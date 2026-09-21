校長筆記｜千里同心：一場泥石流背後的同理心教育

文：香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長

在香港西貢區將軍澳的圓玄學院第三中學，莫家三兄妹—莫路熹（Mohammad Rohail ）、毛倩文（Bisma Naz）和莫柏峰（Mohammad Zohaib）的故事，成為少數族裔學生透過教育突破語言障礙、回饋社區的典範。這三位巴基斯坦裔校友，從昔日在課堂上面對中文與英語的雙重挑戰，到今日分別投身教育界，他們的成長軌跡見證了香港多元文化教育的可能性。



圓玄三中安排師生代表參與相關慰問活動。（作者提供）

在日常教學中，我們常談「世界公民」與「同理心」，但這些概念往往只停留在教科書的字裡行間，抽象而遙遠。直到尼泊爾近日發生嚴重泥石流災難，一場發生在數千公里外的天災，卻因校園裡的一張面孔，化作我們師生心中最真實的牽掛。

地理科黃綺老教師亦於早會上，從尼泊爾的地形、氣候及自然環境等角度，介紹泥石流形成的基本原因，協助學生從地理及科學角度理解天災。（作者提供）

災情傳出當天，學校第一時間排查校內少數族裔學生的情況。確認有學生的親友身處災區，幸而未有直接傷亡。正當我們籌思如何支援這些同學的心理需要時，校內的尼泊爾裔學生柏子雅（THAPA JIYA）主動走進校長室。

她眼神堅定地對我說：「校長，雖然我的家人平安，但我看到家鄉的同胞受苦，心裡很難受。我想向全校同學分享尼泊爾的情況，讓更多香港同學知道那裡正發生甚麼事。」

這番話深深觸動了我。教育最動人之處，莫過於看見年輕一代超越自我、主動擔當。柏子雅沒有選擇退縮於不安中，反而化牽掛為行動，希望搭建起文化與共情的橋樑。

隨後的早會上，子雅與一位同鄉同學站上講台，不是單純複述新聞數字，而是用真摯的言語，向全校師生描繪家鄉的地貌、文化與災民的困境。那一刻，操場異常安靜。在同學眼中，新聞裡模糊的「國際災民」有了具體的情感連結——那是朝夕相處的同窗的親人和同胞。地理科黃綺雯老師隨即接力，結合地形、氣候與降雨數據，向學生剖析泥石流的成因。一場原本冰冷的學科知識，因著同理心的溫度，變得鮮活而深刻。

尼泊爾裔學生柏子雅及同學主動分享尼泊爾的地理環境、文化及災情。（作者提供）

早會結束後，校園設立了「打氣心聲板」。短時間內，板上貼滿了色彩斑斕的便條紙。有同學寫著：「希望早日重建家園，風雨過後再次微笑。」也有同學寫道：「我看見你們的痛苦，但也看見你們令人難以置信的堅韌。」

同學寫下對尼泊爾災民及當地人民的祝福與慰問。（作者提供）

同學寫下對尼泊爾災民及當地人民的祝福與慰問 。（作者提供）

校園內亦設立「打氣心聲板」，讓同學寫下對尼泊爾災民及當地人民的祝福與慰問。（作者提供）

更令人鼓舞的是，我將同學的心意告訴辦學團體圓玄學院陳國超主席，他二話不說捐款五萬元支援災民。我們主動聯繫尼泊爾駐港總領事致以慰問，在陳主席的帶領下親身到領事館送上全校師生的祝福及捐款支票，讓孩子們親身體會到：善念不分大小，關懷更可以化為實質的社會行動。

圓玄學院陳國超主席主動聯繫尼泊爾駐港大使館，就事件表達慰問，並捐款港幣5萬元支援災民。（作者提供）

回顧整個過程，學校所做的，不過是為孩子搭建一個表達關懷的平台，但學生展現出的同理心卻無比豐富。圓玄三中一直深信，學校不應只專注於追求學業成績，更應是一個讓學生學會感知世界、彼此扶持的人文場域。當我們營造出安全、包容且充滿尊重的校園氛圍，孩子自然會萌生出走出自我、關愛他人的勇氣。

圓玄三中表示，希望學生明白，國際關懷並不只是課堂上的知識，而可以由身邊發生的人和事開始。（作者提供）

國際視野從來不是死記硬背全球大事，而是當千里之外的人遭遇不幸時，心中能油然而生一份「千里同心」的感同身受。從子雅勇敢拿起麥克風的那一刻起，這堂名為「同理心」的人生課，已深刻烙印在每位同學的心中。

作者簡介：

香港道教聯合會圓玄學院第三中學 賴俊榮校長



新界校長會副主席、將軍澳(南)分區委員會主席、香港女童軍西貢及將軍澳分會主席，曾任西貢校長會主席。獲頒行政長官社區服務獎（2024）及民政及青年事務局局長嘉許狀（2022）。致力推動非華語學童共融教育，協助青年發展，促進社會和諧。

