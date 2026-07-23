中華文化工作坊　保良局朱敬文中學師生初嘗非遺客家舞貔貅

中國傳統龍獅瑞獸文化博大精深，既是民間節慶的核心載體，更承載著深厚的中華民族凝聚 力與傳統美德。為了讓非物質文化遺產走進校園，引導學生在動態實踐中加強中華文化認識， 《香港01》「01教育」團隊日前到保良局朱敬文中學舉辦了一場以「客家舞貔貅」為主題的中華 文化到校工作坊。是次活動邀請到香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅親臨主講與指 導，帶領同學們追溯傳統客家文化的歷史根源，並在實踐中親身體驗這項珍貴的非遺技藝。



深入了解客家貔貅源流與歷史

工作坊上，鍾浩聲師傅首先向同學解構客家貔貅的歷史，指出客家貔貅又稱「斗牛」，起源於江 西一帶，隨後傳播至廣東東江、福建及梅州等地。而這項傳統技藝在香港的扎根與發展，則全賴南鷹爪門開山始祖藍貴師祖在清末期間由荃灣遷居至大埔，將南鷹爪拳術與客家貔貅發揚光大。作為第六代傳承人的鍾師傅，自幼跟隨第五代掌門人歐紹永師父研習，至今已累積超過三十年的深厚功底。

除了歷史源流，鍾師傅亦詳細介紹了客家貔貅的獨特文化特色。他指出，貔貅外型兇猛，在傳 統文化中具有鎮宅辟邪的美好寓意，因此在公司開業或新居入伙時深受歡迎。更有趣的是，貔 貅分為紅面、青面、金面、銀面及黑面，分別代表著中國傳統文化中金、木、水、火、土的「五行」哲學概念。這種將深奧的民間智慧轉化為圖像化的解說，瞬間激發了同學們的濃厚興趣。

香港獅藝舘龍獅體育會創會主席鍾浩聲師傅親臨保良局朱敬文中學，為同學們展 示客家貔貅及傳統樂器等用具，深入解構其歷史源流。（梁鵬威攝）

鍾師傅手把手指導 分步實操初嘗貔貅舞法

為了這次工作坊，鍾浩聲師傅更特別邀請了香港獅藝舘龍獅體育會的多位專業導師及精英學 生一同到場助教，在鍾浩聲師傅的手把手指導下，同學們進入了貔貅舞法與步法的實操環節。

客家貔貅分為頭尾兩部份，二人一組協作舞動，舞法講求靈活躍動與翻滾。在導師團隊的分步實操教學下，同學們首先圍繞在一起，跟隨口令微調「丁字馬」與「虛步」等武術基本步法；隨後難度提升，同學們在鍾師傅及體育會學員的親自示範與帶領下，嘗試將步法與貔貅神態結合， 學習演繹「喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑」等生動的八態表情。

在傳統大鈸、銅鑼及滴鼓組成的澎湃音樂圍繞下，體育會的導師們巡迴個別指導，無論是擔任貔貅頭的同學認真調整翻滾角度，還是擔任貔貅尾的同學緊隨默契配合，大家皆全神貫注地投入其中，在密集的互動中展現出高度的團隊協作與專注力量。

同學們在鍾師傅手把手的專業指導下分組合作，戴上橡膠手套和安全裝備，認真微 調馬步並初嘗客家貔貅的靈活躍動舞法。 （梁鵬威攝）

鍾浩聲師傅特別邀請了香港獅藝舘龍獅體育會的精英學生及導師一同到場助教， 在雙向互動中帶領中學生沉浸式體驗非遺文化的魅力。（梁鵬威攝）

在互動中深化文化認識與國民認同

保良局朱敬文中學校方對是次活動給予高度評價，表示同學們表現得非常投入。校方強調，是次工作坊透過邀請業界專業人士親臨指導，打破了傳統課堂的框架，讓同學得以在極具感染 力的雙向互動中趣味學習。這種動態實踐的教學方式，不僅讓學生在親身體驗中真正學會並領略了客家非遺文化的魅力，更在流汗與合作中深化了對中華傳統文化的正確認知，切實提高了國民身份認同。