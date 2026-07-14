傑出IT教師獎2026出爐　得獎者擁豐富經驗　助師生建應用AI信心

為表揚本地傑出教師對資訊科技教學的貢獻，香港電腦教育學會每年頒發「傑出IT教師」，至今已第九屆。今屆共有5名教師獲得殊榮，包括文理書院（九龍）李朝暉助理校長、仁濟醫院靚次伯紀念中學勞任傑老師、仁愛堂田家炳中學歐陽厚從老師、保良局第一張永慶中學鄭文健老師和明愛元朗陳震夏中學張耀宗副校長。



今屆共有5名教師獲得「傑出IT教師獎」。（香港電腦教育學會提供）

引進前沿AI平台 辦工作坊增教師應用信心

AI 近年成為重點教育議題，作為IT教師需要幫助學校推動AI學與教，文理書院（九龍）助理校長、資訊科技統籌主任李朝暉透過BYOD計劃（自攜裝置）計劃及引進最新前沿AI平台，包括NotebookLM、Gemini 3 Pro等，帶領學校獲得「Microsoft AI 先導學校」殊榮，並結合自身多項專業認證經驗，舉辦逾40場工作坊，建立教師學習社群。他深信透過動手做的專案式學習（PBL），並在國際研討會分享本地實踐經驗，能有效協助師生建立應用AI的信心。

文理書院（九龍）李朝暉助理校長獲獎。（香港電腦教育學會提供）

李朝暉認為，學校成功推動AI應用取決於五大核心支柱，包括戰略領導、教師專業發展、基礎設施、課程整合及外部協作。他指學校應在完善的BYOD網絡支持下，將AI有意義地融入編程、3D建模等主流課程，而非流於課外活動，培養學生的資訊素養與思辨能力。學校亦須與大學、專業機構及科技企業協作，透過專業培訓消除教師技術焦慮。

傳授自身視像創作及AI比賽經驗 協作活動增學習動機

仁濟醫院靚次伯紀念中學資訊科技科勞任傑老師獲獎。（香港電腦教育學會提供）

仁濟醫院靚次伯紀念中學資訊科技科勞任傑老師積極透過課外活動及海外交流累積豐富成果，包括帶領中五學生遠赴美國參加無人機比賽，憑藉編程及操控技術榮獲雙冠軍；前年更代表學校赴上海參與STEAM教育交流研修班。另外他在多媒體拍攝範疇奪得逾20個獎項，並將視像創作及AI工具經驗應用於指導學生，教導IT與AI技能，培養學生的數碼素養以應對未來挑戰。勞認為，課堂應多進行協作活動、探究學習及學生演示，有助學習動機。面對AI時代，除了引入AI電子白板，，教師亦可善用功能強大的教學生成式AI工具，提升整體教學成效。

勞任傑老師帶領中五學生遠赴美國參加無人機比賽，憑藉編程及操控技術榮獲雙冠軍。（受訪者提供）

勞任傑老師代表學校參與在上海舉辦之「香港STEAM教育領導人員之交流研修班」。（受訪者提供）

採取「先精英、後普及」整理新科技融入日常課堂

仁愛堂田家炳中學歐陽厚從老師。（獲獎。（香港電腦教育學會提供）

仁愛堂田家炳中學歐陽厚從老師主張「科技為體，教育為魂」理念，視科技為教與學的工具，包括為學校引入將Micro:bit、物聯網（IoT）及VR技術，並親自撰寫與測試課程，確保課程內容精準對接學生的程度，讓學生建立解決問題的運算思維。該校在AI教育上亦具前瞻性，早在兩年並已正式推行相關課程，並採取「先精英、後普及」模式發展。歐陽老師先甄選精英學生組成校隊參與高層次的IT或AI比賽，讓他們接觸AI影像及聲音分析等尖端技術；賽後，歐陽老師再將實戰中掌握的新科技整理與簡化，融入日常課堂，將新科技從少數精英有效推廣至全校。

AI賦能 人人創造

保良局第一張永慶中學鄭文健老師。（香港電腦教育學會提供）

保良局第一張永慶中學鄭文健老師受訪時分享如何將「AI賦能，人人創造」的理念，運用於實際教學上，包括選用「微信小程序」作為關鍵教學載體，因開發門檻較低及貼近日常生活。過去一年，該校初中生共創造逾400個小程序，當中逾200個被推薦參與校外比賽，如為聽障人士研發的AI隨身發音教練小程序「聲聲慢」，更榮獲日內瓦國際發明展金獎；還有「世界熊貓地圖」及「守語者」等作品亦在各大賽事中收穫獎項。

在技術培訓上，鄭老師將提示 （Prompting）教學轉化為與AI的建設性「對話」。課堂上引入「AI App助手」，學生輸入初步概念後，助手會主動反問受眾與風格等細節以釐清思路。AI助手隨後生成需求總結，學生則運用批判性思維檢查並修正邏輯偏差，直至雙方完全對齊，AI才會生成最終產品框架。

將業界視角帶入教育 助學生建「除錯」思維

明愛元朗陳震夏中學副校長張耀宗博士。（香港電腦教育學會提供）

明愛元朗陳震夏中學副校長張耀宗博士由網絡及軟件工程界轉投教育界，深切體會到人才對科技發展的重要。他指近年教育局支持職專教育，其辦學團體亦提倡多元出路及培育具職業道德的專才，深信其工程背景為教學帶來「業界視角」與「多元解難思維」。他在課堂引入網絡配置和軟件開發等職場實況，提升學生在AI時代的數字素養與學習效率；同時引導學生建立工程師必備的「除錯」思維，並灌輸資訊安全、防範網絡詐騙及職業操守等正向價值觀，助學生及早裝備硬技能與軟實力，畢業後無縫接軌科技業界。

傑出 IT 教師獎旨在表揚本地傑出的教師對推動數字教育的貢獻，鼓勵教師互相分享電腦及資訊科技科教學心得、宣揚校園正向文化。IT 教師需要獲得 IT 業界成功人士或學校同工撰文提名，即有資格參選，被提名的教師必須任職於本地中、小學或特殊學校，並在2025-2026學年全職任教。

學會紀念特刊 回顧45年發展足跡

適逢「香港電腦教育學會」成立45周年，學會特別製作《45周年紀念特刊》。（香港電腦教育學會提供）

適逢「香港電腦教育學會」成立45周年，學會特別製作《45周年紀念特刊》，回顧學會45年來的發展足跡，並記錄本地電腦教育的演變與成果。會員學校將收到是次紀念特刊，藉此一同回顧本會在推廣資訊科技教育、促進業界與教育界交流，以及培育新一代數碼人才方面的努力。