樂善堂梁銶琚分校AI工作坊　教家長生成遊戲化學習內容溫習更有趣

在人工智能AI時代，除了學生要學用AI，家長也要學習用AI！位於天水圍的樂善堂梁銶琚學校（分校），本學年舉辦多場「家長AI工作坊」，教家長如何使用AI工具為子女製作教材，活動深受家長歡迎，場場爆滿。



工作坊讓家長接觸最新科技，學習如何以AI將知識轉化為遊戲，令溫習變得更有趣，提升學生的學習動力，老師亦會與家長分享AI使用心得，特別是回家後如何善用AI輔導子女學業，鼓勵家長由傳統的「監督者」角色，轉變為與子女共同探索知識的「陪伴者」，增進親子關係。



小學AI教育不鑽研艱深程式 培養具備AI素養未來公民

樂善堂梁銶琚學校（分校）校長劉鐵梅指出，學校早在2019年已開始推動AI教育。她認為，小學階段的AI教育不在於鑽研艱深的程式碼，而在於培養學生的運算思維、設計循環與解難能力。「我們的理念是讓學生具備AI素養，了解AI如何輔助生活，並懂得判斷使用的時機。」

校長劉鐵梅指出，AI教育不在於鑽研艱深的程式碼，而在於培養學生的運算思維、設計循環與解難能力。（葉志明攝）

劉校長強調，推行AI並非取代傳統學習，而是互補。例如科學探究時AI可協助預測與計算，讓學生有更多時間動手實作。本學年學校正式全面推行遊戲化學習，一年級新生識字量和讀字速度都明顯進步，但學校仍保留紙筆練習、動手實踐與遊戲化默寫，確保學習平衡，未來會持續評估AI與教學上的應用，以及讓高年級學生走入社區，為長者開設AI應用班，實踐服務學習。

家長工作坊主打實作 快速產出度身訂造教材

不少家長也許擔心子女過度依賴AI，為化解家長的誤解，樂善堂梁銶琚學校（分校）自去年11月起舉辦「家長AI工作坊」，小一至小六的學生家長均可參加，學習子女日常採用的AI工具，推出後均反應熱烈，場場爆滿。

負責工作坊的李霖泰老師本身任教英文和視藝科。他表示，工作坊目標非常明確，就是讓每位家長學習Canva AI等工具，在課堂結束前完成一個可供子女使用的互動遊戲（如配對遊戲），日後可以針對子女需要在家快速生成教材。不過，由於家長對AI工具的認識不一，李老師採取「講解少、實作多」的模式，務求每位家長在短短一小時的工作坊都有所得著。

樂善堂梁銶琚學校（分校）自去年11月起舉辦了「家長AI工作坊」，學生家長可學習到子女日常採用的AI工具，自推出後均反應熱烈，場場爆滿。（葉志明攝）

採訪當日，學校正舉行家長工作坊，李老師正向家長示範如何透過簡單的文本輸入及拍照擷取文字，生成一個學習英文生字的配對遊戲。課堂互動氣氛濃厚，部分家長對AI功能表示驚訝，亦有人追問如何應用於不同學科、調整年級難度及視覺風格等。李老師在過程中不忘提醒家長「數碼素養」的重要性，同時強調AI產出的成品未必完美，透過這種學習方式，家長不但學會了工具，更掌握到日後如何指導孩子正確、安全地使用AI。

工作坊上老師引導家長利用如Canva AI等工具，快速產出針對子女需要的教材。（葉志明攝）

家長掌握技術課金買AI工具 未來優化學習提示與查證

李老師分享稱，主持多場家長AI工作坊後，印象最深是有家長上了幾課便自行「課金」訂購整套AI工具，又會為子女設計不同科目小遊戲，部分更別出心裁，加入子女喜愛的卡通人物，又或是針對學習痛點，以輕鬆的方法引發子女學習興趣。另有家長曾用AI工具生成了一個學習成語的遊戲，幫助學生提升中文水平；甚至有家長由學生進化成貢獻者，不時分享自創遊戲，故現時校內家長AI社群的內容越來越豐富。

李老師又稱，學校已決定將家長工作坊恆常化，焦點將放在「提示工程」（Prompt Engineering）與「事實查證」（Fact Check）兩方面，並會重點教導家長如何辨別AI生成的「幻覺」，例如AI生成教材後也要確保內容無誤。

負責工作坊的李霖泰老師採取「講解少、實作多」模式，務求每位家長在短短一小時的工作坊都有所得著。（葉志明攝）

家長學AI後與子女增話題 女兒讚自製教材100分

小四生黎千禔和小五生黎凱弦是姊妹，兩人母親參與了所有「家長AI工作坊」的課堂。據黎母表示，本身只懂電腦基本文書處理，雖然知道兩名女兒在校內已學會用AI，但又不敢主動詢問，只能在旁暗自觀察。其後參加家長AI工作坊，終於學會用不同的AI工具，與兩名女兒的話題亦較多，更了解她們上課時所遇到的問題。

五年級的黎凱弦（左一）與四年級的黎千禔（右一）與母親（中間）展示用AI生成的「布甸狗」英文生字卡學習遊戲。

不過，黎母認為AI雖然強大，但亦非百分百正確，故傾向用AI提高效率，不會全部依賴，使用時會加入自己的思考及想法。黎氏姊妹對母親製作的「布甸狗」英文生字卡、以及成語配對小遊戲均讚不絕口，給予100分滿分。

力求進步成同行者 科技並非拉遠距離

小四生唐茲朗曾參加不少AI比賽，熟識各種AI工具，唐母在參加家長AI工作坊前，都是靠看網上影片自學。她認為，現代家長是子女的「同行者」，故一知道學校有家長AI工作坊便立即報名，現時運用AI比以往更有信心，給予指令亦較精準，甚至可跟孩子一起搜集資料準備比賽，「以前覺得科技會拉遠距離，沒想到學會AI後，子女之間多了一種『與時並進』的共同語言。」

唐茲朗則笑稱，母親設計的問答遊戲仍有進步空間，但好處是不用死背便能溫習，亦更易入腦。

四年級的唐茲朗（右）認為母親（左）用AI設計的問答遊戲令學習更有趣。

樂善堂梁銶琚學校（分校）用行動證明，AI教育不再局限於學生，更應延伸至家庭之中，這不但能針對個別學生的學習需要，更能協助建立親子共同語言。這種與時並進的共學模式，有效緩解家長對科技的疑慮，亦實踐了家校合作在數位時代的同步成長。