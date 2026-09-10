亞斯理衞理小學推森林課程　搭建學生與課本知識橋樑提升學習動機

小學生理應對新事物感好奇、喜歡學習吸收新知識，但近年不少學生學習動機和興趣愈來愈低。位於荔景的循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（下稱亞小）認為原因之一在於學生認為課本知識「學完沒有用」、與現實生活完全脫節。為此學校以「學習源於生活」為理念，於各級推行校本課程，本學年更於小四推出全新森林課程。



校長黃煒恒表示，學生天生愛玩愛動手做，在傳統課堂未必能長期保持專注，校本課程正是希望為學生提供「另一片學習樂土」。他形容新推出的校本森林課程屬「超學科課程」，期望讓大自然成為學生與課本的橋樑，提升學習動機。



另外，學校本學年亦革新小一校本體藝課程，引入平衡車和姆指琴，作為幼小銜接的一環。同時為鼓勵全校學生做運動，新學年增設在校內增設小型泰坦跑道、引入多項新興運動器材和增添AI運動設施。



小四森林課程用五感學科學 體驗成學生與課本知識橋樑

課程發展主任彭境榮指，團隊開學前已赴城門水塘預先視察教學點。（鄧倩瑩攝）

學校課程發展主任彭境榮分享稱，自己因個人興趣而修讀山藝課程，享受學習新事物的滿足感，希望學生亦有同樣體驗，因此與團隊設計校本森林課程。課程共約30節課，結合校內工作坊及實地考察等，分階段引導學生「喜歡大自然、愛護大自然、推廣大自然」，開學後便立即帶學生前往城門水塘考察。

亞斯理衞理小學本學年於小四開設校本森林課程，帶學生走進大自然學習。（學校提供）

課程以五感為切入點，例如城市孩子或未擁抱過樹木，當親手撫摸樹皮、傾聽風聲水聲時，更易與大自然連結。回校後，學生走進「星空帳幕」觀星，或用切開的粟米拓印，觀察自然幾何圖案之美。

當知識與生活扣連，學生明白所學有用，動機自然能遷移回正規課堂。 學校課程發展主任彭境榮

隨著科學科納入呈分試，森林課程正好成為課本與生活的橋樑。彭主任舉例，科學課會教授樹葉的葉脈功用，透過森林課程，學生親眼看到、觸摸到葉脈，便能將課本知識與現實生活結連。

亞斯理衞理小學本學年於小四開設校本森林課程，帶學生走進大自然學習。（學校提供）

校長黃煒恒強調，森林課程並非重覆書本內容，而是學科延伸。（鄧倩瑩攝）

為此學校更特意調整時間表，將星期三放學時間延後一小時。黃校長強調，新增課是為學生提供額外時間和空間作延伸課程，學校會因應各級學生需要安排特色校本課程，由於小四學生開始感受到個人能力提升，森林課程正好讓他們走出校園，為學生提供探索潛能的空間。

初小體藝打破傳統 小一學平衡車、彈拇指琴

至於小一新生，學校為學生安排了校本「體藝課程」，學校整合自理與團隊建設，首學期聚焦適應校園，第二、三學期落實「體」與「藝」兩大專項。藝術方面，學校引入非洲樂器「卡林巴琴」（拇指琴）。彭主任解釋，拇指琴輕撥便有樂音，學習門較檻低，讓學生可迅速演奏歌曲建立成就感，同時鍛鍊學生小手肌。

主任彭境榮表示，拇指琴輕撥便有樂音，門檻低且挫折感小，既鍛鍊小手肌，亦迅速建立演奏歌曲的成就感。（鄧倩瑩攝）

體育專項則引入平衡車。彭主任指，平衡車講求以雙腿蹬地推進及重心轉移，能訓練大肌與平衡感，小一生只需6至8堂訓練便能掌握箇中技巧，其後轉踩單車亦易上手。校方計劃於成果展舉辦親子單車日，增進家庭關係。

學校為學生安排各類型新興體育運動。（學校提供）

體育老師出身校長談呈分試 多元評估告別機械式操練

學校在各級亦引入不同運動，小二和小三學習中國武術；小四及小五體驗欖球樂趣；小六則挑戰街舞。曾任教體育的黃校長表示，學校多方面鼓勵學生做運動，例如翻新雨天操場設立「AMPS Power Station」體藝角，配備籃球機、布袋球、桌上冰壺、穿雲箭等新興運動設備，同時在校內舖設小型泰坦跑道，以及安裝不同高度籃球架營造運動氛圍。

學校設立「AMPS Power Station」體藝角，包括配備圖中的籃球機。（鄧倩瑩攝）

學校設立「AMPS Power Station」體藝角，配備桌上冰壺等新興運動器材。（鄧倩瑩攝）

學校同時添置3部流動AI運動站，令設備總數增至5部，期望借助科技同時檢測大批學生運動姿勢並收集數據，讓教師有更多時間照顧學生需要。

校長黃煒恒指，以往老師為全班逐一測試跳繩或平衡，往往耗費大半堂；如今透過AI鏡頭及感應設備，兩回合即可完成整班數據收集。（鄧倩瑩攝）

談及體育科納入升中呈分試，曾任教體育的黃校長直言，為體育補習完全違背初心。他認為體育科評分可包括預備姿勢、動作、視線、協調能力等，學科知識亦可考慮透過口頭匯報等進行。

校長黃煒恒說，省下的時間讓老師照顧學習差異，針對被動或擔心失手的同學調低難度，讓每位學生都能投入運動。（鄧倩瑩攝）

年輕團隊深耕設計校本課程 實踐DARES僕人領袖精神

亞斯理衞理小學擁有年輕且具熱誠的教師團隊，願意跳出框框創新，除了上述的特色校本課程外，學校一直設有「生命培育周」，讓學生暫時放下常規課業投入價值觀培育。

學生生命培育主任（正向教育）葉詠宜（右）表示，團隊近年將活動深化為全年的「社區文化祭」，強調輸入與產出結合。（鄧倩瑩攝）

學生生命培育主任（正向教育）葉詠宜表示，團隊近年將活動深化為全年的「社區文化祭」，強調輸入與產出結合。初小走入社區接觸長者；小三及小四化身小導賞員，遊走社區、專訪老店；小五透過「賽馬會成長基地」計劃接觸少數族裔；小六則實地勘察屋邨設施，撰寫社區規劃方案。

學校安排學生走進社區接觸長者。（學校提供）

家長也許好奇，為何學校教師團隊大費周章，推行各項校本特色課程和活動？黃校長解釋，連串課程和活動是希望培育亞小學生具備基督教「僕人領袖」的特質，並將之歸納為教學核心理念「DARES」：

D (Devotion)：全心奉獻

A (Action)：積極行動

R (Respect)：尊重共融

E (Empathy)：同理關愛

S (Service)：服務社群



校長黃煒恒直言，為體育補習完全違背多元評估的初心。（鄧倩瑩攝）

黃校長表示，學校教學理念已得到家長認同，上學年吸引43名插班生入讀亞小，而核心理念「DARES」為學校提供清晰的課程規劃架構，有助教師團隊規劃各項特色校本課程、專題學習和活動，培養學生終身受用的特質，讓各種學習活動和體驗成為學生成長的種子，日後貢獻社會。