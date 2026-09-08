教育臻善｜商中人：立足元朗，跨越世界

文：元朗商會中學校長周可慧校長

人生與教育，恰似攀山。去年夏天，商中籌辦了日本富士山攀山計劃，學生在崎嶇山徑苦練了一年。然而，當我們真正踏足日本，八合目突如其來的暴風雨卻阻斷了前路。基於安全，大隊只能無奈折返。



看著學生從滿腔熱血轉為無奈接受，我卻覺得，學會「放手」正是大自然最深刻的一課。我們總希望孩子的一生繁花似錦、一帆風順，但溫室裡的花朵怎能抵禦未來的世界風浪？公開試成績固然是學校的立業之本，但它終究只是人生遇到的第一座小山頭。山頂之外，世界還有更多寬闊美麗的高峰。這也是學校推動「世界學者盃」(The World Scholar's Cup )與「波蘭模擬聯合國交流學習團」(Model United Nations Study Tour to Poland) 的初衷——引領這群習慣面對考卷的孩子，放眼山外的高峰。

備戰世界學者盃

世界學者盃。（作者提供）

世界學者盃。（作者提供）

「世界學者盃」要求學生以全英語上陣。對元朗長大的孩子來說，要與母語為英語的國際學校菁英同台較量，無疑是一道陡峭的心理難關。

備戰初期，學生們眉宇間盡是怯懦。看著那不自信的身軀，我不禁思索：我們要給予怎樣的土壤，才能讓他們長出衝破關口的勇氣？幸好，自強不息的潛能往往是在寂靜中扎根的。在老師的陪伴下，他們從摸索、懷疑，到一點一滴在訓練中擦亮自信。最終，商中的初中及高中團隊在香港區域賽中表現卓越；今年夏天，他們更將遠赴首爾參與全球賽，角逐前往耶魯大學總決賽的資格。昔日不自信的孩子，已然憑藉努力，跨越了內心那座高山。

波蘭遠征

波蘭模擬聯合國交流學習團。（作者提供）

波蘭模擬聯合國交流學習團。（作者提供）

波蘭模擬聯合國交流學習團。（作者提供）

同樣的成長，也見於波蘭模擬聯合國交流學習團。

許多元朗的孩子，過去未曾穿過正裝。出發前，在密集的模擬練習裡，老師不僅要求深入研究如 AI 發展與人權等議題，更耐心提點細節：拉開座椅時要微微抬起，以免摩擦發出噪音。真正的領袖風範，從不在於光鮮的衣著，而在於對周遭環境與他人的體貼。

隨團老師憶述，當航機降落波蘭，面對陌生的遼闊天地，隊中一名向來剛強的男同學竟眼眶泛紅。那是一種被廣袤世界猛然觸動、驚覺自身渺小後所產生的敬畏與成長。當學生實地走訪奧斯威辛集中營與猶太人隔都遺址，親眼目睹戰火留下的傷痕時，他們真切地體悟到歷史創傷如何塑造今日的波蘭，也明白了為何世界需要跨國機構來捍衛人權。

走出試卷

異國的歷練，最終化作校園裡的微光。在校內分享會上，沒有居高臨下的說教，只有同輩間真誠的交流。 看著台下專注的高中生，我時常反思：在沉重的公開試壓力下，我們是否無意間將孩子的視野，局限於方寸的試卷之中？課本知識固然是基石，但心態更需如大海般廣闊。追求學業之餘，更要活學活用，踏出認識世界的一步。

商中素質

從初試西裝的青澀、拉動座椅的細心，到異國天空下的熱淚，商中學子在跌撞中展現的韌性，正是最動人的風景。人生與教育，本就恰似攀山。 哪怕曾被八合目突如其來的暴風雨阻斷前路，今年我們仍會重啟富士山計劃。因為我們期盼培育的，是敢於嘗試、能抵禦未來世界風浪的青年。我們致力搭建平台，讓商中人既有腳踏元朗泥土的務實，亦具備活學活用、走向世界的格局。當他們跨越了公開試這第一座小山頭，定會看見：山頂之外，世界還有更多寬闊美麗的高峰。這場遠征，才剛剛起步。

當他們跨越了公開試這第一座小山頭，定會看見：山頂之外，世界還有更多寬闊美麗的高峰。這場遠征，才剛剛起步。 周可慧校長

元朗商會中學校長周可慧校長。（作者提供）

作者簡介：



元朗商會中學校長周可慧，畢業於香港中文大學。她深信「生命影響生命」，認為教育不僅在課堂，更在生活之中。工作以外，她熱愛跑馬拉松和行山，也是十多隻貓咪的主人。她把長跑與攀山視為修心之旅，期盼將這份堅持與平靜，化作陪伴孩子成長的力量，帶領他們跳出分數的框框，去探索更廣闊的世界。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

