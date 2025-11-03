從台前演戲到幕後編創　天主教普照中學戲劇教育讓學生自信閃耀

天主教普照中學的禮堂內，學生正如火如荼排練戲劇。燈光流轉、音效環繞，學生們全情投入於角色之中，將劇中人物的情感與故事娓娓道來。學校自2012年將戲劇納入中二及中四的常規課程在學界罕見，從台前表演、幕後製作到劇本創作，讓學生全面體驗戲劇藝術的多元面向。



負責策劃及設計課程的副校長盧韻指出，戲劇教育成效顯著，學生透過演繹不同角色，學會多角度思考，提升同理心與自信心，而學生透過創作中英文劇本，有助提升語文能力和表達能力。



天主教普照中學盧副校與學生開展劇場遊戲，助學生開啟感官與適應身體表達。（羅國輝攝）

成功的舞台表演如同一枚鐘錶機芯，從台前演員的聲線表情，到幕後燈光、場景、道具以及音效的配合，所有環節都如齒輪般環環相扣。

中六學生黃域基在後台熟練操作專業器材，他坦言中二初演時曾感到「害羞尷尬」。然而，演出帶來的成就感讓他逐漸愛上戲劇，並加入劇社。

寧做「幕後功臣」 從音響系統愛上電腦編程

中六學生黃域基表示，舞台幕台工作同樣重要兼著重協調及溝通能力，且往往需要臨場「執生」及應變。（羅國輝攝）

他發現自己真正的舞台在幕後音響崗位。「幕後是營造氣氛的關鍵，音響能配合場景調控情緒，例如在緊張情節播放相應音樂，強化整體感染力」。為推動戲劇教育，學校持續更新設備，現時採用與專業劇場同級的QLab音效軟件，讓有志舞台效果專業的學生提早掌握行業工具。

黃域基不僅向師兄學習QLab操作，更上網自學進階功能，從中發現自己對電腦編程感興趣，並決定未來朝此方向發展。

學懂執生與臨場發揮 磨練耐性與情緒管理

戲劇也大幅提升他的溝通與情緒管理能力。作為後台人員，黃域基學會與導演、演員有效溝通，並掌握「執生」與臨場應變技巧。升上中六後，他更耐心指導較易分心的學弟妹，從中磨練耐性與情緒管理。

女學生對戲劇開竅 望報讀演藝做專業演員

中五女學生黃嘉詠坦言天主教普照中學的戲劇教育體系，讓她對戲劇開竅，期望向專業演員之路進發。（羅國輝攝）

相對於幕後功臣，中五生黃嘉詠更喜歡演戲。她稱小一時已曾參加小學演藝興趣班，然而自中三轉校至天主教普照中學後，才真正讓她對戲劇「開竅」，計劃中學畢業後報讀演藝學院戲劇藝術，「學校完整的戲劇教育體系讓我打重心底很熱愛戲劇，希望將來做演員」。

戲劇教育課堂上分組創作短劇的經歷，亦讓她學會從導演、編劇乃至不同角色的多元角度理解戲劇，她稱這項能力對她將來參與校外劇團有莫大幫助。

戲劇教育令性格改變 由躁動到沉穩內斂

黎淑華是天主教普照中學舊生，於2019年畢業後，她走上劇場道路，現時是一名自由舞台工作者。她回憶中學時期的自己，是個「很躁動、很衝動，不是很會停」的人，戲劇教育課堂成為她改變的起點。

校友照黎淑華當年參與香港話劇團演出之劇照。（天主教普照中學提供圖片）

她坦言戲劇教育讓她建立了代入他人視角的思考習慣，這份同理心成為職場上待人處事的重要基礎，她形容這項能力讓她在處事上更利索，領悟也來得更早。

黎淑華是天主教普照中學舊生，戲劇教育課堂成為她改變的起點。（羅國輝攝）

以戲劇為媒介 助學生建立自信

天主教普照中學是本港少數將戲劇教育納入常規課程的學校。一切緣起於前校長李劍華，他觀察到學生普遍缺乏自信，因而決定以戲劇為媒介，幫助學生建立表達自我的勇氣。

學校於2008年開設戲劇興趣班與劇社，並在2012年正式將戲劇納入課程體系，現由副校長盧韻負責。她自大學時期便參與戲劇後台工作，入職後持續推動劇社發展，其後更進修戲劇教育碩士，逐步建立系統化的校本課程。

天主教普照中學副校長盧韻自大學時期便參與戲劇後台工作，入職後持續推動劇社發展，後進修戲劇教育碩士課程，並逐步建構出系統化的戲劇課程。（羅國輝攝）

目前，學校為中二及中四學生提供恆常戲劇課，並採用「過程戲劇」教學法：由老師設定場景，學生即興扮演不同角色，共同創作劇情、解決矛盾，並透過回顧與反思，加深自我認識。

中二課程著重讓學生參與劇場創作，學習戲劇元素與故事創作技巧，並培養共通能力。為激發創意，老師以「出貓神器」為題進行廣告創作，學生反應熱烈。課程亦與英文科合作，由學生以英語演出結業劇，提升學生英語會話與公開表達的信心。

中四課程則重點訓練創作能力，學生分組創作劇本，並學習後台專業知識，如音效設計與LED背景操控等技術。

天主教普照中學舞台設備達專業水準，包括電腦燈及專業音響系統。（羅國輝攝）

盧副校指出，戲劇教育成效顯著，學生不僅學會多角度思考，同理心與語言能力也明顯提升。課程更強化了團隊合作精神，例如曾有學生共同鑽研燈光器材的英文手冊，成功解決技術問題；也有平時表現欠佳的學生，在舞台上展現出前所未見的自信。

學校的硬件配套完善，舞台設備達專業水準，包括電腦燈與專業音響系統。劇社作為課程延伸，定期舉辦演出，邀請業界人士分享，並組織學生觀摩專業劇場製作。

戲劇教育更與生涯規劃結合，盧副校以「業餘劇團」標準培訓學生，曾推薦優秀學生參與香港話劇團選拔。校方亦積極協助有志投身戲劇行業的畢業生升學，今年便協助三位中六學生準備相關面試。

家長對戲劇課程普遍支持，校方亦重視與家長溝通，在劇社排練前會明確提出要求，讓學生與家長充分了解並共同承諾。這種寓教於戲的模式，不僅豐富學生的學習經歷，更為他們開拓更廣闊的成長空間。