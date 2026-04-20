中學老師工餘IG教英文網上爆紅　免費筆記任人下載盼助基層學生

網上不乏教英文的KOL，大多以廣告收益或付費課程營利，但中華基督教會銘賢書院英文及戲劇老師趙豪章卻是異數。2021年他於社交平台Instagram帳號（johnchiu66）教英文，至今已累積2萬多位粉絲。5年來發布超過1140條貼文和影片，平均每1.59日便更新一次，產量驚人，而且更製作精美筆記工作紙，免費公開任人下載，校長陳美儀亦支持他無私分享。



在繁忙的教學工作之餘仍堅持「無償分享」，源於他的一個信念：「基層家庭未必負擔得起補習費，如果這些影片能讓他們有所得著，我也感到快樂。」被問到若複習所有貼文，DSE英文可考取什麼成績，趙老師笑言﹕「如果你真係照足嚟做又發揮得好，應該都係5**嘅。」



要「刷粉」何需花俏？趙豪章老師用一部iPhone 13 SE2手機，也能製作出過千條改進學生英文的短視頻。（趙豪章Instagram螢幕截圖）

網課年代首拍片 圖增師生互動助學習

趙老師的 IG 之路始於5年前疫情肆虐、全港上網課的年代。當時開設帳戶是為了增潤網課內容增加師生互動，學生若有不懂之處，他能直接傳送影片連結，讓學習不受時空限制。

影片中的趙老師都會粉墨登場，網紅必備的最新款超高解像度手機、補光環燈、濾鏡、P圖等通通欠奉，他手中的「利器」只是一部iPhone 13 SE2。

五年光景，磨平了起初在鏡頭前用白板教英文的拘謹，從「素人感」滿滿的老師，漸漸走成了鏡頭前的自在。趙老師亦似乎掌握了流量密碼，從首發貼文的6次點讚，到如今動輒過萬的互動。

生動貼地英文教學 談「應否去補習英文」影片網上爆紅

今年1月初，趙老師發布「應否去補習英文」的影片。他著學生先撫心自問，「上堂是否用心？學校資源是否已用盡？是否每天都複習文法運用？有否勤做歷屆試題及讓老師改卷？查字典及筆記有做嗎？」若以上總總一律欠奉，則不用浪費金錢去補習，先做好自己。其一針見血的見解，獲高達1.7萬次點讚，亦引發網民留言討論。

他的教學用字貼地且生動，例如用廣東話的「零、緊、咗」來解釋抽象的英文時態（Tenses）；又會分享實用的考試心理，如要求學生在說話考試時必須與考官眼神接觸，強調「輸人不輸陣」以爭取好印象。

中華基督教會銘賢書院英文及戲劇科老師趙豪章稱，社交平台能更準確、更即時地了解觀看者喜好，相關數據能助他更清楚學生心態。（湯致遠攝）

掌握Gen Z特色 短時間讓他們有得著

「Gen Z唔會想聽你好長篇大論咁講present perfect tense（現在完成式） 同past simple tense（過去式）有咩分別，所以最好就30秒，最多唔超過3分鐘，令到佢哋感覺自己get到啲嘢。」趙老師說。

貼文亦非千篇一律只教英文。有時是趙老師七情上面英語戲劇的上堂情況，也有邀請同學協助示範講解，亦有與學生、同工或校友談天說地，分享校園生活的內容。甚至曾有學生曾借助趙老師IG影響力，介紹一位自己喜歡的網紅娃姐（ig：mandieskwok），結果獲娃姐親自回覆學生。

中華基督教會銘賢書院校長陳美儀支持趙豪章在社交媒體Instgarm無私分享。（湯致遠攝）

在適齡學童人口結構性下跌，收生不足陰霾困擾教育界的情況下，老師的教學經驗、筆記、講義、工作紙就如學校的「武器」，無私分享任由公眾下載，得到了銘賢書院校長陳美儀的支持。她指出學校承持「學以明道 榮神益人」，鼓勵無私分享，而且眼見學生亦會主動出鏡分享英語學習心得，認為也是表現自信發光舞台。

