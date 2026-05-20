AI教育共享｜教育願景的科技轉化：善用AI數據回饋，駕馭學習軌跡

文：香港津貼中學議會、禮賢會彭學高紀念中學程詠詩副校長

在人工智能（AI）席捲全球的浪潮下，教育界正經歷前所未有的變革。作為教育工作者，我觀察到 AI不僅是技術更新，更是教學專業的再定義。禮賢會彭學高紀念中學秉持「教學法優先」願景，將 AI視為「教學夥伴」與「助理」，旨在透過技術賦能，落實「照顧學習多樣性」與「促進學習的評估」。



我們深信，精確善用 AI 能同步提升學生學習效能與教師教學品質。教師角色正從知識傳遞者轉型為學習教練，專注於學生的心理特質與成長需要。以下分享本校「人機協作」優化教學的實踐：

一、 課前診斷：啟動學生「想學」的動力

傳統備課多憑經驗揣摩難點，現在教師能將歷屆試題與學生表現數據輸入 AI，精確掌握考核趨勢與學習盲點。

本學年教師專業發展日：同儕深度交流運用 AI 優化『學教評』三環的實踐心得，共同探索數位轉型下的教學新亮點。（作者提供）

激發學習動機（想學）： 教師請 AI 針對難點設計具層次的預習題與答題思路。學生完成後即時收到題解，釐清邏輯謬誤。此舉實踐了 OECD (2025) 強調的「形成性評估與回饋」，落實「使思考過程可見」，透過精準掌握進度激發內在動機。

二、 課時實踐：多樣化的呈現與解難

OECD 研究將教學視為需不斷反思的「工藝」。AI 支援教師實現「一人計短、二人計長」的效果：

靈活點子與比喻： 針對抽象概念，AI 能依據學生程度提供多樣比喻。教師可快速製作漫畫（視覺型）或廣東話學習歌曲（聽覺型），利用多樣化教學路徑支援不同風格，打造優質學科內容。

互動解難與「會學」： 課堂結合 AI 開發的互動 App 進行遊戲化學習。教師鼓勵學生針對錯題討論，利用 AI 生成的解題筆記進行「生生互動」。透過同儕解說內化知識，體現自主學習中的「會學」（認知策略），提升聯繫與批判思維。

本校致力培育學生的人工智能素養與自主學習力，讓他們在未來的數位世界裡，具備自主前行的底氣與信心。（作者提供）

三、 課後延伸：訓練「能學」的元認知素養

我們運用 AI 將機械式抄寫轉化為元認知訓練：

自我監察與調整（能學）： 教師引導學生先自製筆記，再撰寫指令（Prompt）請 AI 生成對照版。學生運用「See-Think-Wonder」思考常規對比異同，學習優化組織方式。

深化評估素養： 透過人機協作，學生學會訂立目標、自我監察與評估，從被動接收者成長為能主動調整策略的學習策劃師。

禮賢會彭學高紀念中學。（作者提供）

結語：授人以魚，不如授人以漁

實踐證明，AI 整合的核心在於「人機協同」(Keep Human in the Loop)。AI 提供無限點子，但最終的選擇與溫度仍取決於教師。重點不在於「教」，而是賦能學生「學」的能力，引領他們在數位時代中更有信心地自主翱翔。

資料來源：

Kharbach, M. (2026). AI integration tips for teachers: A practical guide to teaching with AI. Educators Technology.

OECD. (2025). Unlocking high-quality teaching. OECD Publishing. (https://www.oecd.org/en/publications/unlocking-high-quality-teaching_f5b82176-en.html)

何世敏 (2024)。讓學生成為學習的主角：自主學習四學架構的理論創新與學校應用。香港：智能教育出版社。