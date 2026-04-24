校長筆記｜從奧運賽場到文憑試場：以團隊築建「集氣營」校園

文︰天水圍循道衞理中學黃家榮校長

對天水圍循道衞理中學來說(天循)，教育的溫度從不限於課堂與運動場。面對文憑試，我們將運動場的團隊精神，轉化為備考的「集氣營」。聖誕、新年的長假期，當別處洋溢著休閒氣氛，天循的課室卻溫暖依舊--「中六級 DSE 集氣日營」。以系統化學習與互助氛圍，提升同學的應試能力、建立良好溫習習慣，並鼓勵朋輩互相支持。



（作者提供）

集氣營的每一天，都是「感恩」的實踐——老師放棄與家人團聚的時間，學生珍惜每一次學習的機會。跟同學說：「以前為爭取奧運資格南征北戰，過年過節都身在外地；現在陪伴你們在課室一起衝線。」這個集氣營沒有孤軍奮戰的身影，只有犧牲休息的老師、愛護師弟妹的師兄姐、為同學準備早餐的工友及各科各卷5**的導師等。當階段任務完成後，校園裡築起燒烤爐，用香氣與笑聲肯定同學每一分的付出；老師在酒樓與學生一起飲早茶，為他們打氣。

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走進天循，你會發現這裏談論的不只是成績，更多是成長。天循的學生主要來自第二組別，翻開校史，天循的畢業生有醫生、工程師、會計師、教師、主播、運動員、藝術家、社工、紀律部隊等等。很多人歸因於教師團隊中哪幾位是行政長官卓越教學獎得獎者、哪位是亞運會教練、哪位是全國賽籃球教練等等，毫無疑問這些業界翹楚，對開拓學生視野起了很大作用。然而，這個有溫度的校園實有賴全體老師團隊以「感恩、協助、轉化」為信條，造就能扛住壓力、看見自我的「堅毅學子」。

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每一個天循學生的成長，都是這份「轉化」力量的生動寫照。在天循，我們始終踐行「各展潛能」的校訓。無論是在運動場上突破極限，還是在藝術室裏揮灑創意，抑或是在實驗室中探索未知，每一份熱愛都會被看見，每一份努力都會被支持，讓每個人的特長，都成為面對未來的底氣。

身為教練團隊主帥，帶領過無數選手衝擊獎牌，但作為教師團隊舵手，我最想教給學生的是如何在成長中學會感恩、樂於協助、善於轉化。在天循，韌性教育體現在語文課上反覆打磨的作文裡；體現在數學課後細緻分析的錯題中；體現在田徑場上不斷突破的秒數間；更體現在每一次同學間的伸手相助、師生間的真誠鼓勵。

我們或許無法保證每個學生都成為「金牌得主」，但能保證他們在天循的每一天，都被感恩包圍，被協助滋養，被轉化的力量推動向前。

天水圍循道衞理中學黃家榮校長。(作者提供）

作者簡介：



天水圍循道衞理中學校長黃家榮先生，香港大學文學士、教育文憑、香港中文大學教育碩士。曾擔任巴黎奧運會、仁川亞運會、杭州亞運會及成都世大運跆拳道中國香港代表隊教練，堅信知識、技能、態度均可轉化，關鍵在於團隊有效協助及常存感恩之心。

