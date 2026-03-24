路德會協同中學推實地考察與手遊　結合科技與公民科學習

撰文：凌雯靜
出版：更新：

延伸學習環境　豐富公民教育體驗

公民及社會發展科（公民科）涵蓋社會議題、歷史傳承與城市發展等範疇。為讓學生有更具體的學習體驗，路德會協同中學將學習環境從課室延伸至社區。學校安排學生擔任「社區考察大使」，走入深水埗與石硤尾的大街小巷，結合科技、跨學科藝術與實地考察，並以學校歷史為引入，尋找深水埗與石硤尾的歷史足跡。師生團隊共同製作了實體「遊戲小冊子」、「360 VR 虛擬導覽」系統，以及手機遊戲《「同」遊深水埗》，將社會議題結合社區探索，豐富學生的學習經歷，同時培育感恩惜福、尊重他人等正向價值觀。

實地社區考察　連繫可持續發展目標

帶領這項計劃的公民科科主任潘星宇老師指出，學校提倡走出校園的「沉浸式體驗」，鼓勵學生親自規劃路線及落區觀察，了解社區的發展與變遷。

潘老師對學生的投入予以肯定：「學生對這次深水埗區及石硤尾區的社區考察反應良好，對於能實地了解社區歷史文化感到高興。活動不僅增加了他們的社區知識，也讓他們更認識學校身處的環境。」校方亦將課程內容與聯合國可持續發展目標（SDGs）中的「可持續城市和社區」連繫。透過認識深水埗這個正面臨市區重建的老區，學生能夠在真實情境中思考城市發展與文化保育之間的平衡，從中培養公民責任感與對社會的承擔。

協同中學師生團隊運用360度全景相機，將深水埗街景轉化為虛擬導賞。（路德會協同中學提供）

參與實地拍攝　體驗社區交流

在籌備過程中，學生不時要轉換角色，參與不同方面的內容創作。為了製作虛擬導賞系統，學生要學習操作 360 度全景相機、規劃拍攝路線，並在街市與檔主溝通，為導賞系統設計題目。

擔任「互動問題設計大使」的甄子龍同學表示，這次經歷讓他有機會與街坊交流，學習以尊重的態度待人：「在拍攝和設計問題的過程中，我感受到區內居民的友善。這次體驗讓我更加認識社區的多元文化和人情味，期待未來能有更多機會深入了解我們的社區。」

協同中學師生團隊運用360度全景相機，將深水埗街景轉化為虛擬導賞。（路德會協同中學提供）

運用VR技術　記錄城市發展軌跡

深水埗與石硤尾區正經歷發展與轉變。這次考察路線涵蓋了區內具代表性的地點，讓學生觀察城市面貌的變化。

其中一站是1977年落成的「南山邨」。屋邨的住宅、店舖及街市保留了七十年代的建築特色，邨內的「彩虹橋」亦是拍照熱點；而一街之隔的「大坑西新邨」，則即將迎來重建。這座由私人公司興建及管理的屋邨，自清拆展開以來，如今只剩下幾條舊樓梯與舊式霓虹招牌，靜默訴說著昔日光景。

擔任「虛擬實境紀錄大使」的黃浩霖同學深明記錄當下風貌的意義，展現了對傳承歷史的承擔精神：「這次考察的地方多數有長久的歷史。我明白重建是為了社區發展，但也希望這段歷史能以不同形式記錄下來。」他與團隊運用 360 VR 技術進行全景拍攝，希望將這些基層社區的面貌以數碼形式保存。

學生在南山邨進行考察，記錄屋邨的小店與環境。（路德會協同中學提供）
在大坑西村即將迎來重建之際，學生走訪社區，與居住在附近的街坊進行訪談。（路德會協同中學提供）

發掘社區文化　提升保育意識

學生手持社區地圖，穿梭區內發掘歷史建築。他們走訪多個具代表性的地標，包括街坊日常晨運的「嘉頓山」、保留六十年代公共建築風格的「前北九龍裁判法院」、由石硤尾工廠大廈活化而成的「賽馬會創意藝術中心（JCCAC）」、見證香港早期公共房屋發展的「美荷樓」，以及鄰近的「香港路德會救主堂」。

擔任「歷史文化探索大使」的戚栢濤同學對社區的歷史底蘊深感興趣：「參加這次活動，讓我深入認識深水埗及石硤尾的歷史。親身走進社區，讓我更珍惜我們的文化遺產，也希望能繼續守護和傳承下去。」擔任「社區故事導賞大使」的鄭清澐同學則表示，實地探索有助加深對社區文化的認識：「這次活動讓我收穫豐富，對社區文化有了更深的體會。」擔任「文物保育推廣大使」的鄭曉穎同學總結道：「每一個社區都有其獨特的歷史和文化。期望未來大家能更加珍視這些資產，從中培養保護歷史文化、關愛社區的責任感。」

