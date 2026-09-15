教育臻善｜倫理導向的產學共融——從中學校園起步的專業未來
文：明愛聖若瑟中學張美美校長
在科技迅速發展與產業轉型的浪潮下，市場對具備實戰經驗與創新思維的專業人才需求日益增加。然而，傳統課堂知識常被視為與職場需求存在距離。要突破這一瓶頸，關鍵在於將「產學共融」的精神推前至中學教育。透過中學課程與生涯規劃活動的深度結合，我們能為學生築起通往未來的橋樑，成就有道德感的專業人才。
我校自2024-25年度起，全校課程中融入「VPM元素」，即是把職業願景（Vocational）、專業技能（Professional）與工作倫理與職業道德（Moral）融入各個學習領域。同時，課程緊扣心理學家約翰·霍蘭德（John Holland）提出的霍蘭德職業代碼六大類型（Holland Codes），讓學生從初中開始，將個人強項、生涯規劃及職業道德精神根植於心中。
喜歡從事藝術型（Artistic,A）工作的學生，本校開設「人工智能時裝教育科」(AI in Fashion Design)，將產業連結、專業指導、實務操作及人文關懷四大元素有機結合。學生透過參觀時裝展覽與零售市場，深入了解產業動態與工作倫理；更結合AI技術，在符合環保、可持續發展與多元共融的社會需求下進行時裝設計，實現科技、美學、心理學與社會學的跨學科融合。在這種學以致用、回饋社會的氛圍下，對相關產業有興趣的學生，在規劃大學進修方向時心態與經歷都更加堅實。近年，更有同學憑藉此優勢成功考入香港演藝學院的舞台及製作藝術（榮譽）學士學位課程，一展所長。
針對喜歡機械操作、研究程式開發的實務型（Realistic,R）同學，我校投入大量資源，積極推動學生參與各項科創比賽以汲取實戰經驗。例如在暑假期間，學校安排部分學生參加「騰訊創科見習計劃」，透過頂尖創科企業的實習體驗，深入了解企業運作，實踐「科創向善」的精神。今年，我校一位考獲28分佳績入讀香港大學土木工程學系的畢業生，一直積極參與多項校外數理研究比賽與活動，去年暑假又參與中華電力「校園工程師」職業體驗。這些寶貴經歷讓學生更清晰地掌握產業現況，大學選科目標更明確。
對於一群樂於關懷他人、喜歡與人互動的社會型（Social,S）同學，我校在高中階段開設「健康管理與社會關懷科」。在三年的修讀期間，學校不僅安排豐富的社區健康義工服務，更積極與大專院校的護理學系交流，邀請現職醫療或中醫界的校友回校進行「高桌晚宴」，藉此增進同學的產業視野與醫護仁心的道德意識。近年，我校畢業生升讀本地及內地醫護學士學位課程的人數明顯增長，這印證了學生在提升產業認知後，對未來的專業發展抱持更明確、更堅定的信念。
新學年，我校將帶領中四級學生遠赴上海，展開四日三夜的企業考察之旅，涉足金融、科技、文創等多元產業。我們期望修讀相關學科的同學能藉此拓寬視野，將VPM三大元素與個人強項相結合，為未來的專業之路定下清晰目標。
我校把「VPM元素」有機地結合各學習領域，並貫串霍蘭德（John Holland）六大職業類型，配合每位學生的MBTI，由初中開始，進行策略性，聚焦性的學習與成長規劃活動，讓「倫理導向的產學共融」有系統地實踐。
作者簡介：
張美美校長現任明愛聖若瑟中學校長、全球職業規劃師及賽馬會鼓掌創你程資源學校召集人。深耕生涯規劃教育多年，曾榮獲「生涯規劃教育計劃設計大獎」金獎。她致力推動生涯規劃自評機制，完善行政、課程及社區連結，近年更大力發展職業專才教育，提升學生專業知識與職業道德，助其作長遠選課與策略發展。
香港津貼中學議會簡介：
香港津貼中學議會成立超過半個世紀，致力提升教育專業發展，組織不同活動供會員學校參與，並就各種教育政策和措施提出意見，成為業界與政府溝通的重要橋樑。我們秉持專業精神，追求卓越，致力發展學生的天賦，為香港優質教育貢獻力量。