七一優惠｜牛角依消費序送$7100禮券趕不及領牌變陣　或人人獎$71

下周二（7月1日）是香港特區成立28周年，飲食業界連續第3年推出七一慶回歸優惠活動，敍福樓集團原計劃旗下牛角、温野菜等多間食肆推會員活動，當日起一星期內，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。活動期間累積消費金額最高之會員，更可獲總值71,000元的電子禮券。



不過，敘福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍周四（26日）晚在社交平台指，本來以為送出七個$7100給七個消費次序的客人，不牽涉抽獎成份不需要申請牌照，但及後查證獎券事務處證實根據也算抽獎必須牌照，而且沒有「快證」可以在7月1日前完成，故無奈只有取消相關遊戲。



敍福樓集團七一期間推出會員活動，7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。（資料圖片／吳美松攝）

敍福樓集團七一期間推出會員活動，7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。（黃傑龍Facebook專頁圖片）

3,800間食肆參與七一慶回歸優惠活動，絕大部份都提供折扣優惠，而敍福樓集團則轉為利用會員活動吸客。集團旗下牛角、温野菜、牛涮鍋等食肆，在7月1日至7月7日期間，按完成消費順序計，第71、2,071、4,071、6,071、8,071、10,071、12,071張會員帳單，可獲總值7,100元的電子禮券。活動期間累積消費金額最高之會員，可獲總值71,000元的電子禮券。

按優惠活動的資料，7月1日0時0分起，首位完成消費的會員順序為1，下一位順序為2，如此類推，直至活動結束為止；完成消費順序與上述特別號碼相同之會員，每位可獲總值 7,100元電子禮券。若交易時間相同，則以消費金額較高者優先。

敍福樓集團主席黃傑龍指，推出會員活動，是因為收到意見期望「有刺激啲嘅新意」。（資料圖片／黃浩謙攝）

黃傑龍周三（25日）曾在個人Facebook專頁發文指，過去兩年的七一假期，集團提供折扣的反應不俗，但收到意見期望有「刺激啲嘅新意，年年都係咁就悶啦」，因此推出活動。

查證獎券事務處證實算抽獎 但沒有「快證」可以在7月1日前完成領牌

不過，黃傑龍周四再在Facebook專頁發文指，本來以為送出七個$7100給七個消費次序的客人，不牽涉抽獎成份不需要申請牌照，但及後查證獎券事務處證實根據也算抽獎必須牌照，而且沒有「快證」可以在7月1日前完成，故無奈只有取消相關遊戲。

黃傑龍：希望心急嘅錯誤不要影響你哋嘅心情

黃傑龍提到請大家放心，敍福樓集團七一優惠將會更新改善，好大機會由7人得獎$7100變成人人有獎$71，詳情請留意官網，亦會有指定產品/套餐七一折，非常優惠：「希望大家原諒我呢啲心急嘅錯誤，不要影響你哋嘅心情，繼續食得開心玩得開心。」