趙老師除了教高中英文外，亦是初中戲劇科老師，有時上課的情況會成為短視頻的主題，展示出學生學習成果。（被訪者提供圖片）

感激遇上恩師 改寫懶學生一生

趙老師之所以願意公開分享教學法寶，是因為他中學時遇到了一位改寫他一生的恩師——Mrs Ma。

難以想像，趙老師初中時竟是個英文成績差、默書甚至會「出貓」的懶學生。中一時Mrs Ma挑選了包括他在內的5位同學參加朗誦比賽，但他當時連很多英文字都不懂，老師竟連續數個星期六、日回校為他補習。

趙老師形容恩師Mrs Ma花大量時間教他英文並啟發他對語文的興趣。圖為初中時的趙老師（右二）及Mrs Ma（左三）。（被訪者提供圖片）

「對一個12歲嘅中一小朋友嚟講係畢生嘅回憶，因為我唔覺得佢有需要花咁大心力在我身上。」後來他才知道，每年都是Mrs Ma自掏腰包出錢替學生報名參加朗誦比賽，更堅定了他知識要無私分享的理念。

後來Mrs Ma移民，在機場送別老師時，趙老師不捨狂哭，更當場承諾會考英文取A來報答老師，結果他發奮苦讀達成目標。「要學好英文不需要天份，勤力及動力最重要，嗰時一心要攞A，就算讀西史我都係諗緊英文，例如Germany was defeated by the allies，我係諗緊佢點解係was defeated，而唔係讀緊西史。」

趙豪章老師選擇中大英文系，是希望跟隨恩師步伐，當一位英文老師。他現時仍與Mrs Ma保持聯繫。（被訪者提供圖片）

由超級I人變E人 營造愉快學習氣氛

趙老師不單會考英文取A成績，預科畢業後更考上中文大學英文系，畢業後選擇執教鞭，「好的老師能影響學生，我要好似她（Mrs Ma ）一樣做個好老師，無私貢獻畀學生」。

他自言曾是懶學生，明白懶人心態，「佢哋唔想理唔想面對，但係唔代表佢哋唔知自己應該要學好」，此外亦非每位學生都喜歡英文。為此趙老師開始由「超級I人」（Introvert，內向型人格）變成E人（Extrovert，外向型人格），花時間與學生溝通。

他相信，師生關係好，學習經驗也會隨之變得愉快。十多年前起，他自創英文短劇與學生互動，讓學生在演戲中學習生字與語法。此舉得到當時銘賢書院第五任校長陳紹才的支持，在校內成立戲劇組，後來更將其納入常規課程。

一記當頭棒喝 證AI取代不了師生情

趙老師對治不同類型學生有不同法寶，他曾當頭棒喝一位成績差女學生，經過趙老師耐心指導下，女學生終成為一名小學老師，薪火相傳。（湯致遠攝）

對於不同類型學生，趙老師也有不同法寶。他曾遇過英文成績差、功課馬虎的舊生，他給予了一記「當頭棒喝」嚴厲斥責，「佢話真係冇心做功課，但想我繼續努力教佢，我被佢感動到，於是叫佢每日寫80至100字英文畀我，你肯寫我肯改」，該同學自此每天無間斷寫英文給趙老師修改，最終放榜英文考獲滿意成績，後來更成為一名數學老師，薪火相傳。

「呢啲過程係AI科技無論點先進都替代唔到嘅，AI可以畀到可能idea或者一篇文，但個過程先至係令到老師同學生兩方面都感動嘅關鍵。」趙老師說。

行過路過唔好錯過，無論是校園一隅，或是晨運，趙老師隨時隨地都能就地取材拍片，從生活中教英文。（湯致遠攝）

平常心面對負評 繼續將知識無償分享

趙老師也面對網民的惡意負評，他顯得從容豁達。他從學生贈送的《世上最快樂的人》中領悟到：每個人在自己的世界裡，道理都是正確的。因此他只會刪除過於偏激的留言，其餘則以平常心對待。

未來，趙老師的目標依然純粹，繼續在社交平台上分享知識，將當年Mrs Ma種下的無私種子，繼續傳承給下一代。