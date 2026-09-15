教育臻善｜倫理導向的產學共融——從中學校園起步的專業未來

文：明愛聖若瑟中學張美美校長

在科技迅速發展與產業轉型的浪潮下，市場對具備實戰經驗與創新思維的專業人才需求日益增加。然而，傳統課堂知識常被視為與職場需求存在距離。要突破這一瓶頸，關鍵在於將「產學共融」的精神推前至中學教育。透過中學課程與生涯規劃活動的深度結合，我們能為學生築起通往未來的橋樑，成就有道德感的專業人才。



學校舉辦社區健康嘉年華，讓修讀健康管理與社會關懷科的學生與老師共同統籌服務社區長者健康的活動。（作者提供）

我校自2024-25年度起，全校課程中融入「VPM元素」，即是把職業願景（Vocational）、專業技能（Professional）與工作倫理與職業道德（Moral）融入各個學習領域。同時，課程緊扣心理學家約翰·霍蘭德（John Holland）提出的霍蘭德職業代碼六大類型（Holland Codes），讓學生從初中開始，將個人強項、生涯規劃及職業道德精神根植於心中。

喜歡從事藝術型（Artistic,A）工作的學生，本校開設「人工智能時裝教育科」(AI in Fashion Design)，將產業連結、專業指導、實務操作及人文關懷四大元素有機結合。學生透過參觀時裝展覽與零售市場，深入了解產業動態與工作倫理；更結合AI技術，在符合環保、可持續發展與多元共融的社會需求下進行時裝設計，實現科技、美學、心理學與社會學的跨學科融合。在這種學以致用、回饋社會的氛圍下，對相關產業有興趣的學生，在規劃大學進修方向時心態與經歷都更加堅實。近年，更有同學憑藉此優勢成功考入香港演藝學院的舞台及製作藝術（榮譽）學士學位課程，一展所長。

參觀著名男服品牌公司，了解營運操作。（作者提供）

針對喜歡機械操作、研究程式開發的實務型（Realistic,R）同學，我校投入大量資源，積極推動學生參與各項科創比賽以汲取實戰經驗。例如在暑假期間，學校安排部分學生參加「騰訊創科見習計劃」，透過頂尖創科企業的實習體驗，深入了解企業運作，實踐「科創向善」的精神。今年，我校一位考獲28分佳績入讀香港大學土木工程學系的畢業生，一直積極參與多項校外數理研究比賽與活動，去年暑假又參與中華電力「校園工程師」職業體驗。這些寶貴經歷讓學生更清晰地掌握產業現況，大學選科目標更明確。

學生修讀人工智能時裝設計，有機會參觀體驗業界。（作者提供）

對於一群樂於關懷他人、喜歡與人互動的社會型（Social,S）同學，我校在高中階段開設「健康管理與社會關懷科」。在三年的修讀期間，學校不僅安排豐富的社區健康義工服務，更積極與大專院校的護理學系交流，邀請現職醫療或中醫界的校友回校進行「高桌晚宴」，藉此增進同學的產業視野與醫護仁心的道德意識。近年，我校畢業生升讀本地及內地醫護學士學位課程的人數明顯增長，這印證了學生在提升產業認知後，對未來的專業發展抱持更明確、更堅定的信念。

學校舉辦社區健康嘉年華，讓修讀健康管理與社會關懷科的學生為社區長者進行健康檢測。（作者提供）

新學年，我校將帶領中四級學生遠赴上海，展開四日三夜的企業考察之旅，涉足金融、科技、文創等多元產業。我們期望修讀相關學科的同學能藉此拓寬視野，將VPM三大元素與個人強項相結合，為未來的專業之路定下清晰目標。

學生暑期到中華電力進行實習體驗。（作者提供）

我校把「VPM元素」有機地結合各學習領域，並貫串霍蘭德（John Holland）六大職業類型，配合每位學生的MBTI，由初中開始，進行策略性，聚焦性的學習與成長規劃活動，讓「倫理導向的產學共融」有系統地實踐。

明愛聖若瑟中學張美美校長。（作者提供）

作者簡介：



張美美校長現任明愛聖若瑟中學校長、全球職業規劃師及賽馬會鼓掌創你程資源學校召集人。深耕生涯規劃教育多年，曾榮獲「生涯規劃教育計劃設計大獎」金獎。她致力推動生涯規劃自評機制，完善行政、課程及社區連結，近年更大力發展職業專才教育，提升學生專業知識與職業道德，助其作長遠選課與策略發展。



香港津貼中學議會簡介：



香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。

