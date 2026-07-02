校長筆記｜跨境少年放榜前獲清華、北大、中大取錄　體現成長思維

文：基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長

成長從無定數，潛力亦無邊界，所謂脫穎而出，從非天賦的偶然綻放，而是思維與堅持的必然結果。在眾多學生之中，應屆畢業生黃玉衡，便是這一教育理念最動人的見證。這位曾在深港雙城求學與疫情中迷茫中徘徊的跨境少年，憑藉紮根心底的成長型思維，步步沉澱、日日精進，實現了從谷底攀峰的華麗逆襲。更為難能可貴的是，在中學文憑試正式放榜之前，他已一舉取得清華大學數理類、北京大學工科試驗班、香港中文大學理論物理精研三大頂尖學府的優先取錄資格。逆風逐光，以成長型思維築夢，這，就是元朗信義中學黃玉衡的故事。



走出疫境低谷，在關愛中堅持，在堅持中發光

玉衡亮相本校一年一度優異生高桌晚宴（High Table Dinner），師生濟濟一堂，共話未來宏圖。(作者提供）

回望玉衡的中學起點，進校時並不耀眼。作為全家定居深圳的跨境學生，他自幼便過著深港雙城奔波的求學生活。初中伊始便遇上疫情肆虐，長期的居家網課與螢幕阻隔，一度讓他滋生了惰性與鬆散心態，中一學年結束時，成績一度跌落至全級百名開外。然而，教育的溫度往往體現於微末之處。當時老師們透過網課，展現了無微不至的支援與跟進，穩住了他的學習信心。中二復課返校後，在班主任與科任老師的循循善誘下，玉衡不僅迅速融入校園，更被引導確立了自己在數理學科的獨特特長。從中一的百名以後，到中二的逐步追趕全級40多名，再到中三穩居前20名，直至高中高踞全級前三——這條逆襲曲線的背後，不是單憑天賦的爆發，而是「成長型思維」在孩子心中生根發芽的有力印證：不靠天賦，憑內驅力堅持；不甘落後，主動大量閱讀英文理科教材、熟記專業詞彙，認真思考，克服全英文學習的門檻。

玉衡當晚與我傾談，寄語鴻鵠之志；承載師長祝願，投身科研的渴望於心底生根。（作者提供）

良師並肩，溫引前路，在夢飛翔導師（右：何雋彥主任）的循循善誘下，玉衡少年自信綻放。（作者提供）

家庭底色與科研啟蒙：宏觀視野的塑造

玉衡與父母一同見證姊姊學成時刻，自己亦將昂首邁向頂尖學府逐夢科研。(作者提供）

一個優秀靈魂的鍛造，除了校園的栽培，更離不開家庭底色的滋養。黃玉衡爸爸是前華為軟件架構師，一直教導玉衡「持續學習，保持謙虛」。媽媽是前華為系統工程師，強調「獨立思考，勇敢地做出屬於自己的正確選擇，去定義獨一無二的人生。」相信父母的謙勇，是玉衡尋夢的底氣。在他們家中，從不只盯著課本分數，而是容許開放討論時事與科學議題，教導孩子關心社會與全球大勢。更為難得的是，父親的好友、中山大學凝聚態物理專家姚教授（高溫超導研究專家），成為了玉衡的科研偶像。閒暇時的父子探討、對物理現象的鑽研（如沙漏的壓力分析等），在玉衡心中埋下了鑽研基礎科學的種子。姚教授有望實現零電阻輸電、大幅減少能源損耗的革命性理論成果，深深震撼了玉衡，也鑄就了他的社會抱負——希望如同姚教授一樣，透過物理理論的突破，為國家能源建設與人類文明發展貢獻力量。這種內心深處對成為科學家的渴望，讓他超越了單純追求高薪工程師的功利思路，在後來的升學考量中，毅然將鑽研深層理論的清華數理類置於首位。

