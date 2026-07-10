羅桂祥中學創建新典範　AR結合元宇宙穿梭中華文明古今

國民教育涵蓋歷史、文化、地理及科技等內容，藉以培養學生對祖國的自豪感。香港管理專業協會羅桂祥中學校內的「國民教育沉浸體驗中心」，最近推出了嶄新的AR互動體驗牆，將古今中華文明「活」起來，原本平面的建築圖，一瞬間轉化成立體3D模型，不但令古代皇帝在螢幕中「現身」訴說生平，甚至連最新的航天科技也瞬間「觸手可及」。此外，學生更將國教中心「虛擬化」，讓實體中心化為一個元宇宙空間，企圖打破時空限制，擴大教育資源覆蓋，進一步將國民教育推廣至學界及普羅大眾。



這種沉浸式體驗是科技賦能教育的創新成果，無論身處中心內的AR互動牆體驗，還是中心外透過虛擬元宇宙體驗，都能置身其境，感受中華文明的博大精深。中心涵蓋了中華文明的兩大核心軸線：其一是「中國古代燦爛文明」，從中可以親身感受輝煌璀璨的歷史及幾千年來的中華文化瑰寶，解鎖載諸史冊的歷史故事和印記 ；其二是「中國當代輝煌成就」，在此能夠見證中國在當代科技各個領域的非凡成就，感悟一個又一個流芳後世的偉人物語和傳奇。

國教中心的升級計劃由本地教育科創公司Re:learn Education導師王嘉蓮（左）及羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義（右）共同帶領學生進行，兩者均希望這個計劃能為國民教育的發展創建一個新典範。（鄭子峰攝）

擴增實境互動 科技活化中華文化

羅桂祥中學「國民教育沉浸體驗中心」內的擴增實境AR互動體驗牆，不但將現代科技與中華文化揉合，更體現了學校在推動國民教育時的視野。該校國民教育統籌主任黃信義認為，國教從來不應該是單向的知識灌輸，而是讓學生在動手創作、解決問題的過程中，建立起對國家的認同與自豪感。此外，學生在無考試壓力的情況下，更能主動探索和內化知識，從紫禁城建築到航天科技等古今成就，透過創作AR互動體驗來產生連結與共鳴，可以深化學習效能。

國教中心升級計劃的幕後功臣是該校約60名曾參與「AR創作工作坊」的中三學生，圖為當中的核心學生代表。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

黃主任還指出，國教中心的教學展示內容其實在短短兩年間已經歷了三代進化：由最初第一代的「純展板閱讀」，到第二代加入二維碼獲取「線上延伸資訊」，如今更躍升至第三代由學生自主創作「AR沉浸式交互內容」。 這是繼中心引入故宮尋寶VR（Virtual Reality，虛擬實境）體驗和火箭升空MR（Mixed Reality，混合實境）體驗項目後，完備XR（Extended Reality，延展實境）的光譜。

羅桂祥中學於早前舉辦教育局「國民教育學習圈」公開課，課後讓到場觀課的嘉賓及教育業界同工參觀國民教育沉浸體驗中心，氣氛極為熱烈。（鄭子峰攝）

虛擬空間共享 雲端推動國教普及

除了善用科技賦能國民教育外，羅桂祥中學也十分重視如何將國教推廣至普羅大眾。黃主任直言，傳統國民教育往往受限於課室與實體資源，但元宇宙技術卻帶來了突破性變革。透過構建雲端虛擬空間，古今中華文明皆被無縫轉化為線上立體場景。這種雲端共享模式，大幅擴展了教育資源的覆蓋面，讓沉浸式體驗不再局限於國教中心之內，並真正落實了教育普及。

「通古今・貫中外」中華元宇宙不僅重現了國教中心每一個精心設計的角落，更透過不同互動任務，將五千年的中華文明與當代輝煌成就，化為一場引人入勝的沉浸式探索之旅。 （香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

