獅子會何德心小學辦爆旋陀螺賽　引發學生科學興趣化阻力為助力

「3、2、1，Go Shoot！」這句爆旋陀螺玩家對戰專用口號，在獅子會何德心小學禮堂響徹不絕。學校早前舉行「爆旋陀螺獅王爭霸戰」，吸引全校小一至小六近半數學生參加。「爆旋陀螺」玩具在九十年代配合動畫面世，是很多人的成長回憶；而爆旋陀螺近月「翻生」爆紅，玩家由小學生到成年人都有，全港各區都出現陀螺戰場。



獅子會何德心小學校長黃偉立推行芬蘭式教育，著重透過活動引發學生興趣，繼而引導學習。黃校長認為爆旋陀螺正好成為學習科學科的絕佳載體，它看似只是玩具，但其實是一個行走的「經典科學實驗室」，不僅能讓學生秒懂那些抽象的物理概念，還能邊玩邊學。



（夏家朗攝）

全校近半學生報名比賽

獅子會何德心小學日前舉行「爆旋陀螺獅王爭霸戰」，由於報名參加學生眾多，比賽分成兩日進行，並設參照動畫內容設立青龍、白虎、朱雀及玄武戰區。學生可以自備陀螺出戰，學校即場亦有提供不同類型陀螺供學生借用。

現場戰況十分激烈，選手們對戰期間均屏息靜氣，全神貫注在對戰盤內；在旁觀戰者亦如另一戰場，學生們競相為同學打氣加油，好不熱鬧。

在低年級組別中，分別有2男2女學生進入四強。其中有一位女同學，疑似陀螺出現小問題而狀況外，這時有一位男同學即時上前，二話不說將自己的陀螺借予對方，更輕拍肩膀以示加油，見證友誼第一的精神。

爆旋陀螺配合科學課做實驗 引發自主學習比手機更吸引

舉行比賽初心，並非單為增進學生間感情。黃校長在兩個多月前，開始與老師構思以人人愛玩的爆旋陀螺為載體，配合科學課教導陀螺的構造、重量、發射角度、力度，以及軸底設計，透過玩具引發自主學習。

黃校長表示，「學生需要動手組裝，改良陀螺，透過理論與實現了解輕重對旋轉時間的影響、尖與鈍的摩擦力實驗等等，讓他們從被動聽講轉變為主動投入。」

獅子會何德心小學校長黃偉立認為爆旋陀螺是一個行走的「經典科學實驗室」，不僅能讓學生秒懂那些抽象的物理概念，還能邊玩邊學。（夏家朗攝）

陀螺吸引力甚至較手機還大，黃校長表示，「透過這個實體的玩具，學生跟別人一起溝通、一起去玩，我們舉辦這個比賽之後，其實他們會跟父母一起玩、一起研究，彼此都放下手機增加溝。」黃校長說。

不怕輸增抗逆力

爆旋陀螺分四大類型，包括防禦型、持久型、平衡型及攻擊型。科學科蘇穎芯主任會自製影片及工作紙，讓學生理解不同構造的陀螺，功能亦大不相同。她笑言在四年級科學堂上，用橡皮擦去解釋阻力理論時，學生投入度較低；但若改以陀螺去解釋阻力原理時，學生均非常專注。

科學科蘇穎芯主任（右）透過自製影片及功作紙，讓學生理解不同類別陀螺原理。（夏家朗攝）

「玩陀螺還可以增加學生抗逆力，他們覺得輸了不要緊，會互相研究如何改良再玩好，更可以即時見到陀螺的結果，今次不行，下次可以繼續。」蘇主任說。

有意變為恆常教學計劃

在很多家長眼中，爆旋陀螺只是玩具，會為學習帶來阻力；但黃校長與教師團隊化阻力為助力，引發學生對科學的興趣，更加強了人與人之間的溝通。學校有意將陀螺化為恆常教學計劃，甚至考慮舉辦舊生賽、師生賽或家長賽，並繼續放眼其他能達到相同效果的活動載體。