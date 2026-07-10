羅桂祥中學創建新典範　AR結合元宇宙穿梭中華文明古今

撰文：彭彥怡
出版：更新：

國民教育涵蓋歷史、文化、地理及科技等內容，藉以培養學生對祖國的自豪感。香港管理專業協會羅桂祥中學校內的「國民教育沉浸體驗中心」，最近推出了嶄新的AR互動體驗牆，將古今中華文明「活」起來，原本平面的建築圖，一瞬間轉化成立體3D模型，不但令古代皇帝在螢幕中「現身」訴說生平，甚至連最新的航天科技也瞬間「觸手可及」。此外，學生更將國教中心「虛擬化」，讓實體中心化為一個元宇宙空間，企圖打破時空限制，擴大教育資源覆蓋，進一步將國民教育推廣至學界及普羅大眾。

這種沉浸式體驗是科技賦能教育的創新成果，無論身處中心內的AR互動牆體驗，還是中心外透過虛擬元宇宙體驗，都能置身其境，感受中華文明的博大精深。中心涵蓋了中華文明的兩大核心軸線：其一是「中國古代燦爛文明」，從中可以親身感受輝煌璀璨的歷史及幾千年來的中華文化瑰寶，解鎖載諸史冊的歷史故事和印記 ；其二是「中國當代輝煌成就」，在此能夠見證中國在當代科技各個領域的非凡成就，感悟一個又一個流芳後世的偉人物語和傳奇。

國教中心的升級計劃由本地教育科創公司Re:learn Education導師王嘉蓮（左）及羅桂祥中學國民教育統籌主任黃信義（右）共同帶領學生進行，兩者均希望這個計劃能為國民教育的發展創建一個新典範。（鄭子峰攝）

擴增實境互動 科技活化中華文化

羅桂祥中學「國民教育沉浸體驗中心」內的擴增實境AR互動體驗牆，不但將現代科技與中華文化揉合，更體現了學校在推動國民教育時的視野。該校國民教育統籌主任黃信義認為，國教從來不應該是單向的知識灌輸，而是讓學生在動手創作、解決問題的過程中，建立起對國家的認同與自豪感。此外，學生在無考試壓力的情況下，更能主動探索和內化知識，從紫禁城建築到航天科技等古今成就，透過創作AR互動體驗來產生連結與共鳴，可以深化學習效能。

國教中心升級計劃的幕後功臣是該校約60名曾參與「AR創作工作坊」的中三學生，圖為當中的核心學生代表。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

黃主任還指出，國教中心的教學展示內容其實在短短兩年間已經歷了三代進化：由最初第一代的「純展板閱讀」，到第二代加入二維碼獲取「線上延伸資訊」，如今更躍升至第三代由學生自主創作「AR沉浸式交互內容」。 這是繼中心引入故宮尋寶VR（Virtual Reality，虛擬實境）體驗和火箭升空MR（Mixed Reality，混合實境）體驗項目後，完備XR（Extended Reality，延展實境）的光譜。

羅桂祥中學於早前舉辦教育局「國民教育學習圈」公開課，課後讓到場觀課的嘉賓及教育業界同工參觀國民教育沉浸體驗中心，氣氛極為熱烈。（鄭子峰攝）

虛擬空間共享　雲端推動國教普及

除了善用科技賦能國民教育外，羅桂祥中學也十分重視如何將國教推廣至普羅大眾。黃主任直言，傳統國民教育往往受限於課室與實體資源，但元宇宙技術卻帶來了突破性變革。透過構建雲端虛擬空間，古今中華文明皆被無縫轉化為線上立體場景。這種雲端共享模式，大幅擴展了教育資源的覆蓋面，讓沉浸式體驗不再局限於國教中心之內，並真正落實了教育普及。

「通古今・貫中外」中華元宇宙不僅重現了國教中心每一個精心設計的角落，更透過不同互動任務，將五千年的中華文明與當代輝煌成就，化為一場引人入勝的沉浸式探索之旅。 （香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

