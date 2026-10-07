校長筆記｜AI 時代的教育實踐 : 結合教育的根本理、生命與科技

文：聖公會何澤芸小學張樂霈校長

現今人工智能和大數據時代，就算小學教育也不例外，需善用人工智能和科技促進學習，作為教育工作者，紛紛思考教育發展的方向，如何辧好教育。無論智能和科技上有多大的佔領，相信全人教育與生命教育是不可或缺的教育核心價值。在AI衝擊下，教育再不能只是單向的知識傳授，而是如何活化學校的辦學宗旨，轉化為學生適應未來的核心素養。



AI時代—學校安排學生擔任校園大使增加學生與人溝通的機會。（作者提供）

一、校訓「非以役人，乃役於人」：從「技術操作」到「服務社會的科技倫理」

聖公會學校以「服務他人」為核心價值。在AI時代，學生需要的不是單純學會操作AI工具，而是理解「如何用科技去關懷與服務社會」。

教育理念印證：學校倡導培養學生的道德觀念與服務精神，這正對應了AI時代下學校首要教導科技倫理與加強社會責任的觀念。

學校的牧羊人計劃提供平台讓高年級學生實踐「服務他人」，照顧師弟妹。（作者提供）

教學方向與實踐：在跨學科專題學習中，引導學生運用AI工具或智慧科技來解決社區問題。例如，學生可運用AI圖像識別概念設計幫助視障人士的輔助工具，或透過數據分析關注社區長者的生活需求。這讓科技回歸「役於人（服務人類）」的本質，讓學生懂得留意身邊的人和事，有「溫度」地運用科技。在「自我」的大環境下，與社會多點溝通。

二、全人教育與生命教育：從「知識記憶」到「AI無法替代的軟實力」

我校強調涵養學生的德、智、體、群、美、靈六育，注重學生的身心靈健康與生命成長。AI可以迅速解答學術題目，卻無法代替學生經歷生命的挫折與情緒的成長。

教育理念印證：全人教育主張關注學生的個體獨特性與情緒發展，這正回應了AI時代對社會情感學習與心理韌性的極高需求。

教學方向與實踐：學校在課堂中深化「生命教育」與團隊合作。例如，在多元學習課程中，安排多元的體驗活動，學生在學習過程中需在面對不同情緒的磨練及經歷，從中引導學生進行自我覺察與反思。這些深度的同理心、情緒管理與溝通協調能力，正是演算法無法複製的「人本價值」。

三、正向教育與自主學習：從「被動接收」到「主動探索與批判思維」

我校致力營造關愛、正向的學習環境，激發學生的學習興趣與潛能。在AI生成式內容氾濫的當下，學習的關鍵已從「尋找答案」轉變為「提問與質疑」。

教育理念印證：提供一個讓學生敢於嘗試、不懼犯錯的正向學習環境，是培養孩子自主學習與批判性思維的土壤。

學校把「愛」的教育融入課程和活動，由學生帶領活動更能促進訊息的傳遞。（作者提供）

教學方向與實踐：教師不再是高高在上的「知識權威」，而需轉型為學習的「引導者」。在課堂上，教師鼓勵學生使用AI生成輔助學習資料，但同時引導學生進行「除錯」與「事實查核」，評估AI輸出的準確度與偏見。在正向鼓勵的氛圍下，學生不再害怕提問，而是學會問出更有深度、更有創意的問題。

四、價值觀建立：從「演算法誘惑」到「堅定內心的辨識力」

我校教重視品格教育，協助學生建立正面的價值觀與人生觀。在數位資訊爆炸、演算法精準推播的時代，小學生很容易在網路世界中迷失方向或產生焦慮。

教育理念印證：堅實的信念與價值觀培育有效為孩子建立心靈的力量，這正是數位素養與自主自律的關鍵。

教學方向與實踐：將資訊及AI數養教育納入德育課程中。透過週會、宗教課及專題講座，引導孩子思考網路隱私、演算法成癮、網路霸凌等真實議題，幫助學生在面對網路誘惑時，能以正面的價值觀做出明智的選擇，成為自己大腦與科技的主人。

以不變的價值，應對萬變的科技就是我校的秉持的辦學理念，更證明了科技越是進步，教育就越需要回歸「人的本質」。

AI時代的小學教育，並非要拋棄傳統的教育美德去盲目迎合新技術，而是要以「非以役人，乃役於人」的服務精神為指引，以「全人與生命教育」為基石，將AI轉化為豐富學生學習體驗的工具，培育出既懂得善用科技，又擁有高尚品格與深刻同理心的下一代。

聖公會何澤芸小學張樂霈校長。（作者提供）

作者簡介：

聖公會何澤芸小學 張樂霈校長



張樂霈女士現為聖公會何澤芸小學校長，從事教育事業二十多年。張校長深信優質的教育是需要與時並進的，所以致力推動學校的變革，以「保改開停」為核心，帶領學校持續進步，迎合社會發展所需。張校長喜歡用「心」去帶領學校，聆聽和回應學生、家長和教師的需要，並堅持維繫各持份者的關係，落實家校合作。此外，張校長認為教與學是學校的靈魂，特別關注的課程，帶領各科教師優化及發展跨學科課程，締造以「學生為中心」的教育，讓學生寓學於樂，並裝備他們俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

