東華三院乙巳年文武二帝出巡及秋祭大典 集合火龍巡遊+非遺市集

正在煩惱週末去哪裡好？想看熱鬧的巡遊，又想體驗傳統文化，最好還有些免費工作坊可以親身參與？由東華三院主辦的「乙巳年文武二帝出巡及秋祭大典」將於10月12日（星期日）在上環舉行，這場年度盛典完美集結了精彩的巡遊表演、莊嚴的秋祭大典，以及充滿趣味的免費非遺市集，一次過滿足你！



「乙巳年文武二帝出巡及秋祭大典」海報（東華三院）

活動將於2025年10月12日上午10時，在上環文化廣場由一場盛大的起步禮揭開序幕。屆時，民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦協調部副部長陳澤濤及東華三院主席何猷啟等嘉賓將親自主持火龍、醒獅的點睛及簪花掛紅儀式，為巡遊隊伍注入生命力。

「乙巳年文武二帝出巡及秋祭大典」活動照片（東華三院）

今年的出巡隊伍陣容極其鼎盛，絕對是打卡與觀賞的焦點。隊伍將由文武二帝的分靈神像及鑾輿帶領，展示極具歷史價值的同治十一年（1872年）「肅靜迴避」執事牌，氣派非凡。緊隨其後的，有長達百尺的薄扶林火龍、威武的醒獅與麒麟、典雅的長衫隊，甚至連長洲的飄色也會加入巡遊，沿途與市民互動。

巡遊隊伍的終點是上環文武廟，屆時將舉行莊嚴肅穆的「秋祭大典」。這個祭典自1957年起每年舉辦，旨在為全港祈福、祝願社會祥和，其悠久的歷史與文化意義，使其早於2014年6月被納入首份「香港非物質文化遺產清單」。典禮期間，主祭者及東華三院董事局成員將穿上傳統的長袍玄褂，依循古禮，依次進行降神禮、初獻禮、恭頌祝禮、亞獻禮、三獻禮、望燎禮及辭神禮等儀式。

當日下午2時至5時，在東華醫院禮堂將舉辦各式非遺攤位及表演活動，而且費用全免。現場設有撥浪鼓、漆扇、糖畫、中國結及麵粉公仔等傳統工藝攤位，讓大人和小朋友都能親手體驗創作的樂趣。同場更有精彩的舞蹈、川劇變臉和花式跳繩等表演。

【活動詳情】

名稱： 乙巳年文武二帝出巡及秋祭大典

日期： 2025年10月12日（星期日）

地點： 香港上環普仁街12號 東華醫院禮堂李兆忠紀念大樓地下

