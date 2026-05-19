無人機空投幼苗立方體拯救焦土　德望學校工程設計比賽奪冠

撰文：彭彥怡
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供全港中學生參加的《bE inspired！創想我城比賽》於日前圓滿舉行，比賽旨在啟發學生利用工程學知識，探討如何為城市建構可持續未來。其中德望學校團隊研發出協助山火重新造林的「幼苗立方體」、取得「自然融合」組的冠軍，其原理是利用無人機到山上將幼苗投擲種植，成本比傳統人手植林平一半，亦有效提升了復育效率。

比賽由國際工程顧問公司「奧雅納」（Arup）、以及青年成就香港部（JA HK）合辦，今年一共有52間中學、逾320名學生組成過百支隊伍參加。主題共有三個，分別是「氣候變化」、「自然融合」及「共融設計」，學生需從中選取一項主題，設計出創新的解決方案，以面對城市發展中的各項挑戰。

立方幼苗加水球及肥料　無人機精準植林減成本

德望學校「EcoSynth」隊三名成員分別是中五生梁梓澄和中四生丁雅善、岑映蕎。針對山火後的復育難題，成員指過往只能利用傳統人手植林，不但成本高昂，而且前線人員背負重物攀爬陡坡，風險極大。其實外國亦有類似的圓形泥球播種技術，但在香港陡峭的山坡容易滾落，發芽率不理想，所以研發出「AEROSEED」幼苗立方體，內部包含預發芽的種子、可降解的供水球，以及根據在地土壤匹配的養分與蛋殼天然肥料。

德望學校「EcoSynth」隊三名成員丁雅善（左）、梁梓澄（中）及岑映蕎（右）指「AEROSEED」方案的成本與人手植林節省最少50%。（彭彥怡攝）

同時「AEROSEED」在無人機空投落山頭時會自動裂解，確保種子與土壤能精準「紮根」於焦土。據初步估算，這套方案的成本比傳統人手植林少一半，加上利用具備GPS的裝置，每小時可同時將十株幼苗精準著陸，提升播種速度。目前團隊已完成校內原型測試，未來將針對持牌無人機部署與外場量化數據作進一步研究。

德望學校校長Dr. Gary James Harfitt（左二）祝賀獲獎學生，指她們的作品為社會帶來貢獻。（彭彥怡攝）
「AEROSEED」幼苗立方體，內部包含預發芽的種子、可降解的供水球，以及根據在地土壤匹配的養分與蛋殼天然肥料。（彭彥怡攝）

為特殊需要人士紓壓　打造鬧市中的「避風港」

「共融設計」組別亞軍則由聖貞德中學「SJA Team 1」的「感官導航者」程式取得，發明專為特殊需要人士而設，即時提供一個可供放鬆的空間。成員鄭曉榆、曾奕媛及蔡梓恩俱就讀中五，她們觀察到ADHD及情緒特殊需要人士在嘈雜環境中容易感到壓力，於是想到在鬧市中提供一個低刺激的安全空間。當有需要人士需要紓緩情緒時，「感官導航者」會按用家的需要提供「藍綠感官」兩條路徑，綠色會引導使用者前往公園或海邊等寧靜地方，藍色則導向前往「感官避風港」，內部配備床舖、座椅，並提供與心理醫生進行即時視像對話的功能。

聖貞德中學「SJA Team 1」的「感官導航者」程式取得「共融設計」組別亞軍。成員包括學生蔡梓恩（左上）、曾奕媛（左下）、鄭曉榆（右二），旁為義務導師朱朗晴。（彭彥怡攝）

隊伍強調該設計採模組化，可快速部署於空置教室或社區店舖，旨在建立一個「無標籤」的支援系統。同時為確保使用者的安全，「感官避風港」設有逾時自動求助機制。目前正與學校進行磋商，將來在校內率先設置「感官避風港」，供有需要同學使用。

AI與物聯網建智慧鳥巢　守護城市生態防天敵

「自然融合」組季軍則由嶺南中學創科隊，以「愛屋及鳥GuardianNest」奪得，四名成員均就讀中二，分別是黎瑞希、林浠妍、顏暉桐及葉珮瑤，研發出一套整合了人工智慧與物聯網的智慧鳥巢系統，為鳥類提供更安全的生存環境。系統特別之處是成員花上一星期，利用約3,000張影像自行訓練模型，能辨識貓、蛇等天敵，一旦鳥巢受到威脅，系統便會即時發送訊息通知用戶，更會自動關門保護雀鳥。此外，系統採用太陽能供電並配備儲能設備，確保在離網狀態下穩定運作。

「自然融合」組季軍則由嶺南中學創科隊，以「愛屋及鳥GuardianNest」奪得，四名成員分別是黎瑞希（左一）、顏暉桐（左二）、葉珮瑤（左三）及林浠妍（左四），旁為義務導師黎榮森。（彭彥怡攝）
鳥巢一旦受到威脅，系統便會即時發送訊息通知用戶，更會自動關門保護雀鳥。（彭彥怡攝）

擔任大賽義務導師的奧雅納工程師朱朗晴（Kelly）與黎榮森（Sam）對學生的表現給予高度評價。朱透露過程中常建議學生多運用對比，將他們的創新方案與傳統方法或現有技術進行比較，讓學生明白如何突顯自己作品的商業價值，讓創意不只是一個想法，更可被市場看見。黎則指出，他最開心是見到學生如何將自己的想法與身邊的社會問題結合，展現出以人為本的同理心，亦令他回想起自己選擇工程師的初衷。

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