香港01辦社區採訪講座　資深傳媒人莊琬晴帶學生發掘街坊故事

社區中的老店、街坊故事及傳統文化，看似平凡，卻承載着珍貴的人情與集體回憶。《香港01》邀請資深傳媒人、前電視新聞部高級體育記者及主持莊琬晴（Edith），到勵志會梁李秀娛紀念小學舉辦「社區採訪分享」講座，帶領學生認識社區採訪與一般新聞採訪的分別，了解記錄社區故事的重要性，並掌握選題及訪問技巧，培養對身邊人與事的觀察力。



社區採訪重視聆聽 記錄街坊人情故事

莊琬晴在講座中介紹，社區採訪有別於一般新聞採訪。一般採訪較着重事件的因果關係，社區採訪則聚焦人與地方的連繫，透過與居民、店家深入交流，記錄社區歷史、生活故事及人情面貌。

她亦指出，社區採訪不但能保存逐漸消失的建築與傳統文化，更可讓不同群體的聲音被聽見，促進社區凝聚力。記者除了提出問題，更需要成為細心的聆聽者與記錄者。

《香港01》邀請資深傳媒人莊琬晴到勵志會梁李秀娛紀念小學，向學生分享社區採訪的意義與技巧。（湯致遠攝）

從熟悉社區尋找題材 發掘獨特故事

如何踏出採訪第一步？講座鼓勵學生從居住地區及學校附近入手，留意老字號商店、傳統手藝及面臨改變的社區景物。

莊琬晴以即將結業的老茶餐廳作為模擬案例，說明選題應兼顧獨特性、延伸性及記錄的迫切性，讓學生明白平凡的街坊故事同樣具有新聞價值。

掌握訪問技巧 尊重受訪者感受

講座亦分享採訪前的準備，包括搜集背景資料、實地考察、聯絡受訪者及設計問題。正式訪問時，可先以輕鬆話題打開對話，再逐步深入，避免質問或打斷對方。

此外，學生亦須留意眼神交流、表情及語氣等非語言溝通技巧，並尊重受訪者私隱及拍攝意願。透過是次分享，學生不僅認識新聞採訪的基本方法，亦學習以同理心觀察社區，發掘值得記錄的人與事。

「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）現已開始申請！

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段），中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，媒體資訊素養教育，及/或促進學生身心健康，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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