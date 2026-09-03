中華文化工作坊　書法家屈文灝到朱敬文中學傳承書法藝術

為讓學生在實踐中加強對中華傳統藝術的正確認知，《香港01》「01教育」團隊日前邀請深水埗文藝協會副主席、本地篆刻家屈文灝先生親臨保良局朱敬文中學，舉辦書法體驗工作坊，帶領初中學生認識中國傳統書法文化。



回顧書法歷史 認識五大書體與演變脈絡

屈文灝先生為本地書畫及篆刻藝術家，除書法、繪畫與篆刻外，亦涉獵裱畫、唐泥印刷及水磨石雕刻等多項傳統工藝。在工作坊中，屈先生向同學們介紹個人創作經驗與藝術歷程，並解構不同藝術門類之間的關聯，引導學生多角度了解傳統技藝背後的文化價值。

課程首先由中國書法的歷史淵源入手，介紹文字由實用功能演化為藝術形式的歷程。屈文灝詳細講解中國書法的主要五大書體——篆、隸、草、行、楷，並透過實例說明各字體的結構特點與歷史形成背景。內容同時涵蓋西周至漢唐時期的書法演變，讓學生明白書寫習慣與文化傳承的緊密關係。

屈文灝先生於課堂上親自示範正確的執筆方法與坐姿，引導學生掌握「永字八法」的基本筆劃技巧。（黃寶瑩攝）

實踐書法技巧 學習執筆姿勢與「永字八法」

在實踐環節中，學生在屈先生的示範與指導下，學習正確的坐姿與執筆方法，並於毛邊紙上進行基礎筆劃練習。課堂以「永字八法」為基礎，引導學生逐步練習點、橫、豎、鉤、提、彎、撇、捺等八個基本筆劃，體會書寫時的力度與節奏。透過分步實操，學生嘗試掌握書法結構與筆劃安排。

在實踐中加強文化正確認知

保良局朱敬文中學校方對是次到校工作坊給予高度評價，讚揚活動透過動手實踐的教學方式，成功將抽象的書法藝術轉化為具備互動性的體驗課堂。活動不僅有效增加了同學們對中國書法歷史與基本筆劃的正確認知，更讓學生在專注練習的體驗中，切實提升了專注力與審美能力，達致知行合一。

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《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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