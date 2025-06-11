校園天地｜為幫助學生發展藝術潛能

為幫助學生全人發展，除了校本課程外，天主教培聖中學同時著重培育學⽣的藝術潛能。該校視覺藝術科於早前提名十二位學生參加由香港粵港澳大灣區文藝協會主辦的｢粵港澳大灣區全能藝術家比賽2025｣，在視覺藝術科趙堅恆老師悉心指導下，學生自行創作作品主題，並運用各種顏料及素材，發揮創意，盡顯潛能，榮獲了四個金獎及八個銀獎。學校更獲大會評定「活躍藝術指導獎金獎」、「模範藝術導師大獎」及「模範藝術教育大獎」。(內容由天主教培聖中學提供）



學生施雪怡粵港澳大灣區全能藝術家繪畫比賽作品。（天主教培聖中學提供圖片）

此外，天主教培聖中學舉辦了不少藝術培訓及比賽，讓學生對藝術發展有進一步的認識，發揮創意，展現才能。在美化校園方面，視藝科老師善用禮堂、走廊、樓層、校園入口及展品架，展示學生的藝術作品，提升校內的藝術氛圍。學生可以透過欣賞及創作不同的藝術作品，陶冶性情，提升藝術欣賞能力，多角度思考能力，擴濶視野。

學生文柏藍粵港澳大灣區全能藝術家繪畫比賽作品。（天主教培聖中學提供圖片）

首先學生選擇了繪畫主題，通常與社會、自然或個人感受相關。經過多次選擇判斷，創作了草圖並獲得趙堅恆老師的指導。在指定的時間內，專注於創作，並經歷了多次修改與調整。學生的繪畫技巧有了明顯進步，學會了色彩搭配和構圖的要領。參賽過程激發了他們的創意思維，增強了表達能力。學生學會了合理安排時間，提高了繪畫效率。這次經歷激勵他們在藝術上進一步探索與學習，並參加比賽。感謝趙堅恆老師、同學和家人的支持，讓他們在這條路上不再孤單。這次參賽的經歷不僅豐富了學生的藝術視野，也促進了心靈的成長。

學生王浩羽粵港澳大灣區全能藝術家繪畫比賽作品。（天主教培聖中學提供圖片）

（天主教培聖中學提供圖片）

(內容由天主教培聖中學提供）

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