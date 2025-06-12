校園天地｜樂道中學心靈音樂會唱響正能量　Gin Lee分享成長經歷

以音樂療癒心靈 用生命影響生命

為響應社會對青少年精神健康的關注，樂道中學於5月2日與「英皇娛樂×幸福傳聲基金會」合作舉辦學校巡迴心靈音樂會。是次活動邀請了實力唱將李幸倪（Gin Lee）、鄧小巧、曾傲棐和黃明德，透過音樂與生命故事，為樂道學生們注入心靈能量。活動形式結合了演唱和對話，創造出溫馨而激勵人心的氛圍。（內容由樂道中學提供）



近年來，青少年精神健康問題備受社會各界關注。英皇娛樂與幸福傳聲基金會攜手發起此次學校巡迴心靈音樂會，旨在通過音樂這一跨越語言和文化的藝術形式，搭建起與青少年溝通的橋樑，幫助他們更好地應對學業、生活等各方面的壓力，關注自身身心健康。

參與破冰遊戲的同學與四位歌手合照。（由樂道中學提供）

生命教育 築牢抗逆力

活動伊始，幸福傳聲基金會精心設計了有趣的破冰遊戲，邀請學生與歌手分成兩組，討論面對不快時的安慰方式。這樣的互動讓學生們對「同理心」有更深入的理解，學會站在他人角度感受和思考，為今後的人際交往打下良好基礎。

隨後，歌手們與同學們分享了自己的成長故事。Gin Lee 表達了自己在演唱新歌時的緊張心情，強調克服困難的勇氣。其他歌手也分享了他們在音樂旅程中的挑戰與堅持，啟發學生們勇敢面對生活逆境。

Gin Lee獻唱新歌《白夜行》。（由樂道中學提供）

歌聲傳情，激勵逐夢之心

在隨後的演唱環節中，歌手們用深情的歌聲打動了每位師生。Gin Lee獻唱全新單曲《白夜行》，以歌聲鼓舞同學們，即使前路無助，仍要獨抗困阻，即使一次次被無情擊倒，也要激發潛能，穿越困境，重見光明。而鄧小巧帶來《神愛世人》，歌詞中的「相信 活著 忍耐」，讓同學們明白，大家只要努力生活、心存希望，便能捱過每個難關，人類縱然渺小，仍有機會被愛。歌曲旋律悠揚，歌詞療愈，慰藉著每一位師生的心靈。

鄧小巧獻唱《神愛世人》。（由樂道中學提供）

師生感言，共話活動之益

樂道中學校長王志偉表示：「這次心靈音樂會非常有意義，它不僅為同學們帶來了一場視聽盛宴，更重要的是讓他們在音樂中感受到力量，學會關注自己的精神健康。在當今快節奏的社會中，青少年面臨著諸多壓力，這樣的活動能夠幫助他們更好地調整心態，以積極樂觀的態度面對生活。而且活動開始時的破冰遊戲也為同學們搭建了很好的交流平台，讓他們學會關心他人。」

校長贈送同學們親手製作的紀念品予嘉賓。（由樂道中學提供）

陳子明副校長也深有感觸地說：「活動將演唱與對談巧妙結合，形式新穎且富有內涵。歌手的真誠分享讓同學們看到了成功背後的努力與付出，也為他們樹立了積極向上的榜樣。尤其是活動讓同學們能更好地理解同理心，在面對考試壓力等困境時，也能互相支持、共同成長。」

參與活動的同學們也紛紛表達了自己的感受。有高中同學表示：「平時學習壓力很大，很少有機會能這麼近距離地接觸歌手，聽他們分享自己的故事。而且破冰遊戲讓我學會了如何去安慰和關心身邊的同學，Gin Lee的分享又讓我明白，原來大家都會有緊張和害怕的時候，關鍵是要勇敢地去克服。我會把從歌手身上學到的抗壓方法運用到學習和生活中，努力成為更好的自己。」另一位初中同學則表示：「音樂真的很有感染力，歌手們的歌聲讓我心情格外舒暢。而且他們的分享讓我對未來充滿了信心，我相信只要堅持努力，就一定能克服困難。現在我知道遇到壓力時可以找同伴傾訴，也學到了很多疏導情緒的方法。」

四位歌手與一眾師生合照。（由樂道中學提供）

此次英皇娛樂與幸福傳聲基金會在樂道中學舉辦的心靈音樂會，在為學生們帶來歡樂與感動的同時，也讓他們更加注重身心健康。相信這次的活動將如同一束光，照亮青少年們前行的道路，幫助他們在成長的道路上勇敢面對挑戰，積極擁抱生活。

（內容由樂道中學提供）

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