羅桂祥中學科技賦能國民教育　國教公開課展示與AI跨科協作成果

位於天水圍的香港管理專業協會羅桂祥中學於2025／26學年加入教育局課程發展處主辦的「國民教育學習圈」，並於早前舉辦公開課，吸引約150位嘉賓及業界同工到場觀課。學生在課堂上除了分享在北京、海南研學時的學習體驗，更展示了「與AI共創」的研學創作成果，把古代文化瑰寶與當代科技成就連結。該課堂亦具體實踐了視覺化研學、遊戲化學習及沉浸式學習等教學理論，展現出國民教育生動活潑的一面，以及如何將數字教育與國民教育深度融合。



這種「創新為本、科技賦能」的方式，正是學校推動國民教育的核心策略。校長梁國基深信，國民教育不應是硬性灌輸，而是應該透過多元化活動，與各科課程有機結合，建立跨科協作，並鼓勵全校師生參與，讓學生在自然氛圍中，建立國民身份認同。



香港管理專業協會羅桂祥中學於2025／26 學年加入教育局課程發展處主辦的「國民教育學習圈」，教育局官員頒發感謝狀予校長梁國基及公開課籌劃團隊。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

視覺化方式記錄研學過程 善用AI創作研學成果

公開課上，學校的國民教育統籌主任黃信義帶領六位曾遠赴北京與海南研學的「國民教育大使」與在場的其他同學及嘉賓同工進行互動，以及展開了一連串的遊戲化學習任務。

香港管理專業協會羅桂祥中學早前的國民教育公開課，以「AI共創視覺化研學」的方式，探索創新教學新範式。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

國民教育大使分享了研學期間感受深刻的景點，包括北京的萬里長城居庸關、天安門廣場升旗儀式、全國青少年學生法治教育實踐示範基地 ，以及海南的文昌航天發射場、光大三亞新能源基地、呀諾達熱帶雨林保育區等。

此外，他們在課堂上亦展示了如何在研學時運用「視覺民族誌」(visual ethnography)的研究方法，以第一身研究者的視角，拍攝360全景照片及數位影像媒體，記錄、分析和呈現在研學景點的文化觀察。 此外，通過主動對不同遊客、當地人及研學景點職員進行深度訪問，從多角度深化了對各個景點的認識，將學習效能提升至更高層次。

香港管理專業協會羅桂祥中學六位「國民教育大使」於公開課上展示了如何運用「視覺民族誌」的方法進行研學，並展示了研學後「與AI共創」的遊戲學習成果。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

為了讓未有參與研學的同學能有更深刻的體會，國民教育大使亦利用了不同的AI工具，並結合Genially、Niburu Creator、Unity等平台，創作了多個沉浸式的遊戲化學習體驗，藉此在公開課上分享其研學成果。當中包括「我們的故宮互動遊戲」、「故宮文物尋寶VR虛擬實境體驗」、 「文昌火箭發射場元宇宙創作」、「長征火箭升空MR混合實景體臉」，透過遊戲化的學習任務，讓同學感悟博大精深的古代文化瑰寶及當代科技成就 ，從而厚植家國情懷，樂於傳承和弘揚愛國主義精神。

香港管理專業協會羅桂祥中學國民教育主任黃信義是公開課籌劃團隊的負責人，公開課上帶領國民教育大使及團隊其他老師進行分享展示。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

積極與外間機構及學者合作 統整學生國教學習體驗

在公開課舉辦期間，香港管理專業協會羅桂祥中學參與了「HELLO！故宮」大篷車進校園計劃，此項目由故宮博物院主辦、公益慈善研究院獨家捐助、中國文化研究院協辦。該計劃讓師生能透過虛擬實境與互動屏幕，近距離觸摸兩千公里外的故宮文化。此外，學生會利用在「HELLO！故宮」大篷車學到的知識，在公民科及公經社科的課堂上設計相關的互動小遊戲，並互相給予評鑑及回饋，從而深化學習經歷。當日有參與公開課的中國文化研究院總編輯陳愛娟表示，羅桂祥中學學生「好有心」，對認識國家及文化背後的動力很強，在參與國民教育相關活動中，表現積極投入，認為與學校課程規劃及老師帶領有密切關係。

學校參與了「HELLO！故宮」大篷車進校園計劃，此項目由故宮博物院主辦、香港賽馬會公益慈善研究院獨家捐助、中國文化研究院協辦。圖右二為中國文化研究院總編輯陳愛娟。（鄭子峰攝）

