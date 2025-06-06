校園天地｜觀塘功樂官立中學不一樣的體育課程　培養終生運動習慣

科技發展一日千里，教學活動亦要與時並進，觀塘功樂官立中學嘗試從傳統體育運動中探索新出路，引入多元化的新興體育運動，打破地域及課程限制，鼓勵同學建立持續鍛煉，終身運動的習慣。 (內容由觀塘功樂官立中學提供）



同學參與飛索游繩下降活動 。（觀塘功樂官立中學提供圖片）

新興體育運動體驗 啓發多元潛能

負責引入新興體育運動的葉振興老師認爲多元化的體育活動，例如飛索游繩下降、獨木舟體驗、高疊盤、草地滾球、保齡球及高爾夫球等，對同學更具吸引力。觀功利用流動水池，把「海洋」引入校園，在校園內同學可以參與直立板及獨木舟練習；從地面到高空，同學挑戰飛索游繩下降感受「飛越」校園的自由；空間所限，只要發揮創意就能突破地域限制，為同學帶來更多不一樣的課堂體驗，開拓眼界。葉老師亦樂見同學不再沉迷在手機的虛擬世界中，積極參與體育活動，促進身心健康發展。

校園獨木舟體驗。（觀塘功樂官立中學提供圖片）

跨學科合作 設計與科技融合體育理論

體育科科主任鄭偉超老師表示觀功同學富創新思維，通過跨學科合作，同學在設技課堂自行製作計步器及血氧儀等分析工具，配合應用程式評估運動表現。同學把課堂所學融會貫通，應用到日常生活中，有助鞏固所學。

同學於課後到延展實境健康工作室運動。（觀塘功樂官立中學提供圖片）

延展實境健康工作室 運動融入校園

觀功引入智能健身設備，如可穿戴設備、健身應用程式和線上鍛煉平台，同學課後可到延展實境健康工作室，訂立目標，完成個人運動任務。葉老師表示同學之間分享運動心得，或組隊參與智能健身遊戲，讓運動成爲同學日常生活的一部分。

走出校園，同學參與本校舉辦的日本大阪關西萬博交流團，以STEM健康人生課程為題，研習把科技運動融入生活，發掘健康生活的新方式。

同學參與STEM健康人生課程日本大阪關西萬博交流活動。（觀塘功樂官立中學提供圖片）

成長與展望

想到下一步計劃，嚴淑貞校長看著同學在籃球場上縱身跳躍的身影，她認爲要讓學生建立持之以恆的運動習慣，學校需要發掘更多切合同學興趣及能力的課程，她期望學校能夠繼續跟隨科技發展的步伐，以創新思維為同學創造豐富多元的學習場地，享受豐盛的校園及學習生活。

嚴校長（黑衫者）鼓勵師生一起參與高疊盤攀爬課程。（觀塘功樂官立中學提供圖片）

（內容由觀塘功樂官立中學提供）

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