都大與8間小學成立AI學習圈　院校提供培訓與資源、進行學術研究

特區政府近年大力推動 AI（人工智能）應用到教與學之中。都會大學（都大）早前就與 8 間本地小學簽訂「『智啟未來』大學 ‧ 小學 AI 學習圈」合作協議，由都大向小學提供專業培訓、技術支援、實習學生到校舉辦活動、及進行學術研究，達致以科技賦能，提升學與教質量的目標。



合作簽約儀式暨教與學前瞻分享會於周一（22日）假都會大學賽馬會健康護理學院莫如恩國際會議中心進行，簽約儀式在都大副校長（策略規劃）區啟明教授及國際聯青社地區總監羅麗君的見證下，由都大教育及語文學院院長錢志安、沙頭角中心小學校長林錦鴻、東華三院高可寧紀念小學校長區瑋峰、仁濟醫院陳耀星小學校長陳兆東、旅港開平商會學校校長周錦鋒、元朗朗屏邨惠州學校校長鄭庭輝、鳳溪廖潤琛紀念學校校長文潔碧、觀塘官立小學校長鄧家惠、台山商會學校校長湯敏儀分別代表其學校完成。



都會大學（都大）與 8 間本地小學簽訂「『智啟未來』大學 ‧ 小學 AI 學習圈」合作協議。（盧勁揚攝）

都大提供教師培訓、助選擇合適 AI 工具 本地部署助處理敏感工作

錢志安於致歡迎辭時提到，教育局早前更公布《中小學數字教育發展藍圖》，其中明確指出「AI for all schools」和「AI for all students」的策略目標，並以「育人為本、素養為先、應用導向、智能向善」為基本原則。

都大教育及語文學院有雙重責任，一方面讓各位準教師掌握前沿的 AI 知識，另一方面亦要支援在職前線教師的專業發展，使得雙方都有能夠應用於課堂教學、創新、及學校行政管理的 AI 素養，真真正正幫教師減負增能。他亦對能夠與 8 間小學合作落實 AI 輔助教學、共同開發校本資源、建設數字教育生態感到榮幸。

都大教育及語文學院院長錢志安教授於簽署儀式開始前致歡迎辭。（盧勁揚攝）

都大教育及語文學院高級講師鄭永健就指出現時學界只有少數教師接受過一定時數的 AI 訓練，普遍學校亦面對資源不足的困難，特別是在啟動 AI 輔助教學初期，難免會因為學習使用 AI 及教學轉型而增加教師負擔。鄭博士指，都大將為學習圈的學校提供支援方案，其中包括為教師提供專業的 AI 培訓，以至是校本指導，協助學校選擇合適的 AI 工具；幫助學校研發低成本的本地部署 AI 平台，減低數據外流風險及升級軟硬體或訂閱服務的費用；由都大學生到校為學生舉辦有助提升學生 AI 素養的活動；推動跨校合作與資源共享，共同建立題目庫以 AI 生成練習或試卷；及在各合作學校進行與 AI 教育成效相關的學術研究。

同場，都大教育及語文學院講師董翹傑亦展示了本地部署的效果，例如無須考慮Token用量，教師可以放心試用不同 AI 模型，長遠具備相當的成本效益。另外，由於本地部署可以在沒有互聯網的情況下使用，適合學校在內聯網處理高敏感度的工作，例如出卷或者儲存學生資料等。

學習圈有助分享經驗、減重覆摸索 望發展成網絡學校模式

沙頭角中心小學校長林錦鴻提到，是次學習圈於成立期間反應熱烈，感到鼓舞。同時，他亦感謝都會大學為參加學習圈的學校提供支援及資源。（盧勁揚攝）

沙頭角中心小學校長林錦鴻於致辭時提到，近年教育界已經感受到 AI 帶來的改變，但即使已經有不同資源支援，要有效運用仍然是不同學校的實際課題。他指，學習圈最初只預期由 4 到 5 間學校組成，大家互相交流，不料最後反應熱烈，有 8 所學校一起參與，對此感到相當鼓舞，亦感恩獲得都會大學教育及語文學院的支持，使得學習圈得以成立。

林校長強調，學習圈是一個共同成長的平台，透過結合大學在專業研究與師資培育方面的優勢，以及前線學校的實踐經驗，一起探索適合小學生的 AI 教育模式。他又提到學習圈有三大目標，包括讓學校之間分享實踐經驗，減少重複摸索；在專業支援下發展具校本特色的教學設計，讓AI真正成為提升學與教效能的工具；以及幫助學生培養未來需要的能力——創意思維、批判思考、解難能力，負責任地運用科技。他希望學習圈可以發展成為「網絡學校」模式，將經驗及資源輻射出去。

仁濟醫院陳耀星小學校長陳兆東提出，學校需要就 AI 使用制訂校本指導原則。（盧勁揚攝）

仁濟醫院陳耀星小學校長陳兆東分享指，團隊面對新事物時通常有 3 類人，第一類喜歡自行探索學習；第二類順其自然；第三類則焦慮被動。他建議學校多以第一類成員為核心成員，帶領同事學習使用 AI，第二類成員則以實際成果說服，吸引他們使用 AI，最後的第三類則要提供更多基礎知識培訓，使他們有信心使用 AI。他亦強調，學校必須制訂校本指導原則，確立哪些科目及級別可以使用哪些 AI，以至是學生使用 AI 時的引用（Citation）機制。

實踐數字教育藍圖不同目標 以 AI 提升學習效能

元朗朗屏邨惠州學校校長鄭庭輝接受訪問時提到，希望教師可以從中學習到將 AI 應用到教學之中的方法，不要只視 AI 為行政助理。（盧勁揚攝）

元朗朗屏邨惠州學校校長鄭庭輝於簽約儀式完結後接受訪問時提到，希望學習圈可以實踐數字教育藍圖之中的不同目標，相信學習圈可以做到取長補短，事半功倍的效果。他亦希望教師可以透過學習圈有系統地學習將 AI 應用在課堂教學、延伸學習及照顧學生多樣性，而非只視為行政助手，真真正正提升學習效能。

他又提到，透過今次學習圈，都大會分享如何運用不同 AI 平台，提升資訊素養以配合課堂教學，從而提升學生慎思明辨的能力、創意、分辨資訊真偽等。