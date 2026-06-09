教育臻善｜培養不被 AI 取代的人才——學校的關鍵角色

文：嗇色園主辦可立中學黎洛琪校長

人工智能的發展速度遠超想像，已對社會與勞動市場帶來不可逆轉的改變。儘管如此，我對此仍抱持樂觀態度，畢竟「這個世界永遠不變的定律就是改變」。擁抱改變、持續學習，不僅是應對變局的策略，更是未來保持競爭力的關鍵指標與態度。



作為教育工作者，我們不時會反思：未來究竟需要怎樣的人才？我們希望培養學生成為怎樣的人？這些問題的答案，或許看似老生常談，但也可以從一本書中找到線索。早前閱讀《AI and the Law: A Practical Guide to Using Artificial Intelligence Safely》，作者 Harry Borovick 提醒我們：人工智能可能會取代部分工作，但對於許多職位而言，願意且能夠善用 AI 的人，將取代或超越那些不使用 AI 的人。因此，學校必須做好規劃，引導學生明智地運用 AI，將其視為學習與創新的夥伴，並讓自己成為無法被 AI 取代的關鍵人才。

去年，我與學生分享世界經濟論壇發布的《2025 就業報告》，當中指出，未來社會需要具備運用 AI 與大數據的能力、分析思考、創意思維、解難能力等軟技能的人才。相較於學科知識，學校更重視培養學生的這些軟技能。而在這些軟技能之中，我認為「良好的態度」最為核心。擁有良好態度不一定成功，但優秀、成功的人必定擁有良好態度。

與人溝通合作時，最能讓人接受的，往往不是一個人的學問與見識，而是那人的良好態度。我常與學生分享：表達想法時要言之有物、清晰明確，同時保持胸襟開闊，不固步自封，勇於接受批評，方能不斷完善自我。世界很大，我們很渺小，能學的東西還有很多，謙虛的態度尤為重要。這些態度本身，就是軟技能的根基。

（作者提供）

軟技能無法單靠課程傳授，而是透過不同活動與平台，讓學生在經驗中學習。學校刻意培養學生演說與表達的技巧，每次早會由各班輪流分享；校內各類大型活動，如接待嘉賓、社際音樂劇、班際比賽等，主要由學生主導，從設計活動到擔任司儀，全由學生一手包辦。這不僅訓練學生的領導力、創意思維與解難能力，也培養了他們的口才與禮儀。從觀察可見，學生接待嘉賓時舉止大方、談吐得體，屢獲嘉賓大力讚賞，這些都是師生共同努力的成果。

JA創業計劃 – 由設計產品到營銷策略均由學生一手包辦；透過這場實戰體驗，學生不僅掌握了商業營作的知識，更在過程中磨練出團隊協作、明辨性思維及應對市場變化的解難能力。（作者提供）

我對教導學生仍有一份堅持與要求，也期望學生能更加自信。因此，我不時鼓勵大家不斷嘗試—失敗並不可怕，我們要學會擁抱失敗。而這些失敗的經歷，就是人生最大的財富，因為唯有經歷失敗，才知道下一步該怎麼做，這正是邁向成功的必經之路。

未來，屬於那些願意適應並持續進步的人。學校的角色，已經超越知識傳授，更重要是透過體驗式學習培養學生的軟技能與良好態度，並教導他們善用 AI、擁抱失敗，成為不被AI取代的人才。

嗇色園主辦可立中學黎洛琪校長（後排中）。(作者提供）

作者介紹：



黎洛琪校長

黎校長投身教育工作逾二十年，香港中文大學理學士及文學碩士（學校改善及領導），自 2023 年起出任嗇色園主辦可立中學校長，致力推動身心靈健康與價值觀教育，引領團隊擁抱改變，持續追求卓越學習與發展。



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