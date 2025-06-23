校園天地｜體育文化交流齊驅　非華語學生感受中國心

官立嘉道理爵士中學（西九龍）一向重視多元文化共融與全人教育。在李東青校長及陳志文副校長的支持下，八位來自巴基斯坦、日本、尼泊爾及菲律賓的非華語學生代表，在余迪君老師及黃以諾老師帶領下，於2025年5月14日至19日參加了「北京長城馬拉松比賽交流遊學團」，期間出戰第22屆天津黃崖關長城國際馬拉松，展開為期六天的體育與文化交流之旅。學校精心設計國際體育及文化體驗活動，讓學生跨越語言障礙，親身感受中國文化的多元與魅力，充分發揮個人潛能。（內容由官立嘉道理爵士中學（西九龍）提供）



日籍學生KOUKI衝線後，展示校旗的光榮時刻 。（官立嘉道理爵士中學提供圖片）

余迪君老師及黃以諾老師全程陪同，細心規劃行程細節，確保學生安心參與各項活動。馬拉松賽道橫貫壯麗的黃崖關長城及周邊鄉村，讓同學們在鍛鍊體能的同時，親身領略中華歷史遺產與自然景觀的宏偉。不同國籍的參賽學生積極投入訓練與比賽，勇於克服語言和環境障礙，充分展現堅毅不屈和團隊合作的精神。這次長城馬拉松不僅是體能與意志的挑戰，更是一場難得的文化探索和自我成長之旅。

多位同學表示這次活動大大加深了他們對中國文化的理解和認同。來自巴基斯坦的Ali Haider分享：「在長城上跑步，讓我感受到中華民族的堅韌與團結，也激發了我學習中文的興趣。」日本同學Koyanagi Kouki表示：「在歷史悠久的長城奔跑，令我體會到中國深厚的歷史底蘊，增強了我對中國的歸屬感。」尼泊爾同學Gurung Resab則回憶：「馬拉松比賽讓我學會了紀律與堅持，也促使我更想認識中國文化。」來自菲律賓的Ralota Rayjay Meejaroen說：「能與不同國家的朋友交流，讓我體會到多元文化的魅力，這次經歷也讓我看見世界的廣闊。」

官立嘉道理爵士中學參觀北京著名地標天壇。（官立嘉道理爵士中學提供圖片）

學校一直鼓勵學生走出課室，以實地體驗落實「多元共融」的辦學理念。是次北京交流團，學生除了參加馬拉松賽事，還參觀了故宮、鳥巢、水立方及北京胡同等著名地標，親身感受中國歷史與現代城市的融合。他們積極學習中文，嘗試傳統工藝，並品嚐地道美食，從多角度體驗中華文化的豐富與包容。這些實地經歷，讓非華語學生在真實情境中開闊視野、提升自信，並加深對中國社會的認識。

在活動過程中，學生們雖然遇到身體不適、天氣惡劣等挑戰，但都展現出堅毅不屈的精神。來自尼泊爾的 Gurung Resab 同學在參賽時不慎跌倒，老師和同學們第一時間上前關心和協助，他在大家鼓勵下最終堅持跑完全程。同樣來自尼泊爾的 Limbu Basant 同學則在長城賽道上迎著強風、克服地勢起伏，依然堅持到底。他分享：「儘管賽道充滿挑戰，但我很高興沒有放棄，這讓我對自己和中國都有了新的認識。」在師生互助下，所有同學都能克服困難、順利完賽，充分展現了堅毅品格和團隊合作精神，體現了積極進取、互助共融的優良傳統。

比賽前，先到比賽場地視覺

對於同學們在活動中的成長與突破，李東青校長表示：「我們一直相信，體育不僅能鍛鍊學生體魄，更是促進跨文化理解與交流的重要橋樑。這次交流團讓同學們在挑戰自我中拓闊視野、認識不同文化，從而提升國際素養與自信心。我期望同學能將這份寶貴經驗帶回校園，啟發更多同學一同成長，並以更開放的態度擁抱世界，積極融入多元社會。」

出發前，李校長與一眾師生打氣。（官立嘉道理爵士中學提供圖片）

是次「北京長城馬拉松比賽交流遊學團」圓滿結束，充分體現官立嘉道理爵士中學（西九龍）致力為非華語學生創造多元共融的學習環境。本次活動讓來自不同國家的同學親身走進中國，深度體驗中華文化的獨特魅力與包容精神，增強自信與歸屬感。學校將繼續積極拓展優質學習和交流平台，讓每一位非華語學生都能在世界舞台上自信成長，發揮所長。

（內容由官立嘉道理爵士中學（西九龍）提供）

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