課程導師王嘉蓮亦特別讚賞羅桂祥中學學生的創意超乎想像，他們不但學習到技術，更懂得思考如何將知識內容在元宇宙虛擬空間上進一步「遊戲化」。參與創作的學生多達60名，會各自按照所負責的「中心標記」創作相關的沉浸式交互內容。王嘉蓮補充，每位學生均學習了完整的數位創作流程，例如使用Leonardo AI生成圖片、Rodin AI製作3D模型、Pixverse AI生成影片，最後再將素材整合至ZapWorks平台，並利用氛圍編程（Vibe coding）結合Web3D及Three.js可視化的新方式創建國教中心的元宇宙。

本地教育科創公司Re:learn Education導師王嘉蓮表示，羅桂祥中學的學生創意超乎想像，他們不但學習到技術，更思考如何將知識「遊戲化」。（鄭子峰攝）

人工智能協作 學生創意化為成品

參與創作的學生分成「中國古代燦爛文明」與「中國當代輝煌成就」的兩大核心軸線進行研發，以對應實體國教中心以及中華元宇宙的六個核心展區，當中包括「王朝時序」、「神州漫遊」、「京城遊踪」、「科技神話」、「太空探祕」和「時代先鋒」。黃主任強調，引入AR與元宇宙技術並非單純追求科技潮流，其真正核心在於實踐「自主學習」。透過創造AI實作，能將學習擁有權（Ownership）真正交還予學生，並有效提升學習動機及學習效能。

負責開發AR體驗牆和元宇宙的學生代表俱表示，與人工智能協作的學習比傳統學習更具吸引力。學生代表盧嘉弘負責製作中國歷代皇帝的3D模型，他指事前要查閱大量歷史資料，以確保其真實性，過程中大大加深了對中國歷史的理解。另外，學生代表溫籽彥則負責生成AI影像來呈現人物行動與事跡，並結合多項選擇題的互動來深化學習內容。他認為這種互動模式的學習能形成正向學習循環，如答錯系統會驅動回查資料，進一步提升對中國歷史的理解。

羅桂祥中學的學生代表利用Insta360相機為國民教育沉浸體驗中心拍攝360全景相片後，再利用氛圍編程的方式創建該中心的元宇宙。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

與AI協作最大的好處是能夠讓學生將天馬行空的想法變成現實，即使學生不擅長繪畫，只要準確撰寫指令（Prompt），AI就能輔助他們生成3D模型或圖像等。然而，學生代表趙韻透露，為了防止AI「畫風突變」，必須精確地描述細節。她舉例製作全球最大單口徑射頻望遠鏡「中國天眼」的圖像時，就要非常仔細地描述天眼的銀色碟狀特徵予AI參考，這樣才能獲得最理想的效果。

把握博覽契機 積極進行推廣導賞

日前於香港會議展覽中心舉辦的「學與教博覽 2026」，無疑是羅桂祥中學學生展現學習成果的黃金舞台。在為期三天的展覽中，學生由「學習者」華麗轉身為「導賞員」。他們在展位現場，親自為來自世界各地的教育專家與參訪者，介紹及示範如何操作由 AI 賦能的學生創意作品。從昔日的沉浸式體驗遊戲，到最新的雲端共享的元宇宙空間都悉數亮相，立體化呈現羅桂祥中學在推動國民教育上的前瞻性探索。

羅桂祥中學向參與博覽會的公眾人士介紹全新的「通古今・貫中外」中華元宇宙，並連同其他昔日作品展示如何利用科技為國民教育注入新生命。 （香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

透過親口解說、實機演示，學生不僅向大眾展現出高度的科技素養與自信，更用行動證明了新一代年輕人如何主動傳承中華文化，將課堂所學轉化為具備實踐影響力的社會成果。此外，學校亦通過這次博覽會的廣泛傳播，成功為教育業界同工樹立了數位化教學轉型的標竿，並開創了推動國民教育的嶄新篇章。