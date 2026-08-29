玩具實業家朱其崑創辦樂言社　免費課程助基層青年成BANDAI動畫師

撰文：彭彥怡
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許多基層青年因缺乏資源與明確方向，往往在升學或職場邊緣徘徊。經營家族玩具生意的實業家朱其崑，十年前成立了專門幫助迷茫青年蛻變的非牟利機構「樂言社」（Actplus），將教育與商業實戰結合，讓動漫與遊戲設計成為他們改寫人生的契機。

樂言社不只傳授專業技能，更採用了獨特的「社企混合」運營模式，接洽商業製作專案，讓學員在學期間直接參與實際工作。目前，樂言社每年培訓約40至50名學員，不少已成為3D動畫師，甚至獲日本著名頂尖公司聘用，畢業生入職率高達80%以上。

取之於孩用之於孩　傳承獅子山精神

朱其崑以「取之於孩童，用之於孩童」的回饋理念，期望將香港傳統「獅子山精神」傳承下去，於2012年與一群有心人共同籌組樂言社教育基金，幫助資源匱乏的香港青年，這份扶助青年的強烈使命感，原來是源自於他充滿承擔的個人成長背景。

朱出生於一個擁有十兄弟姊妹的家庭，排行第三。當年，他為了支持弟妹繼續讀書，以及成全「狀元兄長」升讀大學，選擇了「犧牲小我，成就大家」，接手父親經營的玩具廠生意。他回憶起昔日親自駕駛貨車，將玩具零件分發至全港不同的徙置區家庭的歲月，事事親力親為，雖然辛苦，但十分充實。

朱其崑（中間）的兒子朱仲豪（左）亦已加入樂言社擔任董事，他曾擔任香港經典格鬥遊戲《小朋友齊打交 Online》的製作總監。右邊為樂言社學員阿楠。（彭彥怡攝）

經過多年的打拼，朱其崑深刻體會到資源匱乏的限制，他相信，即使是微小的幫助，如交通和膳食費用，都可能對他們的生命產生深遠的改變。「若有虧損是『應份』，有盈餘則是『上帝的祝福』。」朱談及機構運營時強調，社福機構的成功在於能幫助多少弱勢青年，而非財務報表。

實戰接軌轉弱為強　真正提升職場競爭力

樂言社以興趣為導向，利用設計遊戲與動畫製作為媒介為青少年謀求事業發展，多年來的定位清晰，先後有多位業界精英加入董事團隊，如前DreamWork角色動畫主管張漢寧（Tim Cheung）、和社會創業家兼學者凌浩雲（Howard Ling, MH），近年更與全球電腦繪圖技術領域最具權威的展覽『SIGGRAPH』建立合作關係，讓學員打破學歷限制，憑藉優異作品參與國際義工計劃，開拓更廣闊的國際視野。

樂言社以興趣為導向，利用設計遊戲與動畫製作為媒介為青少年謀求事業發展，課程免費。（樂言社提供）

此外，樂言社師資採用「一代傳一代」梯隊制度，由機構畢業的優秀學員成為導師，確保教學內容緊貼業界標準，同時學員亦正正是「過來人」，與學生相處如「兄弟姊妹」一樣，感情融洽。

樂言社師資採用「一代傳一代」梯隊制度，由機構畢業的優秀學員成為導師，學生相處如「兄弟姊妹」一樣，感情融洽。（樂言社提供）

免費課程改變一生路向　中學生蛻變成BANDAI動畫師

目前在日本BANDAI擔任3D動畫師的Nick是樂言社的成功印證。他加入樂言社時只有中學學歷，因家庭經濟條件所限無法繼續升學，之後無意中接觸到樂言社的暑期班，當時他一邊做兼職，一邊參加暑期班，開始接觸到動漫、3D和遊戲製作。

暑期班結束後，Nick再報讀樂言社為期一年的免費遊戲課程，成為了人生的轉捩點。他不但學習到3D和遊戲製作的專業技術，樂言社還提供了實習和兼職的機會，讓他能在維持基本生活的同時累積工作經驗。

