聯校科學展覽保良局朱敬文中學首戰奪冠　校長27年前參賽體現傳承

第五十九屆聯校科學展覽（Joint School Science Exhibition）日前（24日）假中央圖書館演講廳圓滿閉幕。一連七日的展覽以「Luminance 輝映」為主題，22支本地中學隊伍同場競技。



首度參賽的保良局朱敬文中學，憑藉智慧社區廢藥回收系統「棄『藥』投明 」成為全場總冠軍；亞軍及季軍分別由聖若瑟書院的「納米磁碳」、以及張祝珊英文中學的「空腸彎曲菌試紙」奪得。另外，由現場公眾投票選出的「最受歡迎展位」及「最佳介紹員」，則由沙田蘇浙公學憑「衡感舒航」及該校學生陳諾賢包辦。



一連七日的第五十九屆聯校科學展覽剛於日前假中央圖書館演講廳圓滿閉幕。（大會提供）

保良局朱敬文中學憑棄「藥」投明（Pharm-E-Co）勇奪全場總冠軍。（大會提供）

切忌只追求過度競爭 應著眼於新穎與實用

閉幕主禮嘉賓是《大偵探福爾摩斯》系列作者梁添博士，他盛讚得獎學生的表現跟真正科學家無異，不過亦提醒各人切忌於創作時只追求過度競爭，而忽視創意的兩個核心–新穎與實用。

聯校科學展覽籌備委員會主席鄒宇恆則表示，展覽初衷是將科學帶入社區，並為本地中學生提供展現舞台，以及深化跨地域學術交流。同時聯校科學展覽將於明年迎來60週年鑽禧誌慶，他期望這份對科學的熱情能代代相傳。

《大偵探福爾摩斯》系列作者梁添博士盛讚得獎學生的表現跟真正科學家無異，不過提醒各人切忌於創作時只追求過度競爭，而忽視創意的核心。（大會提供）

首參賽學校憑廢藥回收奪冠 校長27年前亦為參賽者

獲頒冠軍的保良局朱敬文中學今屆首度參賽。其作品「棄『藥』投明 」（Pharm-E-Co）為一款智慧社區廢藥回收系統，結合YOLO AI視覺演算法自動識別藥物，並透過注入活性碳及自動攪拌機制進行前期去活性，有效防範水體污染及超級細菌滋生。

保良局朱敬文中學趙文浩校長表示，學校位於屋邨主要服務基層學生，當初參賽純粹希望讓學生擴闊視野，未曾奢望奪冠。他指出：「如果我們不主動給予機會，小朋友可能就永遠失去面向世界的窗口。只要學生有想法、肯去試，學校就會提供無限資源與支持。」事有湊巧，趙校長27年前仍是學生是亦曾參與聯校科展（第32屆），由昔日參賽者到如今帶領學生奪冠，展現了跨越四分之一個世紀的教育傳承。

聖若瑟書院憑納米磁碳（MagSorb）取得全場總亞軍。（大會提供）

亞季軍發明具應用價值 擬與政府及業界對接

亞軍由聖若瑟書院的「納米磁碳」（MagSorb）發明取得，其原理是利用超順磁性氧化鐵納米顆粒（SPIONs），搭配活性碳塗層吸附水體有機污染物，並可透過電磁鐵回收再用，守護河流與灌溉水生態。團隊透露正計劃主動對接漁農自然護理署等政府部門，深入北部地區魚場進行實地測試，之後會聽取魚場東主意見，以驗證產品在真實環境的成效。團隊亦會優化能源效率及組件設計，目標於下屆衝擊冠軍。

季軍則由張祝珊英文中學憑藉「空腸彎曲菌試紙」奪得，團隊針對全球每年感染4至5億人的空腸彎曲菌（Campylobacter jejuni），研發出便攜式快速檢測試劑盒，利用馬尿酸酶特異性快速篩查生鮮食品及水源。

張祝珊英文中學發明出空腸彎曲菌試紙（Campylobacter jejuni Test Paper）取得全場總季軍。（大會提供）

瑞士曾有大學於2025年發現相關化學反應，但其時採用的溶液模式僅數小時便會過期。張祝珊團隊獨創將化學物質以「乾粉模式」封入試紙，將保質期大幅延長數月，同時可在1小時內得出結果，每張試紙成本低於5港元，整套工具不用20港元。團隊已申請專利優先權，成為全球首個以試紙形式檢測該菌的團隊，未來期望與醫院及大學合作推出市場。

沙田蘇浙公學包攬 最受歡迎展位及最佳介紹員

沙田蘇浙公學團隊發明的「衡感舒航」（SynchroSway），是受到有組員自幼暈浪之苦啟發，針對「感官衝突理論」，研發出100%無藥物副作用的解方。系統結合自動微調椅背姿態的「智能平衡椅」及投射動態點點畫面的「智能眼鏡」同步視覺與前庭訊號。產品獲不少現場市民共鳴與好評，獲一人一票選為「最受歡迎展位」，同時成員陳諾賢亦獲選為「最佳介紹員」；團隊透露未來將考慮將技術推廣至私人飛機或高端客運座椅等領域。

沙田蘇浙公學團隊發明的「衡感舒航」（SynchroSway），由現場公眾投票成為「最受歡迎展位」。（大會提供）

沙田蘇浙公學團隊的陳諾賢（左）亦獲選為「最佳介紹員」。（大會提供）

學生籌委自主舉辦 迎來60週年鑽禧

聯校科學展覽是由來自全港多於150間中學的中三至中五學生、所組成的非牟利組織「聯校科學展覽籌備委員會」（J.S.S.E.P.C.）主辦。除了本地22隊中學作品外，展覽亦邀請了大學代表以及海外（包括日本、泰國、印度）代表參展；今年亦特別舉辦小學繪畫比賽，並於現場設有「親子科學工作坊」、「小學員地」及「科學劇場」，啟發大眾及下一代的科學興趣。

第五十九屆聯校科學展覽比賽得獎名單

全場總冠軍︰保良局朱敬文中學 | 棄「藥」投明 Pharm-E-Co |

全場總亞軍︰聖若瑟書院 | 納米磁碳 MagSorb |

全場總季軍︰張祝珊英文中學 | 空腸彎曲菌試紙 Campylobacter jejuni Test Paper |

最受歡迎隊伍︰沙田蘇浙公學 | 衡感舒航 SynchroSway |

最佳介紹員︰沙田蘇浙公學（陳諾賢） | 衡感舒航 SynchroSway |