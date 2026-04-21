陳呂重德中學邀前港隊女足舊生重建足球隊　傳承經驗學習永不言棄

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學（陳中）過往是元朗區內的足球勁旅之一，培育出現時效力港超球隊標準流浪、港超華人射手紀錄的劉智樂、前香港女子足球代表隊成員、香港足球總會2020-2021年度香港足球小姐劉潤兒等傑出球員。其中劉潤兒過往更於校內任職並擔任足球隊教練，一年多前她因個人發展而離職，足球校隊亦一度停辦。



本學年校長黃建豪邀請劉潤兒重返母校擔任學生成長支援主任及足球隊教練，將球場上的經驗和態度傳承給師弟妹。一眾原有校隊成員得悉後，更於去年暑假主動提出提早訓練，全因他們享受與隊友一同作戰和訓練的時光。經歷刻苦訓練後贏得比賽、比賽落後踢逆境波，球員們亦逐漸體會到學業亦如是：投入溫習成績會有回報、測驗考試亦不能輕言放棄交白卷。



黃校長表示，堅毅不輕言放棄正正是學校期望學生從體育訓練中學習到的態度，期望培育「讀得又玩得」的學生。為此學校將投放資源於校內增建AI體適能訓練中心、人造草足球場等，建立校園體育氛圍，助學生雙線發展。



劉潤兒小學時已接受足球訓練，中學入讀陳中後學校更因此組建女足校隊參加學界比賽，為她日後的足球發展奠定基礎。她透露，去年暑假當學生得知她將回校執教，竟主動提出開學前即進行訓練，並按要求集合了十多名同學一同參與，而本學年足球校隊經選拔後更超過30人。

前香港女子足球代表隊成員劉潤兒重返母校擔任學生成長支援主任及足球校隊教練（右一）

比賽訓練艱苦 學生享受團隊氣氛投入參與

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學本學年重組足球校隊，即使訓練艱辛，但學生依然享受與隊友一同在球場和訓練場齊上齊落的過程。（校方提供）

現時陳中足球校隊每星期訓練兩次，每次連同體能訓練長達兩小時，面對艱苦的訓練，一眾校隊成員依然甘之如飴，因為有一眾隊友一同面對，高級組副隊長中四學生梁灝鎰分享稱，「與個人項目不同，足球隊一班人一起做體能、踢比賽，全隊齊上齊落好開心」。

高級組副隊長中四學生梁灝鎰分享稱，「與個人項目不同，足球隊一班人一起做體能、踢比賽，全隊齊上齊落好開心」。（黃寶瑩攝）

足球隊總隊長及高級組隊長中五生陳奕杭坦言，體能訓練十分艱苦，但全隊人為共同目標而努力的氛圍，卻讓他樂在其中。本學年出任校隊隊長後，有時要帶領同學訓練前熱身，擔起維繫球隊氣氛的責任，學習到如何擔任領袖。他期望明年中學生涯最後一年，能在學界地區賽打入四強，日後升學亦有意報讀體育相關學科，將對足球的熱情延續下去。

足球隊總隊長及高級組隊長中五生陳奕杭坦言，體能訓練十分艱苦，但全隊人為共同目標而努力的氛圍，卻讓他樂在其中。（黃寶瑩攝）

本學年首度加入校隊，擔任低級組副隊長的中二學生朱德謙則指，校隊訓練比外間球隊較嚴謹，但經歷校隊訓練後盤球技術明顯提升，比賽表現亦更穩定，今年目標是希望於低級組與隊友全力衝擊冠軍。他又以一眾師兄為榜樣，學習他們維繫球隊氣氛、凝聚團隊精神的方法。

擔任低級組副隊長的中二學生朱德謙則指，校隊訓練比外間球隊較嚴謹，但經歷校隊訓練後盤球技術明顯提升，比賽表現亦更穩定。（黃寶瑩攝）

球場上永不言棄 試場不交白卷

不同隊員也分享，球場上的經驗亦有助他們面對學業。陳奕杭分享稱，無論球場和試場，都必須付出才會有收穫，「足球要經過訓練比賽才會有成績，讀書都係一樣，要溫書考試先會有回報獲得好成績」。梁灝鎰則稱，「足球比賽未完場依然有機會，不能放棄；同樣考試時即使不懂答題，都要試做不能交白卷」。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學本學年重組足球校隊本學年重組校隊，盼學生從中學習堅毅不輕言放棄的精神。左起為高級組副隊長梁灝鎰、高級組隊長及足球隊總隊長陳奕杭、教練劉潤兒、低級組副隊長朱德謙。（黃寶瑩攝）

劉潤兒稱，多年足球生涯讓她學習到「紀律、團隊、傳承」的重要性，期望學生也能具備以上態度。以紀律為例，若學生不認真練習將無法進步；而團隊精神和傳承則有助凝聚隊員，帶動練習氣氛，同時亦期望學生也能將球場上的專注力，應用到學習上。

體育訓練培養學生堅毅態度 裝備學生面對未來AI世代

校長黃建豪稱，梁同學提及的堅毅不輕言放棄，正正是學校期望學生具備的應有態度，特別是面對AI人工智能急速發展，未來學生若要立足社會，懂得面對逆境和失敗，面對眼前挑戰堅毅不輕言放棄十分重要。他期望學生透過各項運動項目訓練，培育堅毅不屈的精神，日後無論面對學業或未來踏足社會，也能克服各種困難。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪表示，學校希望透過傳統體育項目，讓學生投入其中，在訓練的過程中有所經歷和體驗，培養他們堅毅不輕言放棄的精神。（黃寶瑩攝）

重傳承邀劉智樂返校 分享成港超華人神射手經歷

至於傳承方面，黃校長以校友現效力港超球隊標準流浪、港超華人射手紀錄保持者的舊生劉智樂為例，表示他由後備到成為球隊神射手，必定經歷許多挫折和經歷，全憑他有清晰的目標才能堅持下去。即使取得成就後，依然保持謙虛，願意不時回校與同學分享，以及擔任學校舉辦的小學生足球賽嘉賓，期望學生能傳承這種精神和態度。

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學早前邀請舊生，現時效力港超球隊標準流浪、港超華人射手紀錄保持者劉智樂分享他的追夢經歷。（校方提供）

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學舉辦「智潤追夢盃」，邀請區內小學參加比賽。

不少家長也許會擔心，子女只顧運動訓練而不顧學業。黃校長分享稱，若學生投入運動定會願意付出，例如犧牲其他娛樂時間，而學校亦堅持學生不能因體育發展而放棄學業。他舉例，學校要求學生必須學業達標才能參與校隊訓練和出賽，因此不少校隊學生考試前會自組溫習小組、臨近考試前夕的校隊練習全隊會先溫習，而學校亦刻意安排周六上午進行拔尖補習班、下午才能進行校隊練習。

培育學生「讀得又玩得」 設施升級打造體育校園氛圍

黃校長表示，學校希望培育學生「讀得又玩得」，為打造體育氛圍，他透露學校將增添多項硬件設施配合學校體育發展，預計9月新學年全面啟用。當中包括獲優質教育基金撥款170萬元增建AI體適能訓練中心，針對性提升學生體能，並可收集和分析學生訓練數據。另外，辦學團體圓玄學院亦捐資在校內興建人造草足球場，預計涉款50萬元，另捐資80萬元添置校巴，接送學生外出訓練和比賽。同時校方亦會在校內增設匹克球場和重鋪排球場，為學生打造體育氛圍。