校園天地｜港島津中張振興助學生建立國際視野　發展升學階梯

港島津中天主教喇沙會張振興伉儷書院於6月下旬結束加拿大多倫多遊學團返港。是次遊學團結合語言學習、學術交流、文化探索及體育體驗，助學生建立國際視野，開拓多元發展。

（內容由天主教喇沙會張振興伉儷書院提供）



張振興學校與多倫多Ace Acumen Heights結為夥伴學校。（天主教喇沙會張振興伉儷書院提供）

遊學團由校長親自領軍，師生團隊走訪著名學府，包括University of Toronto 、York University，在兩所大學的教職團隊及學生領袖帶領下，師生參觀校園同時，也了解海外升學的要求。學校更與當地學院 Ace Acumen Heights 簽訂夥伴學校協議。這項合作將為學校開拓北美學府的升學銜接，為學生鋪設更多元的升學階梯，亦加強學校與海外院校的聯繫，長遠促進文化交流。在文化體驗課堂，學生透過探索加拿大文化，訓練溝通技能，開闊國際視野。

除學術面向，遊學團亦安排豐富的文化體驗，包括參觀地標Niagara Falls、City Hall、Royal Ontario Museum 及 St. Lawrence Market，透過親身考察，認識當地人文歷史，培養學生成為具國際視野的世界公民。

該校今年於Nike全港學界精英籃球賽勇奪亞軍，體育表現之亮麗成為佳話。遊學團也特別加入於Orangeville的籃球訓練，作為當地著名的籃球基地，學生有機會體驗北美的專業訓練，拓闊視野之餘，亦燃點追夢的種子。

校長親自參與，體現學校重視建立融洽的師生關係。遊學團除豐富學生知識，亦以沉浸式學習引起學習動機。該校今年起推行「動感課堂」，為期三年，首年即錄得亮眼成績。相信該校在結合課堂學習與境外交流後，未來將為學生的學習體驗與教學成效開拓更多可能性。

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