圓玄一中道化庭園啟用　打造文化學習空間冀成學生「入德之門」

香港道教聯合會圓玄學院第一中學於校內興建全新的「道化庭園」在上周五（28日）舉行啟用典禮，並邀得教育局局長蔡若蓮任主禮嘉賓。圓玄一中校長簡偉鴻表示，庭園融合中華文化元素與價值觀教育理念，希望「道化庭園」能夠成為每一位學生「入德之門」，讓他們走進庭園，走出品德；走進傳統，走向未來。他又說，庭園未來將適度對外開放，考慮與不同機構合作舉辦導賞及教育活動，以促進社區對中華文化及價值教育的認識。



蔡若蓮：「道化庭園」充份體現道家思想與中華傳統文化精髓

教育局局長蔡若蓮出席香港道教聯合會圓玄學院第一中學「道化庭園」的啟用典禮。（香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供圖片）

出席典禮的教育局局長蔡若蓮表示，「道化庭園」作為道教學校首個文化教育園區，以「道法自然」為核心理念，充分展現道家思想與中華傳統文化的精髓。她亦感謝學校45年來作育英才，為社會培養大量優秀人才。

圓玄學院主席陳國超於致勉詞時表示，庭園為師生營造優質的道化教育環境，有助在潛移默化中加深對道教文化的理解，達致弘道育人的目標，形容項目不僅美化校園，更具「固本培元」之效。

圓玄一中校長簡偉鴻表示，道化教育就是學生建立良好價值觀的基石，他希望每一位走過「入德之門」的人，都能夠找到屬於自己的成長與感動。（盧勁揚攝）

圓玄一中簡偉鴻校長就強調，教育的基礎不是分數，而是價值觀，而「道化庭園」的每一個角落都充滿與中華文化相關的細節，希望做到潛移默化，使學生學懂做人、懂得思考、學懂堅持。

結合課程推實境學習 培養正向價值觀

中庭與內堂之間設有「入德之門」，象徵個人成長與品格培養的重要歷程。另外，天花版上亦設有十二生肖及地支圖，幫助學生理解傳統文化與自然節律的關係。（香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供圖片）

「道化庭園」耗資150萬元建成，其中約100萬元由圓玄學院贊助。「道化庭園」設內堂、中庭及長廊三大部分。庭園毗鄰校門，沿長廊拾級而上，台階刻有二十四節氣，並設「八德」（孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥）介紹。高處則設中國經典名句及流水裝置，相關內容由學生投票選出，如「上善若水」、「千里之行，始於足下」等，藉此引導學生認識道家智慧，培養價值思考。

「道化庭園」的設計亦別出心裁，10句由學生票選的道教經文剛好放在較高的位置，從校外可以隱約看見，象徵道家的「大道隱於市」，亦希望以此以軟性方式向社區傳播道教思想。（盧勁揚攝）

中庭設有十二生肖及地支圖示，配合跨學科學習，讓學生理解傳統文化與自然節律的關係，並設「師生研習區」促進交流。內堂則配備LED屏幕及影音設備，融合嶺南建築元素，例如使用趟櫳門，提升空間通透感與互動性，營造多元學習環境。

《道化心靈》由香港道教聯合會與多個道教辦學團體一起編寫，使於初中宗教課程，將道教價值觀與現代教育要求互相結合。《道化心靈》現時已經推出第一冊及第二冊，並即將推出第三冊。圓玄一中的「道化庭園」可以配合《道化心靈》進入課程。（香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供圖片）

配合庭園啟用，學校自2024學年起優化初中課程，結合課本內容與庭園設施推動實境學習。中一課程透過長廊「八德」及經典名句，引導學生探討家庭責任、建立自律與訂立目標；中二課程則借助庭園展示，促進學生思考價值判斷與行為選擇，如理解「知足」、「節制」等概念，並學習在日常生活中作出合適決定，建立正確價值觀。

延伸至社區 推動文化普及

多位嘉賓出席圓玄一中「道化庭園」啟用禮。左起為圓玄學院副主席湯修齊、道聯會主席梁德華道長、圓玄學院主席陳國超、校監鄧錦雄、教育局局長蔡若蓮、中聯辦新界工作部孫學偉副部長、葵青民政事務專員梁乘龍、葵青警區副指揮官謝玉龍副指揮官、校長簡偉鴻。（香港道教聯合會圓玄學院第一中學提供圖片）

香港道教聯合會主席梁德華道長表示，聯會辦學歷史悠久，未來將進一步把教育成果延伸至社區，配合社會推動中華文化復興。他指出，學校可透過培訓學生導賞團作橋樑，向公眾介紹道家思想與校園理念，並與地區及文化團體合作，促進更廣泛的交流與參與。他又說，透過導賞活動，校方可系統地向公眾講解道家哲學、修身思想，以及其在中國傳統文化與信仰中的角色，讓大眾更深入理解其內涵與價值。

圓玄一中校監鄧錦雄亦表示，「道化庭園」的啟用只是一個開始，下一步計劃適度開放給社區，與不同機構合作舉辦導賞及教育活動，如中華文化講座、品德教育工作坊等活動，並由學生擔任導覽員，促進社區對中華文化及價值教育的認識，讓更多人認識道家的智慧，感受中華文化的深厚。

圓玄學院副主席湯修齊表示，機構積極配合教育政策，特別重視學生精神健康的《4Rs 精神健康約章》理念。他認為，「道化庭園」有助實踐當中的「Rest」與「Relationship」，讓師生在優美且富文化氣息的環境中休憩與交流，促進人際關係建立；同時亦可透過道家思想及傳統文化學習，培養學生的抗逆能力（Resilience），對學生、教師及家長均具正面影響。