AI教育共享｜活用校本人工智能自學平台：全校協作推動個人化學習

文：香港津貼中學議會、東華三院馬振玉紀念中學STEAM統籌主任林慧聰老師

應對校本需要 自主研發專屬平台

近年，人工智慧在教育界日漸普及，本校亦積極將相關元素融入日常教學中。然而，市面上的教學工具未必能完全切合校本需要。有見及此，本校資訊科技組因應校情，自主研發了「校本人工智慧自學平台」，旨在將全校各科的 AI 輔助教材整合至統一平台上。輔助老師的課堂教學，亦讓學生在課餘時間透過平台進行自主學習。



本校自主研發的「校本人工智慧自學平台」主頁。（作者提供)

平台應用實例 深化同學高階思維

平台建立的初衷，是希望將傳統的單向知識接收轉化為主動探究，從而提升同學的自學效能。本校以全校參與模式推行此計劃，所有學科都製作AI教材供同學使用，以下是部分學科的應用實例：

1. 中文科 — 文言小教室

將高中文言指定經典篇章製作成闖關遊戲，透過解題、提示與獎勵機制，讓學生打破死記硬背，以生動方式理解文言實詞與虛詞的關係。

2. 英文科 — 語態文法遊戲

平台提供由文法基礎解說到不同難度互動測試的『一站式』學習體驗，利用遊戲形式與即時數據回饋，幫助學生輕鬆跨越學習英文文法的難關。

3. 資訊及通訊科技科 — 二進制數字視覺化工具

將深奧的電腦語言可視化，學生只需撥動滑桿或點擊按鈕，便能即時看見『0與1』的二進制編碼如何轉換成日常的十進制數字，輕鬆掌握電腦運算的奧秘。

由本校老師製作的互動程式。（作者提供)

四階段推展計劃 促進科組專業交流

平台同時提升了教師團隊的整體教學效能，促進科組間資源與指令的共享。本校採取四階段循序推行：

(1) 學年初先由資訊科技組與教務組舉辦AI教材工作坊。

(2) 上學期由科主任牽頭試行及檢討成效。

(3) 下學期全體老師結合前線教學經驗，按各班學習情況製作AI教材。

(4) 最後於學期末互相展示成果。此策略成功在校內營造了製作AI教學工具的濃厚交流氛圍。

本校透過多元的 AI 教師發展活動為教學團隊賦能。（作者提供）

發掘學生潛能 迎接未來

校本人工智慧平台不僅是一套教學工具，更是促進教學範式轉移、推動學生持續學習的重要引擎。展望未來，本校期望能進一步利用平台數據分析，分析學生的學習需要，為學生提供更精準的全方位學習支援，並讓學生因着自身的學習進度進行個人化學習，從中掌握善用資訊科技學習的能力及建立自主學習的精神，以回應二十一世紀社會的發展需要。

本校同學於本學年勇奪「青苗計劃 - 機甲聯盟港深交流邀請賽」的初中組亞軍，高中組冠軍。學生運用日常所學的知識，在比賽中盡現潛能。（作者提供）