《「同」遊深水埗》中對九龍裁判法院的介紹。（路德會協同中學提供）
《「同」遊深水埗》中對美荷樓的介紹。（路德會協同中學提供）
《「同」遊深水埗》中對嘉頓食品公司的介紹。（路德會協同中學提供）

借古畫視角觀察社區　結合藝術與生活

此外，學生亦透過跨學科的藝術視角，觀察深水埗的街頭生態。學校早前策劃跨學科學習體驗項目，引導學生學習北宋名畫《清明上河圖》中的「散點透視」觀察技巧，藉此欣賞傳統中華文化藝術。

學生在校園周邊漫步，觀察鴨寮街、基隆街及北河街的街道生態。在成果展示中，有學生將鴨寮街的電子零件攤檔與古畫中的橋上攤販並置對比。擔任「古今文化對比大使」的中四學生劉宇萍表示，研習古畫後對社區有了新的體會，認為兩者的熱鬧景象皆反映了地方的經濟活動與生命力。擔任「社區美學大使」的中四同學劉韻虹則運用拼貼手法重現基隆街的排檔景觀。她認為，儘管時代不同，社區的市井氣息與人情味依然留存，從中學會以同理心感受基層市民的生活韌力。

校長陳婉玲對這項跨學科嘗試表示認同：「透過學習古人的『散點透視』，學生學會從多角度觀察環境。這種視角有助他們放下既定印象，發掘社區的活力。」學校的教學團隊亦期望，項目能讓學生明白藝術創作也存在於日常生活之中。透過親身走訪感受社區，並將觀察轉化為創作，展現了年輕一代對社區的詮釋與歸屬感。

參與計劃的同學與來賓、陳校長和潘老師合照留念。（路德會協同中學提供）
學生將實地拍攝的照片拼貼起來，以展板呈現深水埗區的社區風貌。（路德會協同中學提供）
學生實地拍攝﹐以影像記錄社區風貌。（路德會協同中學提供）
學生挑選照片，製作展板，向來賓介紹深水埗區的社區風貌。（路德會協同中學提供）

科技結合實體手遊　《「同」遊深水埗》上架

為了讓更多同學及市民參與社區觀察，師生將考察資料與數碼影像整理成「遊戲小冊子」。小冊子收錄了各個地標的資訊，用家只需以智能手機掃描二維碼（QR Code），即可進入360 VR虛擬導覽系統，瀏覽嘉頓山頂及南山邨等社區場景。

（路德會協同中學提供）

社區探索小冊子封面　封面下方包含「虛擬導覽」的二維碼

此外，路德會協同中學將STEAM技術應用於教學，自主開發手機遊戲《「同」遊深水埗》，現已公開上架，供市民免費下載。遊戲融合教育與娛樂元素，重現深水埗的街區景觀。玩家可透過互動地圖探索區內歷史建築、舊式商舖及工廠大廈，並配合語音或文字導覽，了解各地標背後的故事。遊戲更設有多重探索任務，讓玩家從中尋找線索，增添學習趣味。《「同」遊深水埗》適合作為課外學習工具，學校期望藉此讓大眾以互動形式，重新認識深水埗這個社區。

校方推出的《「同」遊深水埗》手遊已公開上架，讓大眾以互動形式探索社區歷史。（路德會協同中學提供）
學生於書展向市民介紹遊戲，講解遊戲玩法。（路德會協同中學提供）
學生於開放日向來賓介紹遊戲，也讓來賓從遊戲中認識深水埗區。（路德會協同中學提供）

擴闊學習經歷　培養學生人文素養

對於這次社區考察計劃及手機遊戲的推出，路德會協同中學校長陳婉玲充分肯定了師生團隊的努力。她指出，學校一直鼓勵學生走出課室，拓闊學習經歷，讓知識不止來自書本。

陳校長表示，這項計劃是一次跨學科實踐，讓學生透過結合虛擬實境技術與實地考察，親身記錄及梳理社區故事。過程中，學生得以更仔細地觀察日常生活的社區，加深對居住環境的認識，並反思城市發展與文化保育之間的平衡。展望未來，陳校長稱學校將繼續善用科技，以更多元化的方式輔助教學，致力培養具備人文關懷、同理心及解難能力的學生。

佛教善德英文中學讓中文活過來　以真實體驗充實學生助寫出好文章鄭植之中學課程融入西貢特色建學生歸屬感　重實戰體驗助生涯規劃諾貝爾獎得主到訪聖若瑟書院　與中大校長盧煜明對談保良局姚連生中學每年二百萬支援學生　全校700人獲全額資助活動長沙灣天主教英文中學師生校慶遠征喜馬拉雅4200米山脈　自強不息
01教育