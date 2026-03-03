中電新質探源之旅冀港篇　河北師生訪港參觀供電設施認識綠色能源

中電集團於2025年推出「新質探源之旅」系列交流活動，活動於今年展開冀港篇，由中電組織河北贊皇中學23名師生於2月26日至3月3日期間來港，進行為期六天的深度研學。師生訪港期間，參觀了多項中電旗下的設施，包括龍鼓灘發電廠及低碳能源教育中心，認識燃氣發電技術與香港電力系統邁向低碳轉型，以及到訪T.PARK [源區]，了解香港轉廢為能的創新實踐。



師生們亦參加了一系列由中電提供的專題講座與可再生能源工作坊，啟發他們對科技與環保領域的興趣及生涯規劃。另外，交流活動亦包括多個香港景點，例如西九文化區、故宮文化博物館、國家安全展覽廳與歷史博物館等。

兩地中學締結姊妹學校 簽署合作協議

河北贊皇中學與蘇浙公學締結成為姊妹學校，並於3月2日簽署合約。後排左起為蘇浙公學校長方仲倫、中電企業發展總裁莊偉茵、贊皇縣人民政府代表，前排左起為蘇浙公學副校長蔡文輝、河北贊皇中學校長任建印。

透過此次交流，中電促成了河北贊皇中學與蘇浙公學締結姊妹學校。 兩校於3月2日，在中電企業發展總裁莊偉茵與贊皇縣人民政府代表的見證下簽署合作協議，未來將推動課程共建、師生互訪及資源共享。

中電冀兩地青年感受國家能源轉型成就

莊偉茵提到，中電一直重視青年發展與關懷社群。由去年帶領香港學生到訪山東，今年請來河北贊皇師生訪港，體現了兩地就新質資源的雙向交流，呼應國家「新質生產力」發展戰略，也承載著「採文化之源、採能源之源」的雙重使命。她又提到，中電期望以自身能源專業優勢，讓內地與香港青年親身感受國家能源轉型的成就、理解新質生產力如何推動高質量發展，並在交流中增強文化認同，提升國家歸屬感。

蘇浙公學校長方仲倫表示，非常榮幸與河北贊皇中學結為姊妹學校，交流活動有助兩地青年建立跨地域情誼，校方亦期待與河北贊皇中學一起培養心繫家國、胸懷世界的年青人。他亦提到，期望學生透過中電的網絡認識到現時能源轉型、碳中和及減碳的趨勢，建立課堂以外的學習體驗。

認識新質生產力及本地文化

河北贊皇中學校長任建印認為，活動為學生提供了寶貴的學習機會，有助拓寬視野及提升國家認同，期待兩校未來持續開展師生互訪與交流，攜手推動優質教育資源互通共融。河北贊皇中學高一學生楊焯媛提到，是次參觀龍鼓灘發電廠，是第一次近距離看到天然氣發電和減碳技術，實際認識到新質生產力。是次交流亦有了解到香港的校園生活和本地文化。

簽約儀式當日，兩校學生一起在蘇浙公學參加製作小巴牌的文化體驗活動。

今年的「新質探源之旅」以「認識新質生產力提升國家歸屬感」為主線，延續 2025年「魯港篇」的「政、企、校」三方協作模式，獲國務院港澳事務辦公室及河北省贊皇縣人民政府支持。