德貞女子中學推「能動力」改革　抗躺平文化發掘潛能培養終身學習

近年常強調「終身學習」模式的教育，學校要如何將被動學習，轉化為自我驅動的能量。深水埗德貞女子中學近年培養學生的「能動力」（Student Agency），透過重整課時，增設經營時段及自主學習時段，讓學生在不確定的環境中掌握引領人生的「指南針」。



學校調整課時，加入自主學習時段「Shining Time」和「Joyful Time」。右起德貞中學副校長馮安琪、校長莊嘉璐、副校長陳錦江。（學校提供圖片）

應對躺平文化 從安全試錯建自信

莊嘉璐校長表示，女校學生普遍性格文靜敏感，加上疫情長期居家學習削弱了社交能力。針對社會上年輕人因目標遙遠、自覺能力不及他人而衍生的「躺平」文化，德貞女子中學刻意創造安全但具挑戰性的嘗試空間。

她指出，學校致力培養學生的轉型素養，透過「計劃、行動、反思」的循環，讓學生明白犯錯並不可怕，重要是具備調整並重新出發的能力，這份能動力不但追求學業上的進步，而是要從等人安排演化成主動出手的心態轉變。

重整靈活課時 初中察覺高中探索

為了落實理念，學校每學年騰出六個下午，分別為初、高中生舉辦活動。其中初中「Shining Time」，採取「正面管教」理論，活動旨在讓學生被他人看見、獲得肯定，並學會察覺他人需要及管理情緒，藉此建立校園感恩文化與強烈的班級歸屬感。

至於高中的「Joyful Time」，則提供多元化的自主學習空間，包括隨機街舞（Random Dance）、特技化妝、沙畫、水果氣泡蠟燭製作及英語音樂劇等。學生可按個人興趣自由選擇，將「能動力」融入真實體驗。

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副校長馮安琪表示，在操場進行的Random Dance吸引大批學生圍觀，參與者要向大眾展現舞技，甚至帶動圍觀者加入。這種熱烈氣氛正是學校希望創造的契機，幫助學生克服恐懼、展現潛能。初步數據顯示，計劃推行半年後，學生的正向情緒與歸屬感均有顯著提升。

「Joyful Time」時段學生練習自主街舞Random Dance，吸引同學駐足觀賞。（學校提供圖片）

校長與學生同行 從懷疑到確立志向

學校這份「能動力」的堅持，亦源於莊校長的個人成長經歷。她分享自己出身於中文中學，曾因英文能力不及他人而深感挫敗，幸得老師鼓勵才突破限制，最終考入大學主修英文。她以身作則，勉勵學生不應因起步點局限未來。

莊校長分享自己出身於中文中學，曾因英文能力不及他人而深感挫敗，幸得老師鼓勵才突破限制，最終考入大學主修英文。（學校提供圖片）

中五學生方愷潼表示，以往常懷疑能力而想退縮，但在老師鼓勵及成功體驗後，現在會主動爭取擔任司儀，並確立了未來投身教育界、教書育人的目標。另一名中五學生李俏儀，則從怕事變得主動，不但加入學生會，更參演音樂劇；生涯規劃上，她由以往被動轉為主動搜集資訊，現已選修生化學科，立志投身法證行業。

德貞女子中學透過系統性的課時調整與多元活動，逐步引導學生從怕輸走向敢試，為實踐終身學習奠定堅實的心理素質與主動精神。