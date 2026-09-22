教育臻善｜人寵共融——「狗狗特工」治療心靈創傷的學生

文：基督教四方福音會深培中學校長章蕾博士

學生說：「我最喜歡摸狗狗，因為感覺很溫暖、很放鬆。我每個星期都超級期待見到星星。」星星（STAR）及六月（JUNE）是我們的「狗狗特工」。



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基督教四方福音會深培中學的學生，不少來自單親家庭，缺乏家庭支援，缺乏關懷與愛，缺乏上學的動力，甚至覺得自己沒有價值，一無是處。除了老師關心學生、教會同工支援學生外，原來「狗狗特工」可以治療心靈受傷的學生。「狗狗特工」星星及六月，主要陪伴6位學生成長。一年後，我們發現學生有改變，甲學生經常夜上流連街頭，儀容不整，不想上學。他認識星星，接受社工犬動物輔助服務後，我們發現，他的外觀比以前整潔，出席率改善，而且會定時等候星星來校。乙學生自我傷害，需要啟動校長三級機制送往醫院，接受社工犬動物輔助服務後，我們看見學生多了笑容，正面積極，成績進步，更獲校內大獎。

2025年，承蒙主流夢工場基金（The CEO Foundation）贊助，我們開展了「動人CEO 」計劃。 這是一個社工犬動物輔助服務，Animal-Assisted Services (AAS)。社工犬，每星期來校一次，跟學生相處，人寵共融，人寵互動，幫助學生舒緩壓力，保持心情愉快。我們共進行了16次，由機構社工及學校輔導員陪同。可愛的星星及六月，與學生相處，互動交流，陪同的社工跟學生傾談，關心學生。慢慢，我們看見學生的成長和改變！

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參加計劃後，6位學生的開心指數，由1.83 分提升至3.17分（滿分4）。遇見社工犬後，6位學生都覺得情緒放鬆、安全感、面對壓力的勇氣、重新有上學的動力。「狗狗特工」社工犬為學生帶來正向情緒，學生們說：「和星星相處後，我沒之前那麼憂鬱，可能好了一點」、「撫摸狗狗時會感到舒服，餵牠吃東西時感覺不錯，因為狗狗會表現得很興奮，也會聽從指令，活動時社工也很關心我」、「星星像一個無聲傾聽的好朋友」。

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今年我們會繼續「動人CEO」計劃，希望幫助更多學生。另外，9月11及15日舉行人寵共融嘉年華，老師也會帶動物來校，進行人寵共融活動，令學生放鬆情緒，希望營造正向校園氣氛。

備註：

（1）Star已考獲漁農處20公斤以上免牽引繩的牌照，考試分為「性情評核」（獸醫評估對人或其他狗的反應）及「控制能力評核」（在無牽繩下完成指定服從動作）兩部分。

（2）Animal-assisted services (AAS) ，中文通常翻譯為「動物輔助服務」，是指動物能促進人類心理、情感、生理或教育健康，須要由受過訓練的人員帶領動物參與，提供人際支持或陪伴等服務。

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作者：章蕾博士



基督教四方福音會深培中學校長



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