身披畢業禮袍，攜手開明父母，感謝家庭底色賦予的尋夢底氣。（作者提供）

玉衡遊歷海外寰宇，跨越語言門檻，在全球教室中探尋知識真諦。(作者提供）

全球教室：看見基礎科學的浪漫

「真正的眼界，從不是書本得來。」元朗信義一直堅持為學生鋪設寬闊的國際視野，籌辦「全球教室」並以此為學校關注事項。這對玉衡而言，更是生命軌跡的轉折點。中四那年，他跟隨「極地探索」交流團遠赴芬蘭與冰島，「佇立在夜空下，親眼看見極光的震撼，過往在課本上冰冷的物理光學原理瞬間在眼前對應跳躍，那是自己第一次感受到基礎科學真實的浪漫。」玉衡與同學走訪極地的公共圖書館、觀察福利體系與生態環境，與當地人民對話，更引發了他對環保與國家發展的深刻反思，孕育他日後科研之夢。隨後在中五的「談英說地——澳洲自然之旅」野外體驗中，他於原始雨林露營，近距離觀察自然生態，既拓闊了生態視野，也從心深處反思求學在人生的真正意義。這兩次海外交流，不僅讓他跳出了本地升學的狹窄思維，更在到訪當地頂尖大學的過程中，看清了海內外頂尖院校的科研潛力；對玉衡而言，一剎那打開了眼界，也看到了自己可以擁有的未來。相比在內地就讀、較少獲得國際活動機會的姊姊，玉衡與家人更深切體會到香港教育在多元化全人教育的遠見與可貴。「求學不必只盯眼前分數，多看世界、認清內心熱愛，才能找到真正屬於自己、能長遠走下去的道路。」玉衡的反思，正是對元朗信義以成為國際化的津中為目標的最好回應。

沐浴南半球暖陽，玉衡與同伴露營雨林，親近自然。(作者提供）

三大錄取，最終選擇清華

我堅信生涯規劃從來離不開格局眼界，胸懷愈廣，前路結局愈佳；學校應引導學生站得更高，看清當下、遠望未來。玉衡回憶起，「初中時，學校一紙關於「校長推薦優秀中六生入讀清華大學」的通告，在心中激起了漣漪，打破了過往認為清北「遙不可及」的成見，化為明確的奮鬥目標。」 面對北京大學、清華大學和香港中文大學同時拋出的無條件錄取枝頭，玉衡在經過深思熟慮後，最終決定選擇清華大學數理類課程。這個決定，是不容易；玉衡在這十字路口中與我傾談，我笑著回應：「跟隨內心真實所求，無論選哪一所大學，我皆全力支持。」我明白，這份決定終歸源自他心底的科研夢想。其實，元朗信義為每位高中生安排「夢飛翔」導師，作為人生師父讓學生尋夢發光。何雋彥主任作為是玉衡的「夢飛翔」導師，細心為玉衡梳理升學考量，客觀點明當中的取捨：如果玉衡以潛心鑽研純物理基礎理論為目標，內地院校豐沛的學術資源與發展空間，會是更合適的選擇。清華大學物理系陣容鼎盛，匯聚十餘位中科院與工程院院士，更設有多座國家級重點實驗室，可為他日後鑽研深層物理理論給予最強大的科研支持，正好呼應玉衡「背靠祖國，面向世界」的科研初心。加上家人充分認可內地頂尖學府積澱多年的學術底蘊，種種考量匯聚，讓他堅定選擇清華大學。

結語：讓孩子以挺拔的姿態擁抱未來

玉衡拋舉畢業帽放飛夢想，意氣激昂，擁抱明日！（作者提供）

玉衡於畢業感言提及，我在開學禮分享的「成長型思維」，是學校贈予他最彌足珍貴的禮物。這份觀念令他體悟，人從不受潛力所限；只要勇於立定目標、穩步前行，縱使起點平凡，亦能突破桎梏、逆風成長，以挺拔的姿態擁抱未來。一路見證，滿心欣慰與動容，實難以筆墨盡述。教育從不是孤立的堅守，而是與時代同頻、與未來同行的奔赴。元朗信義將繼續秉持「優越有愛」的信念，引領孩子們跳出安舒區、登高格局，成為兼具國際視野與家國擔當的優秀人才。即使是小小的校園，也能讓孩子見到最大的世界；如此，一代必更勝一代。

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然（作者提供）

作者簡介：

基督教香港信義會元朗信義中學尹浩然校長



香港大學文學士、香港中文大學學位教師教育文憑，香港大學哲學碩士。堅信教育是一門「本於過去，盡在當下，開創未來」的崇高志業，以「優越有愛，關懷求義」為個人發展理念以「成為國際化的津貼中學，培養學生成為有國民底氣的國際人才」為學校發展目標；與學校團隊一起為年青一代作鹽作光，讓一代更勝一代。

