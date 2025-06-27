七一優惠｜飲食業盼增留港意欲：假設北上一星期都在港多消費兩次
撰文：陶嘉心
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七月一日香港特區成立28周年大日子，飲食界連續第三年推出七一慶回歸優惠活動，今年共有約3800間食肆參與，較去年約2000間多。雖然有業界強調活動初衷是慶祝回歸，優惠會帶來多少生意增長「從來唔睇」，但香港餐飲業聯會主席楊振年今日（27日）在港台節目稱，希望業界推出七一折優惠拉近北上消費水平，增加港人留港意欲：「假設他們可能都照樣北上，但可能一個星期起碼，在香港多消費兩次。」
今年七一食肆優惠有約3800間食肆參與，較去年的約2000間多，部份食肆優惠橫跨七一前後數天。楊振年今指，有些優惠會維持一星期或整個月，飲食業界希望參與的食肆可以將優惠延長。他雖然指香港營運成本及人工高，業界很難從價錢上與北上比較，但也希望增加港人留港意欲：「讓他們覺得實惠，假設他們可能都照樣北上，但可能一個星期起碼，在香港多消費兩次。」
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