光明英來學校廿周年校慶啟動　中秋晚會舞火龍送上祝福

月滿中秋，情滿英來；廿載耕耘，喜迎校慶

九月三十日（星期二），元朗光明英來學校舉行「中秋晚會暨二十周年校慶啟動禮」。作為學校一年一度的盛事，中秋晚會不僅是慶祝佳節的時刻，更是學生、校友和社區人士歡聚一堂的寶貴機會。許多校友每年都熱切期待回到母校，與師長和同窗共敘往事、分享生活點滴，為這場活動增添了濃濃的溫情與意義。



本年度的中秋晚會更是別具意義，適逢今年是光明學校下午校遷址至元政路12號新校舍（光明英來學校）的二十周年，學校特意在這一天舉行「二十周年校慶啟動禮」，為一連串校慶活動揭開序幕。

這些年來，在法團校董會梁萬民校監及各位校董的鼎力支持下，學校得以蓬勃發展，持續為教育事業和社區服務貢獻力量，造福莘莘學子。回顧二十年來的發展，學校不僅在學術及課外活動上取得卓越成果，更在孩子的品格塑造與社會責任感的培養上，贏得了家長的信賴和社區的認可。未來，光明英來學校將繼續承先啟後，開創更加光明的前景。

期待與歡聚

中秋晚會每年都吸引超過二千名學生、家長、校友及社區人士共襄盛舉，現場氣氛熱烈。這場聚會不僅展現了校園的活力，更讓每位參與者重溫美好的校園時光，心繫英來。這份凝聚力承載著無數人的回憶與感動，讓大家在和諧的氛圍中找到共鳴，傳承溫暖與情誼。

晚會當天，表演節目精彩多元化，有花式單車表演、港隊花式跳繩、疊杯表演等；另外，學校亦安排了「二十年英來知多少」問答遊戲、卡啦OK比賽讓家長及同學參與；而其中不可少的當然是玩花燈和品嚐月餅等傳統節目。無論是年輕的學子還是資深的校友，相信也能盡與而歸。

提到中秋的傳統節慶活動，舞火龍必然是其中之一。今年，我們特別榮幸邀請到薄扶林村火龍會的蕭昆崙總監及其團隊，為晚會帶來精彩的舞火龍表演。舞火龍作為國家級非物質文化遺產，不僅是一項傳統民間藝術，更象徵著光明與希望。火龍上每一根香枝都寄託着我們對身體健康、生活愉快、事事如意的美好祝願，這也是對每一位「英來人」的誠摯祝福。當火龍在夜空中舞動時，所有參與者都能感受到濃厚的節日氛圍，心中充滿對未來的憧憬。

光明英來廿載情，攜手邁向新里程

這二十年的歷程，見證了學校的成長與變遷，也體現了全校師生、家長及校友的共同努力與付出。在不斷探索與創新的過程中，學校持續提升教育品質，為學生創造更優質的學習環境。在這裡，每位學生都能獲得關懷與支持，在知識的海洋中自由翱翔。

二十周年慶祝活動將貫穿整個學年，活動設計多樣化，有歲月流金相片展、盆菜宴、校慶主題曲填詞比賽、徽章設計比賽、校慶標語創作比賽、幼稚園填色比賽等，當然更不少得春節聯歡暨校慶20周年晚宴。這些活動不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望。學校更希望藉此激發學生的創造力，增強對學校的歸屬感與凝聚力，讓學校成為共同成長的大家庭。

英來的展望與契機

展望未來，我們將繼續秉持教育初心，堅持以學生為本的理念，努力營造愉快、積極、正向的學習環境。學校將定期舉辦各類活動，讓學生在課堂內外均能充分發揮潛能，培養多元興趣，為未來升學奠定堅實基礎。

學校將持續透過實踐與回饋不斷進步，並期待與社區各界建立更緊密的合作關係，攜手為孩子們的未來創造無限可能。

在這個特別的中秋晚會中，我們不僅慶祝傳統佳節，更重申對教育的承諾與對學生的期望。在此，我也要感謝每一位家長和校友，因為有你們的一路同行，一直對學校的支持、配合和信任，學校才能夠在這條充滿挑戰的路上，穩步向前。我們希望在接下來的日子裏，能夠與你們繼續攜手共進，讓每一位「英來人」都能茁壯成長，回饋社會。我衷心祝願大家事事順意、身體健康，並期待光明英來學校繼續發光發熱，為社會作出更大貢獻。