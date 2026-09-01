教育臻善｜AI時代的閱讀與對話——培育學生明辨性思維與共創能力

文：九龍真光中學校長李伊瑩校長

人工智能(AI)浪潮席捲教育界，從學科教學、評改回饋、個性化學習，到生涯規劃、全人培育、學生輔導至日常文書工作，AI工具無疑為教育帶來前所未有的便利與想像空間。作為中學校長，我見證教師團隊積極學習和應用各類AI工具，課堂面貌亦隨之轉變，這份與時並進的熱誠，實在可貴。



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然而，當我們埋首於掌握工具的操作與應用時，我認為同樣值得關注的另一個焦點，是「閱讀」與「對話」的能力——即學生能否準確判斷AI生成的多模態文本，以及能否有效與AI溝通，達致共創共研的目標。

AI生成內容的可靠性，一直是全球教育界關注的焦點。聯合國教科文組織秘書長阿祖萊在2025年引述研究指出，生成式AI工具在回應提問時，高達六成引用來源可能是錯誤或根本不存在，因此媒體和資訊識讀至關重要。研究亦發現，大模型在生成涉及特定文化的圖像時，常出現元素錯誤、文化誤讀等問題。培養學生辨識AI生成內容的能力，已是刻不容緩的教學任務。

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與AI「對話」亦非簡單的指令輸入。我曾觀察學生向AI查詢「香港青少年壓力來源」，結果缺乏本地實證支持。相反，若學生能精確表述要求，如針對「中學生睡眠不足成因」要求提供近三年本地數據來源，AI便能給出更具參考價值的回應。若學生能進一步追問，甚至要求AI比較不同年級的差異，便能展開真正的「共創共研」，而非單向索取答案。

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這種閱讀判斷與對話協作的能力，其重要性已獲國際認可。2029年的PISA評核，便將「媒體及AI素養」(Media and AI Literacy,MAIL)列為其中一個評核焦點，足見全球教育界已意識到，未來公民必須具備駕馭AI文本的能力，而非被AI牽着鼻子走。

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面對此趨勢，學校應如何回應？我建議可從以下三方面着手。第一，在語文科加入AI生成多模態材料的閱讀策略訓練，例如教導學生如何從AI生成的圖表、影片、資訊圖中辨識數據的完整性、來源的可信性及觀點的平衡性等。第二，各學科可就本科或跨科議題，加強多模態材料的推理及判斷訓練，例如科學科分析AI生成的實驗報告是否有邏輯謬誤，歷史科比較AI就同一事件生成的不同敘述角度。第三，學校可輔以遊戲、比賽或獎勵計劃，例如舉辦「AI文本偵探」比賽，讓學生找出AI生成內容中的錯誤或偏見，或設立「最佳人機共創作品」獎項，鼓勵學生與AI協作完成專題研習，從而推動AI新時代下的閱讀培育。

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AI是工具，而非答案。教育的使命，從來不是讓學生學會按下按鈕，而是培育他們成為有獨立思考、能明辨是非、善於溝通協作的終身學習者。當AI瞬間生成千萬文字與影像，我們更要教會學生如何「閱讀」這個愈趨複雜的世界，如何與機器對話之餘，不忘與自己的思想對話。唯有如此，我們的下一代才能在AI浪潮中站穩腳步，成為真正的思考者與創造者。

教育的使命，從來不是讓學生學會按下按鈕，而是培育他們成為有獨立思考、能明辨是非、善於溝通協作的終身學習者。 李伊瑩校長

九龍真光中學校長李伊瑩校長。（作者提供）

作者簡介：



香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩校長



李伊瑩校長畢業於香港中文大學，獲文學士、教育碩士及文學碩士學位。她從事教育工作多年，先後於兩所中學擔任校長，現為九龍真光中、小、幼部總校長，致力培育中英兼擅、才德兼備和心繋家國的人才。



為進一步提升業界專業發展，李校長出任香港津貼中學議會主席。近年更獲邀擔任教育局課程發展議會委員、優質教育基金督導委員會委員、行政長官卓越教學奬評審工作小組委員及香港吸煙與健康委員會委員，並獲香港教育大學邀請擔任教育發展與創新學院院士。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

