首間蒙特梭利初中營運咖啡店！獎學金高達全額，培育未來創業領袖

從商店規劃到向投資者「Pitching」：看 12-14歲青少年如何透過真實商業實踐，鍛造未來領袖的韌性

這所學校以英普雙語課程與獨特的教育方式聞名，創校將近 25 年，其教育理念備受眾多家庭追捧。在這裡，初中生不只是在課堂聽講，他們甚至親自經營咖啡店，在真實的商業世界中創造與營運。家長們夢寐以求的「自主學習」與「解決問題能力」，在蒙特梭利國際學校 (IMS) 並非口號，而是每天發生的學習生活。IMS 於2025年 8月正式啟動香港首個為12-14歲青少年而設的蒙特梭利初中課程，引起熱議。為了發掘更多具備領袖潛質的學子，IMS現正推出全新的初中獎學金計劃，合資格學生可獲50%-100%的學費減免，讓優秀人才能在這創業教育中綻放光芒。

蒙特梭利博士曾指出，青少年時期是人類轉化為「社會人」的關鍵階段。IMS初中課程以此為核心，打破傳統應試教育的枷鎖，專為青少年的身心發展量身打造。學習不再僅僅為了考試，而是透過跨學科專題研習，賦予學生真實的實踐機會，同時延續 IMS著名的英普雙語教學模式。

在主任帶領下，IMS學生進行跨學科專題研習的討論。

初中生與校長討論學習的歷程。

初中生在數學課利用教具理解方程式

學生在老師的引導下進行科學實驗

重新定義教育：青少年需要的不是「聽講」，而是「實踐」

初中開學短短幾個月，學生的學習歷程已極為豐富。為了讓抽象的理論變得具體，他們的足跡遍佈全港社區：學生走進重慶大廈，深度研究不同文化與少數族裔對香港的貢獻；走進郊野，在三天兩夜的露營中學習團隊協作。

這種「體驗式」教育帶領學生從社區走向自然。在屋頂農場與本地有機農場中，學生驚嘆於農夫如何順應節氣、善用每一寸土地，甚至將奶粉變廢為寶成為化肥。學生在造訪農場與籌辦校內咖啡室的過程中，親身體悟到本地農業受限於產量與時間的挑戰。雖無法建立穩定的商業供應鏈，卻點燃了他們對環境的責任感。學生轉而致力於推廣減少食物里程（Food Miles），呼籲大眾珍惜『本地鮮』。從泥土到餐桌（Farm to Fork)，並為這專題設計了一本雜誌，從內容到編輯成實體雜誌，他們學到的不只是種植，更是如何與自然共好的生活哲學。

學生到屋頂農場探討農業的發展和機會

學生合力編制了一本Farm to Fork 的雜誌，分享本地鮮的概念

初中課程單元的展覽

全港唯一從「零」到「一」的創業實踐 Cosmic Café 的誕生

最令人矚目的，就是於2025年12月正式開幕的「Cosmic Café」。這不只是一個模擬遊戲，而是一個真實的商業實驗。這也是蒙特梭利初中課程的一大亮點，讓學生親手創立並經營一間真正商店。

從8月開學起，IMS的初中生便開始了創業之旅：

— 規劃與市場研究：決定商業類型，討論經營理念，研究產品種類和計算成本。

— 創業融資 (The Pitch)：學生需撰寫商業計劃書，向總校長、創辦人及潛在投資者進行正式Pitching，爭取可持續發展創業資金。

— 實戰營運：面對投資者的尖銳提問、解決產品定價問題、甚至設計Café的Logo，都是由學生親自設計。

初中學生的創業方案得到香港著名精品咖啡品牌 Cupping Room 的認可與鼎力支持，品牌不僅慷慨贊助優質咖啡豆和咖啡膠囊，讓學生能夠盡快營運咖啡店。Cosmic Café除了提供精品咖啡，更售賣學生親手製作的曲奇、雞蛋仔及新鮮果汁。為了平衡學業與營運，學生自主研發了預訂系統，精準規劃製作流程，確保能在不耽誤常規課堂的前提下，高效完成客人的訂單。這種「創業家精神」的磨練，讓學生在挫折中學會負責，在交流中建立領導力。

IMS 創辦人 Anne Sawyer 向初中生提問，啟發學生思考

學生向投資者進行咖啡店商業計劃的Pitching

小學生在午休時到Cosmic Cafe買雞蛋仔

老師和中學生在咖啡店拍照

贏在起跑線的關鍵：從小學開始的「創業基因」

IMS 初中生展現出的自信並非偶然。當大多數國際學校在中學階段才加入IB課程的CAS（創意、活動與服務）項目時，IMS早在小學階段便已推行。CAS項目將蒙特梭利教育理念中的自主性與跨齡合作精神發揮得淋漓盡致。正如在教室一樣，學生們是主動探索世界的主角。他們可以根據自己的興趣和專長，自由選擇手工皂制作、環保袋設計等項目，開啟一段充滿挑戰與成長的旅程。通過CAS，他們不僅學到了知識和技能，更培養了創新精神和實踐能力，為未來的發展奠定了堅實的基礎。當他們升入初中，面對真實的商業挑戰時，便能憑借在CAS項目中積累的經驗和能力，更從容低應對。這些青少年的商業素養和領導才能初露端倪。

專業師資與情感引導：為迷惘的青春期築起「導航」- Mentorship

青少年階段是身心發展的轉折點，孩子更需要被看見與被肯定。IMS特別從美國聘請擁有 AMI（國際蒙特梭利協會）12-18歲專業認證 的資深教師及課程主任執教，頂尖團隊確保了課程延續正宗的蒙特梭利教學法，更能精準對接青少年的心理需求。

在IMS的跨學科專題研習（PBL）中，老師的角色是「引導者」。導師深知每位學生的性格背景與專長，確保每個孩子都能在最適合的位置發揮。老師適時放手，讓學生在實踐中獲得成就感，而非單一從分數中尋找自我認同。在充滿信任與尊重的環境中，專業導師提供必要的情感支持，陪伴學生從容應對成長的蛻變。

中文老師與中學生討論商店營運

學生向家長分享項目的成果

初中數學老師在授課

IMS首屆初中獎學金計劃：高達100%學費資助

為慶祝IMS邁進25週年，我們正式推出首屆初中獎學金計劃，彰顯IMS培育新一代領袖的堅定承諾。此計劃旨在嘉許能充分體現IMS核心價值、具備好奇心與社會責任感的優秀學生，並資助他們修讀為期兩年的蒙特梭利初中課程。

初中獎學金計劃:

— 獲選學生可享有50%至100%的學費資助

— 資助入讀2026/27學年開始的兩年制初中課程（Grade 7-8）

— 嚴選2至4名傑出學生

申請學生應具備以下特質：

— 卓越的學術表現

— 傑出的領導力，社會服務，個人興趣

— 實踐IMS核心價值

IMS初中獎學金申請資格：

— 現正就讀 六年級（Grade 6）之學生（校內外學生均可申請）

— 將於2026年8月升讀本校七年級（Grade 7）的學生

首輪申請截止日期：2026年3月31日 立即申請

IMS蒙特梭利國際學校｜全港唯一一條龍幼兒至初中課程。如果您正在為孩子尋找一所能平衡學術深度與真實世界接軌的學校，IMS誠邀您親身走入校園。在這裡，您看到的將不再是被動吸收知識的學生，而是充滿自信、具備國際視野、能隨時應對未來挑戰的小小創業家。