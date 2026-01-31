細看非遺三：香港非物質文化遺產《中秋節大坑舞火龍》｜開卷樂

香港的中秋節活動，除了賞月、吃月餅，還有獨具特色的傳統──大坑舞火龍。由文化人類學者廖迪生教授編著的「香港非物質文化遺產系列」，深入介紹中秋大坑舞火龍的傳統。大坑舞火龍與西貢坑口舞麒麟、大澳龍舟遊涌一樣，皆為國家級非物質文化遺產，其熱鬧氣氛更吸引許多遊客慕名而來。

文：香港電台開卷樂｜原題：細看非遺（三）：大坑舞火龍──香港非物質文化遺產系列《中秋節大坑舞火龍》



撰書起源

舞火龍活動組織非常龐大且嚴密，有賴舞火龍總指揮陳德輝安排，廖教授始能深入探討大坑舞火龍的歷史及流程。

大坑舞火龍是人民團結的歸屬

大坑舞火龍的盛大陣容無疑是亮點之一。光是一晚舞火龍，就要動員三百多個舞龍健兒，高舉火龍頭、龍身、龍尾合共長達六十七米的骨架在社區中巡遊，三天便需要近一千人手。「我也很好奇，這件事到底是如何辦到的？」廖教授對龐大的人手感嘆道。坊間傳聞指舞龍健兒收錢辦事，自然辦得妥當，但經廖教授深究後，發現背後更重要的原因是出於民眾的認同感。

大坑本來只是一條人口不多的客家村落，而歷史上，香港島曾經爆發過持續半年的瘧疾及鼠疫，數百人因而死亡。面對無情瘟疫，大坑居民團結一致，誠心祈求透過宗教儀式將之消除。而該儀式，便是流傳至今的舞火龍活動。

認同感的形成，背後連結着傳統儀式承載的歷史與價值觀。現今人們已不需依靠舞火龍辟除瘟疫，而舞火龍擔當的角色，則隨着各個社區福利活動興起，漸漸轉型為動員地方人士、產生地方認同感、連結民眾的大型表演活動。廖教授更指出，早在蘆溝橋事變期間，民眾已發起舞火龍表演，沿門勸捐籌款，支持抗日，加強人與人之間的團結意識。此外，在香港的一些重要時刻，都會以舞火龍表演助興，以連結民眾與地區。

為期三天的大坑舞火龍

舞火龍一連三天，在農曆八月十四、十五、十六晚舉行。別以為舞火龍把同樣的表演一連上演三天，舞火龍背後，其實有一條故事線支撐。首日表演前，火龍需要在蓮花宮，以硃砂為火龍點眼睛開光，其後才正式開始剪綵舞火龍。

作為集傳統儀式及表演於一身的活動，舞火龍的過程可分為兩個環節，首先是巡遊大坑街道，替整個大坑消災、辟除瘟疫，迎接新開始。當中最具特色的環節，便是舞火龍採青。街邊小店希望從火龍身上沾些好運，會預備生菜和利是掛在店門口，讓火龍叼走，寓意「生財」。

其後，火龍會到達浣紗街表演，展示各種精彩的舞龍陣式，像是「打龍餅」、「龍尾翻騰」、「火龍過橋」等。火龍除了由龍頭、龍身、龍尾組成外，還需要以龍珠引領。有別於一般以一顆龍珠帶領的舞龍表演，「雙珠戲火龍」是大坑舞火龍的特色之一。亦正因如此，大坑的龍珠和火龍在表演時能互動，發展出令人拍案叫絕的招式，包括：雙綑珠、地塘珠和雙插花。

在舞火龍最後一天，即農曆八月十六日晚，火龍會逆時針巡迴大坑一周，收集尚未清理的不潔之物，再「送龍入海」，把龍頭、龍身、龍尾送進海中。火龍歸家後，舞火龍的儀式便正式結束。其後由避風塘的艇戶協助清理。為期三天的舞火龍，每天的表演都有其特別之處。