Nick曾參與製作遊戲《卡爾傳說》，負責關卡設計與遊戲玩法的構思，這個由零開始、不斷測試修改到最終完成的過程，讓他首次體驗到：「原來我真的可以做遊戲」。《卡爾傳說》後來更榮獲台灣巴哈姆特「2021 ACG創作大賽」遊戲組銀賞。

Nick指出，在樂言社學會了如何與不同背景的人合作、溝通，並培養出「先行動，再想辦法」的積極態度。Nick學成後曾加入香港的遊戲公司工作，其後取得獎學金到日本讀書，畢業後獲BANDAI聘請。他回憶自己當初到日本，語言、生活環境和工作文化都和香港不同，很多事情需要重新學習。

Nick以自身經歷勉勵青年，只要願意先行動，勇敢嘗試，人生就能走向意想不到的地方。（樂言社提供）
一個人的起點可能很重要，但起點不一定決定你的終點。
目前在日本Bandai擔任3D動畫師的Nick

Nick以自身經歷勉勵青年，只要願意先行動，勇敢嘗試，人生就能走向意想不到的地方。

展望未來，Nick希望累積更多經驗，將來創作屬於自己的作品，甚至有朝一日能像樂言社的導師一樣，將所學傳承下去，幫助更多對未來感到迷惘的年輕人。

歷年來學員的動畫作品，水準媲美業界。（樂言社提供）

熱愛動畫青年升學無望　課程加實習扭轉命運

樂言社的培訓，亦為阿楠（28歲）帶來轉機。阿楠考畢DSE後一度赴台灣修讀機械工程，但因數學科成績未如理想，毅然輟學。阿楠指自中學起已對3D概念及高達機械人動畫特別熱愛，卻苦無途徑進修，故回港初期，一邊在影印店打工儲學費，一邊伺候機會。

直到阿楠的朋友在IG（Instagram），看到樂言社開辦的青年創科藝術專業培訓課程，點燃了他內心的熱情並決定報讀。阿楠在樂言社從初階課程學起，短短一年多已對製作動畫的基礎，以及業界標準製作軟件如Maya、Unreal Engine及CapCut都有充份掌握。

阿楠其後在樂言社擔任實習生，以及修讀遊戲製作專業課程，體驗團隊協作。他笑稱以往十分被動，是樂言社的導師教識他主動及積極。 為了入職更順利，阿楠再修讀了一個有關動畫及視覺特效的高級文憑，不過，他直言院校的教學流於形式，教授只會叫學生觀看影片教學，而非實際操作。

學員阿楠（左）向朱其崑（右）介紹自己在學時首個3D動畫短片製作，加強了他投身動畫師的信心。（彭彥怡攝）

阿楠目前已投身廣告公司擔任3D動畫師一職，計劃未來一至兩年，開發一款屬於自己的機械人主題射擊遊戲。阿楠十分感謝樂言社導師的用心教導，並指最難忘是在學期間完成了首個3D動畫短片，雖然只得十數秒但已耗時超過一個月；他又指若沒有樂言社，自己仍在影印店或做散工，過著漫無目的的生活。

展望未來無懼AI浪潮　人的創意永無法取代

面對生成式AI技術的衝擊，朱其崑認為青年人必須學習最新科技，而非逃避。喜歡寫詩的他寄語時下新一代要具備「Five AI Philosophy」，包括Abandon Eyes（放下自我）、Acquire Interpretation With Abstract Imagination（學習德行與發揮抽象想像力），最後是To manage artificial intelligence and achieve invincibility（從而駕馭人工智能以達至無敵）。他強調，AI雖強但缺乏「人的溫度」，個人創意與獨特主見是無法被取代，新一代不只是要找一份工作，應該延續並現代化「獅子山精神」，以科技與創意，開創屬於自己的非凡事業。

面對生成式AI技術的衝擊，朱其崑認為青年人必須學習最新科技，而非逃避。（彭彥怡攝）
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