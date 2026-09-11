校長筆記｜以真理與忠貞　培育駕馭未來的AI時代領袖

文：瑪利諾神父教會學校（小學部）馮家俊校長

隨著人工智慧（AI）發展一日千里，全球迎來前所未有的變革。面對 AI 時代，孩子不再只需要「背誦知識」，而是需要學會「駕馭知識」與「活用 AI」。為回應教育局最新發布的《中小學數字教育發展藍圖》，作為教育工作者，我們必須打破傳統單向教學，為學生裝備面對未來的能力，培育具備創新能力的未來領袖。



F1賽車STEM挑戰賽。（作者提供）

我們深信良好的品格與價值觀是駕馭未來科技的基石，並透過四大方向推行多元學習：

1. AI 賦能與探究式學習：配合《中小學人工智能素養學習架構》，引導學生將 AI 視為「數字助手」進行資料整理與驗證，培養好奇心與批判性思考，轉化知識為解決問題的能力。

2. 愛德傳承與人文關懷：秉持「數字素養與人文關懷並重」理念，引導學生將科技連結社區與環境，培養關懷弱勢、同理心與社會責任感等 AI 無法取代的人類獨特品質。

3. 鍛鍊堅毅精神與抗逆力：透過體育與專題研習，培養學生面對快速變遷與挑戰時「勝不驕、敗不餒」的堅毅心態。

4. 專業師資與人機協作：重視教師團隊持續培訓，實踐「人機協作」，為課堂教學注入創新動力。

F1賽車STEM挑戰賽季軍。作者提供）

瑪利諾神父教會學校（小學部）已將這些理念轉化為豐富的課堂體驗：

「賽馬會探索科學計劃」：

採用 5E 探究教學架構（情境導入、啟動認知、開展探究、優化設計、成果展示）。三年級學生在「補給長城站」結合南極科考情境設計食物補給清單；五年級學生則在「太空菜園」專案實作設計太空種植箱，展現創新解難能力。本校科學科科主任亦獲選為「科學先鋒教師」，引領團隊開發切合本地的探究教材。

賽馬會探索科學計劃-科學先鋒老師。（作者提供）

實踐愛德與綠色校園：

瑪利諾神父教會學校的教育根基源於美國天主教傳教會（瑪利諾神父）當年於石硤尾無私服務貧苦弱小的基督愛人精神，培養學生良好的價值觀，全校推行「減碳學校大獎」廚餘回收加工為有機肥料；「瑪小園丁」與家長義工進行梯田有機耕種並分享收成；學生亦透過「小小為食家」設計太陽能焗爐，或參與「海馬同學會」進行生態考察，將關愛拓展至環境。

天主教教區五校聯合環保335行動。（作者提供）

瑪神小低碳日。（作者提供）

體育校友傳承堅毅精神：

傑出校友梁筠宜（田徑）、陳顥樺（乒乓球）、馮雪雯（女足）及馮安生（棒球）代表香港出戰亞運會，他們在運動場上展現的堅毅意志，成為激勵學弟妹勇於面對挑戰的最佳榜樣。

適逢瑪利諾神父教會學校中小學部將在來年迎來 70 週年校慶，我們將承傳深厚歷史底蘊、愛德精神與堅毅意志，積極推進「人工智能+課程」及升級智慧校園，引導學生裝備二十一世紀技能與數字素養，成長為具備關鍵思考、人文關懷與創新能力的未來領袖。

馮家俊校長相片。（作者提供）

作者簡介：

瑪利諾神父教會學校（小學部）馮家俊校長



瑪利諾神父教會學校（小學部）校長，從事教育事業30年。現為香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