課程導師王嘉蓮亦特別讚賞羅桂祥中學學生的創意超乎想像，他們不但學習到技術，更懂得思考如何將知識內容在元宇宙虛擬空間上進一步「遊戲化」。參與創作的學生多達60名，會各自按照所負責的「中心標記」創作相關的沉浸式交互內容。王嘉蓮補充，每位學生均學習了完整的數位創作流程，例如使用Leonardo AI生成圖片、Rodin AI製作3D模型、Pixverse AI生成影片，最後再將素材整合至ZapWorks平台，並利用氛圍編程（Vibe coding）結合Web3D及Three.js可視化的新方式創建國教中心的元宇宙。

本地教育科創公司Re:learn Education導師王嘉蓮表示，羅桂祥中學的學生創意超乎想像，他們不但學習到技術，更思考如何將知識「遊戲化」。（鄭子峰攝）

人工智能協作 學生創意化為成品

參與創作的學生分成「中國古代燦爛文明」與「中國當代輝煌成就」的兩大核心軸線進行研發，以對應實體國教中心以及中華元宇宙的六個核心展區，當中包括「王朝時序」、「神州漫遊」、「京城遊踪」、「科技神話」、「太空探祕」和「時代先鋒」。黃主任強調，引入AR與元宇宙技術並非單純追求科技潮流，其真正核心在於實踐「自主學習」。透過創造AI實作，能將學習擁有權（Ownership）真正交還予學生，並有效提升學習動機及學習效能。

負責開發AR體驗牆和元宇宙的學生代表俱表示，與人工智能協作的學習比傳統學習更具吸引力。學生代表盧嘉弘負責製作中國歷代皇帝的3D模型，他指事前要查閱大量歷史資料，以確保其真實性，過程中大大加深了對中國歷史的理解。另外，學生代表溫籽彥則負責生成AI影像來呈現人物行動與事跡，並結合多項選擇題的互動來深化學習內容。他認為這種互動模式的學習能形成正向學習循環，如答錯系統會驅動回查資料，進一步提升對中國歷史的理解。

羅桂祥中學的學生代表利用Insta360相機為國民教育沉浸體驗中心拍攝360全景相片後，再利用氛圍編程的方式創建該中心的元宇宙。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

與AI協作最大的好處是能夠讓學生將天馬行空的想法變成現實，即使學生不擅長繪畫，只要準確撰寫指令（Prompt），AI就能輔助他們生成3D模型或圖像等。然而，學生代表趙韻透露，為了防止AI「畫風突變」，必須精確地描述細節。她舉例製作全球最大單口徑射頻望遠鏡「中國天眼」的圖像時，就要非常仔細地描述天眼的銀色碟狀特徵予AI參考，這樣才能獲得最理想的效果。

把握博覽契機　積極進行推廣導賞

日前於香港會議展覽中心舉辦的「學與教博覽 2026」，無疑是羅桂祥中學學生展現學習成果的黃金舞台。在為期三天的展覽中，學生由「學習者」華麗轉身為「導賞員」。他們在展位現場，親自為來自世界各地的教育專家與參訪者，介紹及示範如何操作由 AI 賦能的學生創意作品。從昔日的沉浸式體驗遊戲，到最新的雲端共享的元宇宙空間都悉數亮相，立體化呈現羅桂祥中學在推動國民教育上的前瞻性探索。

羅桂祥中學向參與博覽會的公眾人士介紹全新的「通古今・貫中外」中華元宇宙，並連同其他昔日作品展示如何利用科技為國民教育注入新生命。 （香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

透過親口解說、實機演示，學生不僅向大眾展現出高度的科技素養與自信，更用行動證明了新一代年輕人如何主動傳承中華文化，將課堂所學轉化為具備實踐影響力的社會成果。此外，學校亦通過這次博覽會的廣泛傳播，成功為教育業界同工樹立了數位化教學轉型的標竿，並開創了推動國民教育的嶄新篇章。

學與教博覽不僅是學生的成果發表會，更是羅桂祥中學向學界盛大展示「科技賦能國民教育」新典範的關鍵契機。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）
逾三萬師生線上線下齊讀書　教育局活動創健力士世界紀錄東華三院王余家潔小學科學課融鑑證元素　學生化身小偵探學習解難圓玄一中道化庭園啟用　打造文化學習空間冀成學生「入德之門」路德會協同中學推實地考察與手遊　結合科技與公民科學習殘障中學生低谷未言棄　轉戰馬術誓闖奧運　學校同行育出生命教育羅桂祥中學科技賦能國民教育　國教公開課展示與AI跨科協作成果
01教育
國民教育