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關校長表示：「我們深信語文學習應由小培養，孩子越早接觸語言藝術，就越能建立語感與自信。這次比賽是一個平台，讓小朋友展示自己、欣賞別人，同時學會表達與溝通，這些都是未來學習的重要基礎。」家長們對活動反應熱烈，學生的笑容與堅持，正好印證學校持續推動語文教育的初心與使命。

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伍時暢紀念學校一直以「全人教育」為目標，致力推動學生兩文三語發展，並透過與幼稚園的合作，攜手培育語文小達人。未來，學校將繼續結合學術與藝術，拓展語文活動，讓學生在多元環境中自然習得語言，穩步邁向全面成長。

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