此外，羅桂祥中學亦與香港科技大學AI平台Professor E團隊合作，在公開課當天就學生最新參與的研學團同步策劃了「杭州創科交流團 AI 研學應用展覽」，該展覽呈現學生如何利用AI將創科知識轉化為具體報告。Professor E平台由科大黃岳永教授帶領研發，平台創辦人之一易敬洋表示，學生在杭州交流期間，每天都會與Professor E AI機器人聊天，過程中Professor E透過不斷互動引導學生反思，給予學生指導及回饋。除了能深化學習，該AI平台亦能促進全人發展，如情緒智慧（IQ）、逆境智商（AQ）、抗逆力等。

為了將學校的國民教育策略轉化為更具學術依據的理論，學校的國民教育統籌主任黃信義亦與香港教育大學宗教教育與心靈教育中心專業顧問高慕蓮博士共同撰寫相關學術研究論文，並已於香港教育大學舉辦的愛國主義教育論壇上發表。 高慕蓮表示，價值觀教育並非「標準答案」，不一定規限於某一工具，學生可以用任何方法去展現。將AI技術融入於價值觀教育，可以將抽象的價值觀轉化為具體情境，結合知、情、行三個層面的學習，沉浸式體驗與反饋能強化學生對文化承傳與推動的責任感。

學校國民教育統籌主任黃信義與本地學者共同撰寫學術研究論文，並帶同兩名國民教育大使出席香港教育大學舉辦的愛國主義教育論壇。圖左二為香港教育大學宗教教育與心靈教育中心專業顧問高慕蓮博士。（香港管理專業協會羅桂祥中學提供）

校長梁國基：國民教育非硬性灌輸 多元化活動學習緊扣

校長梁國基表示，學校國民教育一直以「要做好，唔係做咗」為原則，強調不是硬性灌輸，而是著重全校參與、與不同科目有機結合。此外，學校每年都會檢視及更新每個學科的主要學習範疇，讓同學有機會透過不同科目的多元化活動，去感受去學習與國民教育扣連的核心主題，例如國家安全、中華文化等，從而讓學校整個國民教育的佈局較軟性。

「這幾年學校透過課堂內、外不同的課程及考察活動，在不同科目中自然推展，提升學生對國家的認同、對國情的理解。除此之外，在增潤活動方面，刻意將國民教育與STEM這個範疇有更多扣連。」梁校長說，關鍵在於能引發學生的學習動機，讓他們發掘國家文化與發展的趣味，從而自然地連繫到相關知識。

香港管理專業協會羅桂祥中學校長梁國基表示，學校國民教育一直以「要做好，唔係做咗」為原則。（鄭子峰攝）

國民教育與電腦科緊密協作 為學生建立AI實作框架

任教電腦科的助理校長林振龍表示，一直與國民教育統籌主任黃信義緊密協作。在過程中亦啟發了兩人的創意，決定以「創新為本、科技賦能」作為推動學校國民教育的核心理念，並特別著重學生必須利用AI工具表達看法和發揮創意。林助校笑言，「我教技術、黃主任提供內容」，解決了「科技缺乏內容」與「國教缺乏趣味」的困局。

林助校特別介紹以AI於公民科及公經社科應用為例的五層實作框架。針對中一至中三公經社科及中四至中六的公民科，希望「由淺入深、從媒介創作到邏輯構建」，以全面培養學生的數位素養、創意表達與解決問題的能力。

其中，中一以視覺影像生成為主，重點培訓學生掌握寫Prompt技巧，引導學生精準地發出指令，驅動AI生成心目中的圖像；中二課程讓學生學習影片生成技術，由「圖轉片」靜態變動態的技巧；中三學生進一步探索虛擬維度，教授3D 空間建構。中四進入遊戲開發階段，學生需整合之前所學的圖象、影片及3D建模知識，轉化成與國民教育相關的遊戲作品。最後在中五及中六，學生需運用氛圍編程(Vibe coding)及AI代理人，設計與國民教育相關的互動網頁、應用程式及實際應用。

助理校長林振龍稱，學校以「創新為本、科技賦能」為核心理念，將AI的應用自然融人於國民教育中，學校公民科及公經社科的AI應用五層實作框架也可運用於各科。（鄭子峰攝）

「其實這個框架不只是用在公民科和公經社科，任何一科都可以，因為是建立了一個利用AI去幫助學生的學習渠道，對老師來說也有多一些不同的方式去教學生，不論對學與教都會有幫助。」同時，林助校稱，學校同時非常著重老師發展，平日與國民教育相關的活動，也會安排不同科目的老師帶隊，讓所有老師都能深化對國情的認識。

「其實不只是用在公社科，用在任何一科都可以，因為是建立了一個利用AI去幫助學生學習渠道，對老師來說也有多一些不同的方式去教學生，不論對學與教都會有幫助。」林助校稱，學校同時非常著重老師發展，平日與國民教育相關的活動，也會安排不同科目的老師帶隊，讓所有老師都能深化對國情的認識。