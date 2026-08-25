聯校科學展覽保良局朱敬文中學首戰奪冠 校長27年前參賽體現傳承
第五十九屆聯校科學展覽（Joint School Science Exhibition）日前（24日）假中央圖書館演講廳圓滿閉幕。一連七日的展覽以「Luminance 輝映」為主題，22支本地中學隊伍同場競技。
首度參賽的保良局朱敬文中學，憑藉智慧社區廢藥回收系統「棄『藥』投明 」成為全場總冠軍；亞軍及季軍分別由聖若瑟書院的「納米磁碳」、以及張祝珊英文中學的「空腸彎曲菌試紙」奪得。另外，由現場公眾投票選出的「最受歡迎展位」及「最佳介紹員」，則由沙田蘇浙公學憑「衡感舒航」及該校學生陳諾賢包辦。
切忌只追求過度競爭 應著眼於新穎與實用
閉幕主禮嘉賓是《大偵探福爾摩斯》系列作者梁添博士，他盛讚得獎學生的表現跟真正科學家無異，不過亦提醒各人切忌於創作時只追求過度競爭，而忽視創意的兩個核心–新穎與實用。
聯校科學展覽籌備委員會主席鄒宇恆則表示，展覽初衷是將科學帶入社區，並為本地中學生提供展現舞台，以及深化跨地域學術交流。同時聯校科學展覽將於明年迎來60週年鑽禧誌慶，他期望這份對科學的熱情能代代相傳。
首參賽學校憑廢藥回收奪冠 校長27年前亦為參賽者
獲頒冠軍的保良局朱敬文中學今屆首度參賽。其作品「棄『藥』投明 」（Pharm-E-Co）為一款智慧社區廢藥回收系統，結合YOLO AI視覺演算法自動識別藥物，並透過注入活性碳及自動攪拌機制進行前期去活性，有效防範水體污染及超級細菌滋生。
保良局朱敬文中學趙文浩校長表示，學校位於屋邨主要服務基層學生，當初參賽純粹希望讓學生擴闊視野，未曾奢望奪冠。他指出：「如果我們不主動給予機會，小朋友可能就永遠失去面向世界的窗口。只要學生有想法、肯去試，學校就會提供無限資源與支持。」事有湊巧，趙校長27年前仍是學生是亦曾參與聯校科展（第32屆），由昔日參賽者到如今帶領學生奪冠，展現了跨越四分之一個世紀的教育傳承。
亞季軍發明具應用價值 擬與政府及業界對接
亞軍由聖若瑟書院的「納米磁碳」（MagSorb）發明取得，其原理是利用超順磁性氧化鐵納米顆粒（SPIONs），搭配活性碳塗層吸附水體有機污染物，並可透過電磁鐵回收再用，守護河流與灌溉水生態。團隊透露正計劃主動對接漁農自然護理署等政府部門，深入北部地區魚場進行實地測試，之後會聽取魚場東主意見，以驗證產品在真實環境的成效。團隊亦會優化能源效率及組件設計，目標於下屆衝擊冠軍。
季軍則由張祝珊英文中學憑藉「空腸彎曲菌試紙」奪得，團隊針對全球每年感染4至5億人的空腸彎曲菌（Campylobacter jejuni），研發出便攜式快速檢測試劑盒，利用馬尿酸酶特異性快速篩查生鮮食品及水源。
瑞士曾有大學於2025年發現相關化學反應，但其時採用的溶液模式僅數小時便會過期。張祝珊團隊獨創將化學物質以「乾粉模式」封入試紙，將保質期大幅延長數月，同時可在1小時內得出結果，每張試紙成本低於5港元，整套工具不用20港元。團隊已申請專利優先權，成為全球首個以試紙形式檢測該菌的團隊，未來期望與醫院及大學合作推出市場。
沙田蘇浙公學包攬 最受歡迎展位及最佳介紹員
沙田蘇浙公學團隊發明的「衡感舒航」（SynchroSway），是受到有組員自幼暈浪之苦啟發，針對「感官衝突理論」，研發出100%無藥物副作用的解方。系統結合自動微調椅背姿態的「智能平衡椅」及投射動態點點畫面的「智能眼鏡」同步視覺與前庭訊號。產品獲不少現場市民共鳴與好評，獲一人一票選為「最受歡迎展位」，同時成員陳諾賢亦獲選為「最佳介紹員」；團隊透露未來將考慮將技術推廣至私人飛機或高端客運座椅等領域。
學生籌委自主舉辦 迎來60週年鑽禧
聯校科學展覽是由來自全港多於150間中學的中三至中五學生、所組成的非牟利組織「聯校科學展覽籌備委員會」（J.S.S.E.P.C.）主辦。除了本地22隊中學作品外，展覽亦邀請了大學代表以及海外（包括日本、泰國、印度）代表參展；今年亦特別舉辦小學繪畫比賽，並於現場設有「親子科學工作坊」、「小學員地」及「科學劇場」，啟發大眾及下一代的科學興趣。
第五十九屆聯校科學展覽比賽得獎名單
全場總冠軍︰保良局朱敬文中學 | 棄「藥」投明 Pharm-E-Co |
全場總亞軍︰聖若瑟書院 | 納米磁碳 MagSorb |
全場總季軍︰張祝珊英文中學 | 空腸彎曲菌試紙 Campylobacter jejuni Test Paper |
最受歡迎隊伍︰沙田蘇浙公學 | 衡感舒航 SynchroSway |
最佳介紹員︰沙田蘇浙公學（陳諾賢） | 衡感舒航 SynchroSway |