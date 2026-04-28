逾三萬師生線上線下齊讀書　教育局活動創健力士世界紀錄

為響應國家將每年四月第四周定為「全民閱讀活動周」，教育局早前在啟德體育園舉辦「閱讀無界限分享會暨中小學聯校共讀半小時」活動，獲線上線下逾三萬名師生參與，創下「最大規模的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。



署理教育局副秘書長蔡敏儀（右）代表教育局接受健力士世界紀錄證書。(教育局提供圖片)

現場逾百間中小學及特殊學校、逾千名師生，聯同線上逾三萬名師生成功挑戰「最大規模的多模態閱讀課」健力士世界紀錄。該節閱讀課以「體育力量」為主題，運用教育局課程發展處課程資源組製作的《書伴遨遊》系列多模態閱讀資源，並由著名主持林溥來（Patrick Sir）、歌手許廷鏗及「一人一故事劇場」導師陳膺國擔任導師，引導同學從文本、圖像及影音中提取和整合資訊，並引領同學探討體育運動的價值，以及引發他們反思體育對個人的意義。

正在外訪的教育局局長蔡若蓮預先錄製短片，向師生推介《就是走路》一書。(教育局提供圖片)

署理教育局局長施俊輝表示，國家頒布的《全民閱讀促進條例》明確指出，要促進閱讀的「新技術、新載體」，並支持「數字閱讀與傳統閱讀相結合」。他說，教育局會持續製作多元化閱讀資源，結合政府部門和機構的文章、新聞報導，配以豐富圖片及三語影音檔案等，以多模態形式突破傳統書本限制。

此外，為進一步推動多模態閱讀，教育局由即日起至五月四日，在銅鑼灣時代廣場地面有蓋廣場舉辦《書伴遨遊》系列多模態閱讀資源展覽。展覽內容涵蓋各類文章、新聞報導、圖片及影音檔案，開放時間為每日上午十時至晚上十時。