路德會協同中學推實地考察與手遊　結合科技與公民科學習

延伸學習環境 豐富公民教育體驗



公民及社會發展科（公民科）涵蓋社會議題、歷史傳承與城市發展等範疇。為讓學生有更具體的學習體驗，路德會協同中學將學習環境從課室延伸至社區。學校安排學生擔任「社區考察大使」，走入深水埗與石硤尾的大街小巷，結合科技、跨學科藝術與實地考察，並以學校歷史為引入，尋找深水埗與石硤尾的歷史足跡。師生團隊共同製作了實體「遊戲小冊子」、「360 VR 虛擬導覽」系統，以及手機遊戲《「同」遊深水埗》，將社會議題結合社區探索，豐富學生的學習經歷，同時培育感恩惜福、尊重他人等正向價值觀。



實地社區考察 連繫可持續發展目標

帶領這項計劃的公民科科主任潘星宇老師指出，學校提倡走出校園的「沉浸式體驗」，鼓勵學生親自規劃路線及落區觀察，了解社區的發展與變遷。

潘老師對學生的投入予以肯定：「學生對這次深水埗區及石硤尾區的社區考察反應良好，對於能實地了解社區歷史文化感到高興。活動不僅增加了他們的社區知識，也讓他們更認識學校身處的環境。」校方亦將課程內容與聯合國可持續發展目標（SDGs）中的「可持續城市和社區」連繫。透過認識深水埗這個正面臨市區重建的老區，學生能夠在真實情境中思考城市發展與文化保育之間的平衡，從中培養公民責任感與對社會的承擔。

協同中學師生團隊運用360度全景相機，將深水埗街景轉化為虛擬導賞。（路德會協同中學提供）

參與實地拍攝 體驗社區交流

在籌備過程中，學生不時要轉換角色，參與不同方面的內容創作。為了製作虛擬導賞系統，學生要學習操作 360 度全景相機、規劃拍攝路線，並在街市與檔主溝通，為導賞系統設計題目。

擔任「互動問題設計大使」的甄子龍同學表示，這次經歷讓他有機會與街坊交流，學習以尊重的態度待人：「在拍攝和設計問題的過程中，我感受到區內居民的友善。這次體驗讓我更加認識社區的多元文化和人情味，期待未來能有更多機會深入了解我們的社區。」

協同中學師生團隊運用360度全景相機，將深水埗街景轉化為虛擬導賞。（路德會協同中學提供）

運用VR技術 記錄城市發展軌跡

深水埗與石硤尾區正經歷發展與轉變。這次考察路線涵蓋了區內具代表性的地點，讓學生觀察城市面貌的變化。

其中一站是1977年落成的「南山邨」。屋邨的住宅、店舖及街市保留了七十年代的建築特色，邨內的「彩虹橋」亦是拍照熱點；而一街之隔的「大坑西新邨」，則即將迎來重建。這座由私人公司興建及管理的屋邨，自清拆展開以來，如今只剩下幾條舊樓梯與舊式霓虹招牌，靜默訴說著昔日光景。

擔任「虛擬實境紀錄大使」的黃浩霖同學深明記錄當下風貌的意義，展現了對傳承歷史的承擔精神：「這次考察的地方多數有長久的歷史。我明白重建是為了社區發展，但也希望這段歷史能以不同形式記錄下來。」他與團隊運用 360 VR 技術進行全景拍攝，希望將這些基層社區的面貌以數碼形式保存。

學生在南山邨進行考察，記錄屋邨的小店與環境。（路德會協同中學提供）

在大坑西村即將迎來重建之際，學生走訪社區，與居住在附近的街坊進行訪談。（路德會協同中學提供）

發掘社區文化 提升保育意識

學生手持社區地圖，穿梭區內發掘歷史建築。他們走訪多個具代表性的地標，包括街坊日常晨運的「嘉頓山」、保留六十年代公共建築風格的「前北九龍裁判法院」、由石硤尾工廠大廈活化而成的「賽馬會創意藝術中心（JCCAC）」、見證香港早期公共房屋發展的「美荷樓」，以及鄰近的「香港路德會救主堂」。

擔任「歷史文化探索大使」的戚栢濤同學對社區的歷史底蘊深感興趣：「參加這次活動，讓我深入認識深水埗及石硤尾的歷史。親身走進社區，讓我更珍惜我們的文化遺產，也希望能繼續守護和傳承下去。」擔任「社區故事導賞大使」的鄭清澐同學則表示，實地探索有助加深對社區文化的認識：「這次活動讓我收穫豐富，對社區文化有了更深的體會。」擔任「文物保育推廣大使」的鄭曉穎同學總結道：「每一個社區都有其獨特的歷史和文化。期望未來大家能更加珍視這些資產，從中培養保護歷史文化、關愛社區的責任感。」

