東華三院再辦文武二帝出巡暨秋祭大典　飄色舞火龍亮相

暌違八年、由東華三院舉辦的「文武二帝出巡暨秋祭大典」今日（12日）在上環文化廣場舉行，出巡隊伍包括百尺薄扶林火龍、醒獅和舞麒麟、扮成神明出巡的長洲飄色等，吸引大批市民及遊客沿途觀賞。



東華三院主席何猷啟（前排左）從民政及青年事務局局長麥美娟（前排右）手中接過出巡令旗，標誌著文武二帝出巡正式起步。（東華三院提供）

麥美娟：希望東華三院繼續推廣廟宇和祭祀文化

民政及青年事務局局長麥美娟在起步禮致辭稱，東華三院多年來積極推廣秋祭大典的非物質文化遺產，加深公眾對民間信仰及風俗習慣的認識，其保育本地歷史文化的工作備受肯定，希望院方繼續推廣廟宇和祭祀文化。

是次出巡隊伍包括百尺薄扶林火龍、承傳南獅與武藝功架的醒獅和舞麒麟，以及扮成神明出巡的長洲飄色等，加上傳統廟宇儀仗、禮生、旗隊、廟宇及宗教文化隊伍等，沿途鑼鼓喧天，吸引眾多市民駐足拍照。

是次出巡隊伍包括百尺薄扶林火龍。（東華三院提供）

是次出巡隊伍包括扮成神明出巡的長洲飄色等。（東華三院提供）

中國風Hip Hop舞、舞麒麟同場演出

秋祭大典於中午12時假文武廟依古禮舉行，主祭者及全體董事局成員均依照傳統穿上長袍玄掛行禮，誦讀祝文，叩首上香，表達對文武二帝的虔敬之情，並為香港祈福。

同日下午2時至5時，東華三院於東華醫院李兆忠大堂舉辦一系列的文化表演及非物質文化遺產體驗活動包括中國風Hip Hop舞、舞麒麟等。

東華三院主席何猷啟（前排右）聯同董事局成員隨文武二帝鑾輿出巡，吸引途人駐足觀賞。（東華三院提供）

何猷啟：慶典將社區緊密連結在一起

東華三院主席何猷啟表示，看到這麽多市民積極參與秋祭出巡，深深感受到傳統文化的凝聚力。他指這項已延續近百年歷史的慶典，不僅傳承了珍貴的非物質文化遺產，更將社區緊密連結在一起。他強調稱，東華三院將繼續肩負弘揚中華文化的使命，致力保存機構及香港的歷史文化遺產，讓年輕一代認識、珍視並傳承這些文化瑰寶。