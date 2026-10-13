《謎網迷蹤》全級劇本殺　沐恩中學透過角色扮演學習資訊素養

資訊爆炸的時代，網絡訊息真假難辨，學生需要具備分析及判斷資訊的能力。《香港01》「01教育」團隊日前到南亞路德會沐恩中學舉行《謎網迷蹤》劇本殺全級體驗活動，將一般約5至10人參與的劇本殺擴展至全級百多名學生，透過角色扮演、線索推理及團隊交流，讓學生在遊戲中學習資訊素養。



劇本殺化身大型推理現場 百多學生投入解謎

劇本殺結合角色扮演、故事情節及推理元素，玩家獲分配不同身份及背景，透過閱讀劇本、交流對話及尋找線索，逐步還原事件真相。是次活動則突破傳統小組形式，讓百多名學生同時參與，並各自化身故事中的不同角色。

隨着劇情推進，學生需要與其他角色交流資訊、整理線索及作出判斷，校園亦一度變身大型推理現場，學生投入其中，在遊戲中感受合作及推理的樂趣。

每句對話影響結果 學習從證據判斷真相

《謎網迷蹤》的設計重點，是讓每位學生都成為故事的重要一員。每個角色擁有不同資訊，而一句對話、一項線索甚至一次判斷，都可能影響故事最終發展。學生不能只憑第一印象判斷誰是「好人」或「壞人」，而要綜合不同資訊，分析線索之間的關聯。

究竟最終能找出真相，還是因錯誤判斷而令無辜者被「陷害」，均取決於學生如何搜集證據及作出判斷，讓「慎思明辨」不再只是抽象概念，而是成為遊戲中的實際行動。

從劇本推理延伸至網絡世界 培養資訊判讀力

活動亦將劇本中的推理情境連結日常生活。面對社交媒體及網絡上大量未經證實的消息，學生容易受到片面資訊或他人說法影響。透過遊戲，他們親身體驗只依賴單一線索作判斷可能造成的後果，從而明白面對資訊時應先停一停、想一想，主動尋找證據及比較不同觀點。

全級沉浸式體驗 讓慎思明辨融入日常

是次活動將原本小型的劇本殺轉化為全級體驗式學習，學生在遊戲中同時鍛鍊資訊分析、溝通協作及獨立判斷能力。《香港01》「01教育」團隊期望透過創新教育活動，讓學生從「找出真相」的過程中明白，面對資訊爆炸的時代，不應人云亦云，而要以證據及理性思考作出判斷，將慎思明辨的能力延伸至日常網絡生活。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

WhatsApp：35828747

電話：35828747