《「同」遊深水埗》中對九龍裁判法院的介紹。（路德會協同中學提供）

《「同」遊深水埗》中對美荷樓的介紹。（路德會協同中學提供）

《「同」遊深水埗》中對嘉頓食品公司的介紹。（路德會協同中學提供）

借古畫視角觀察社區 結合藝術與生活

此外，學生亦透過跨學科的藝術視角，觀察深水埗的街頭生態。學校早前策劃跨學科學習體驗項目，引導學生學習北宋名畫《清明上河圖》中的「散點透視」觀察技巧，藉此欣賞傳統中華文化藝術。

學生在校園周邊漫步，觀察鴨寮街、基隆街及北河街的街道生態。在成果展示中，有學生將鴨寮街的電子零件攤檔與古畫中的橋上攤販並置對比。擔任「古今文化對比大使」的中四學生劉宇萍表示，研習古畫後對社區有了新的體會，認為兩者的熱鬧景象皆反映了地方的經濟活動與生命力。擔任「社區美學大使」的中四同學劉韻虹則運用拼貼手法重現基隆街的排檔景觀。她認為，儘管時代不同，社區的市井氣息與人情味依然留存，從中學會以同理心感受基層市民的生活韌力。

校長陳婉玲對這項跨學科嘗試表示認同：「透過學習古人的『散點透視』，學生學會從多角度觀察環境。這種視角有助他們放下既定印象，發掘社區的活力。」學校的教學團隊亦期望，項目能讓學生明白藝術創作也存在於日常生活之中。透過親身走訪感受社區，並將觀察轉化為創作，展現了年輕一代對社區的詮釋與歸屬感。

參與計劃的同學與來賓、陳校長和潘老師合照留念。（路德會協同中學提供）

學生將實地拍攝的照片拼貼起來，以展板呈現深水埗區的社區風貌。（路德會協同中學提供）

學生實地拍攝﹐以影像記錄社區風貌。（路德會協同中學提供）

學生挑選照片，製作展板，向來賓介紹深水埗區的社區風貌。（路德會協同中學提供）

科技結合實體手遊 《「同」遊深水埗》上架

為了讓更多同學及市民參與社區觀察，師生將考察資料與數碼影像整理成「遊戲小冊子」。小冊子收錄了各個地標的資訊，用家只需以智能手機掃描二維碼（QR Code），即可進入360 VR虛擬導覽系統，瀏覽嘉頓山頂及南山邨等社區場景。

（路德會協同中學提供）

社區探索小冊子封面 封面下方包含「虛擬導覽」的二維碼

此外，路德會協同中學將STEAM技術應用於教學，自主開發手機遊戲《「同」遊深水埗》，現已公開上架，供市民免費下載。遊戲融合教育與娛樂元素，重現深水埗的街區景觀。玩家可透過互動地圖探索區內歷史建築、舊式商舖及工廠大廈，並配合語音或文字導覽，了解各地標背後的故事。遊戲更設有多重探索任務，讓玩家從中尋找線索，增添學習趣味。《「同」遊深水埗》適合作為課外學習工具，學校期望藉此讓大眾以互動形式，重新認識深水埗這個社區。

校方推出的《「同」遊深水埗》手遊已公開上架，讓大眾以互動形式探索社區歷史。（路德會協同中學提供）

學生於書展向市民介紹遊戲，講解遊戲玩法。（路德會協同中學提供）

學生於開放日向來賓介紹遊戲，也讓來賓從遊戲中認識深水埗區。（路德會協同中學提供）

擴闊學習經歷 培養學生人文素養

對於這次社區考察計劃及手機遊戲的推出，路德會協同中學校長陳婉玲充分肯定了師生團隊的努力。她指出，學校一直鼓勵學生走出課室，拓闊學習經歷，讓知識不止來自書本。

陳校長表示，這項計劃是一次跨學科實踐，讓學生透過結合虛擬實境技術與實地考察，親身記錄及梳理社區故事。過程中，學生得以更仔細地觀察日常生活的社區，加深對居住環境的認識，並反思城市發展與文化保育之間的平衡。展望未來，陳校長稱學校將繼續善用科技，以更多元化的方式輔助教學，致力培養具備人文關懷、同理心及解難能力的學生。